Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναφορές για ρίψη χημικών από drones στη Μαριούπολη

‼️The Azov Regiment reports that about an hour ago #Russian troops used a toxic substance of unknown origin against Ukrainian military and civilians in the city of #Mariupol.



The victims suffered from respiratory failure and vestibulo-attack syndrome. pic.twitter.com/2zh68HqHCT — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

⚡️ Russian proxies call for using chemical weapons in Mariupol.



Spokesman for Russia's proxies in Donetsk said on April 11 that it made no sense to storm the Ukrainian-controlled Azovstal plant in Mariupol and instead Russian "chemical forces" should "smoke (Ukrainians) out." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

The Azov Regiment in Mariupol reports what could be the Russian use of chemical weapons against the entrenched Ukrainian garrison in the city.

An unidentified agent was delivered with a UAV.

Revealed effects include respiratory and vestibular failures. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 11, 2022

Από τις πρώτες ημέρες της, η Δύση είχε εκφράσει την ανησυχία της για χρήσηαπό το καθεστώς Πούτιν. Με τη σύρραξη να έχει περάσει στη δεύτερη φάση της και τη Μαριούπολη να θυμίζει πόλη-φάντασμα, πηγές κοντά στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας διατείνονται - σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης - ότι η πιθανότητα οι Ρώσοι να έχουν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στις επιθέσεις, στην κομβικής σημασίας Μαρίουπολη, είναι μεγάλη.Όπως μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform,έκανε λόγο για χρήση χημικών όπλων.«Η πιθανότητα οι Ρώσοι φασίστες να χρησιμοποίησαν χημικά είναι πολύ μεγάλη» επισήμανε η πηγή σχολιάζοντας τις αναφορές περί ρίψης χημικών με drones στη Μαριούπολη.Ωστόσο και καθώς στην Μαριούπολη δεν υπάρχουν ξένοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι,Νωρίτερα,υποστήριξαν ότι στη Μαρίουπολη οι Ρώσοι εισβολείς χρησιμοποιήσαν δηλητηριώδη ουσία άγνωστης προέλευσης, που έπεσε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.Όπως τονίζουν οι μαχητές του τάγματος, οι άνθρωποι στη Μαριούπολη υποφέρουν απόλόγω ρίψης της συγκεκριμένης ουσίας.Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως εάν αποδειχθεί ότι οι Ρώσοι έκαναν χρήση χημικών στην Ουκρανία, τότε θα ενεργοποιηθεί και νέο πακέτο κυρώσεων.Το μήνυμα ότι δεν καταθέτουν τα όπλα στέλνουν οι τοπικές αρχές της Μαριούπολης μετά τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι το λιμάνι της πόλης βρίσκεται στα χέρια τoυ Κρεμλίνου.«Οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν κατά των Ρώσων στην υπό πολιορκία Μαριούπολη» τονίζουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.«Οι μάχες συνεχίζονται» τόνισε ειδικότερα στο BBC ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Σερχίφ Ορλόφ στο BBC.Την ίδια στιγμή, ο αντιδήμαρχος λέει ότι δεν ισχύει η ανάρτηση στο Facebook στην οποία φέρεται να προχώρησε το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και στην οποία αναφερόταν η φράση: «Πιθανόν σήμερα η ύστατη μάχη στη Μαριούπολη».Στα χέρια των Ρώσων βρίσκεται πλέον το λιμάνι της Μαριούπολης, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το δίκτυο Ria Novosti.Το μεγαλύτερο λιμάνι της Αζοφικής περιήλθε υπό την ηγεσία τους, μετά την εξουδετέρωση των ουκρανικών στρατευμάτων, δήλωσε ο επικεφαλής των δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν.Ο Εντουάρντ Μπασουριν, εκπρόσωπος Άμυνας του Ντονέτσκ, δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, ότι η «κατοικοιμένη περιοχή της Μαριούπολης είναι στην πραγματικότητα απελευθερωμένη από τους Ουκρανούς μαχητές».