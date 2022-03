ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα πως υιοθετεί τις ρωσικές «θεωρίες συνομωσίας» περί όπλων μαζικής καταστροφής

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

More false, retroactive attempts by Russia to justify invading Ukraine. There are no US chemical or biological weapons labs in Ukraine. However, Russia has a long and well-documented record of using chemical weapons against opposition leaders and innocent civilians. #StopTheLies — Ned Price (@StateDeptSpox) March 9, 2022





Ο Λευκός Οίκος διέψευσε χθες τις καταγγελίες τηςπως ηαναπτύσσει με αμερικανική βοήθεια πυρηνικά και βιολογικά όπλα, μιλώντας για «παραλογισμό», για «προφανές τέχνασμα» με σκοπό τη δικαιολόγηση της ρωσικής επίθεσης.«Καταγράψαμε τους ψευδείς ισχυρισμούς της Ρωσίας για φερόμενα αμερικανικά εργαστήρια ανάπτυξης βιολογικών και χημικών όπλων στην Ουκρανία. Είδαμε επίσηςαξιωματούχους να απηχούν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας», ανέφερε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η«Αυτό είναι παραλογισμός. Είναι το είδους της επιχείρησης παραπληροφόρησης που έχουμε δει επανειλημμένα από τους Ρώσους στην πορεία των ετών στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες, που έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδής, και παράδειγμα του είδους των ψευδών προσχημάτων που είχαμε προειδοποιήσει ότι θα εφεύρισκαν οι Ρώσοι», συνέχισε.Έκανε λόγο για «προφανές τέχνασμα» της Μόσχας γα να «προσπαθήσει να δικαιολογήσει την περαιτέρω, προμελετημένη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεσή της στην Ουκρανία».«Τώρα που η Ρωσία έκανε αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς και η Κίνα κατά τα φαινόμενα ενστερνίζεται αυτή την προπαγάνδα, πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα στην Ουκρανία ή να διεξαγάγει επιχείρηση με σκοπό να φορτώσει στην άλλη πλευρά τη χρήση τους», συνέχισε η κυρία Ψάκι.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για δίκτυο εργαστηρίων κατασκευής βιολογικών όπλων στην Ουκρανία που λειτουργούν για λογαριασμό και με την υποστήριξη του αμερικανικού Πενταγώνου.Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις, υπερθεμάτισε, κατηγορώντας τη Ρωσία και την Κίνα ότι διασπείρουν «εσκεμμένα» τα «ψέματα» για τα υποτιθέμενα ουκρανικά-αμερικανικά εργαστήρια και κατηγορώντας με τη σειρά του τη Μόσχα πως θέλει να χρησιμοποιήσει βιολογικά ή χημικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι απαγορευμένο δυνάμει του διεθνούς δικαίου.«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία εφευρίσκει τέτοιες ψευδείς κατηγορίες εναντίον μιας άλλης χώρας», πρόσθεσε.Η τρίτη τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, η Βικτόρια Νούλαντ, δήλωσε προχθές Τρίτη κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο πως η Ουκρανία διαθέτει «εργαστήρια βιολογικής έρευνας», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο συνεργάζονται για να αποτραπεί το ενδεχόμενο «να πέσουν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων».Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η «ρωσική προπαγάνδα» μιλά περί υποτιθέμενου ουκρανικού «σχεδίου» να χρησιμοποιηθούν «βιολογικά όπλα στη χώρα σε συντονισμό με το NATO».«Αυτή είναι κλασική ρωσική τεχνική, να κατηγορούν άλλους για αυτό που έχουν σκοπό να κάνουν οι ίδιοι», συμπλήρωσε η Βικτόρια Νούλαντ.