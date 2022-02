Wordle: Οι New York Times εξαγόρασαν το δημοφιλές παιχνίδι λέξεων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H New York Times Co ανακοίνωσε σήμερα πως απέκτησε το, ένα παιγνίδι λέξεων στο διαδίκτυο, η δημοτικότητα του οποίου έχει αυξηθεί κάθετα προσφάτως, έναντι χαμηλού επταψήφιου χρηματικού ποσού, το οποίο παρέμεινε αδιευκρίνιστο.Η εξαγορά αυτή θα βοηθήσει τουςνα διευρύνουν το ψηφιακό περιεχόμενό τους καθώς προσπαθούν να επιτύχουν τον στόχο τους για 10 εκατ. συνδρομητές μέχρι το 2025.Αυτό το διαδικτυακό παιγνίδι δίνει στον παίκτη έξι ευκαιρίες για ναμε πέντε γράμματα της ημέρας κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερες προσπάθειες.Το Wordle -που κυκλοφόρησε αρχικά τον Οκτώβριο από τον πρώην μηχανικό λογισμικών της Reddit(Josh Wardle)- θα συνεχίσει να διατίθεται δωρεάν και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους κανόνες του, ανακοίνωσε η NYT.«Το Wordle θα εντάσσεται τώρα στην καθημερινότητά μας, δίνοντας σε εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε όλο τον κόσμο άλλον ένα λόγο για να στραφούν στους The Times για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες για ειδήσεις και για τη ζωή τους», πρόσθεσε.Τακαι οι γρίφοι αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής της NYT για να κρατήσει το κοινό προσηλωμένο στις εφαρμογές και τους ιστότοπούς της, καθώς περισσότεροι αναγνώστες χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ τους για την καθημερινή τους δόση ειδήσεων και ψυχαγωγίας.