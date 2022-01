Η απίστευτη ιστορία της Σάρλοτ Μπέλις: Οι Ταλιμπάν προσφέρουν καταφύγιο στην ανύπαντρη έγκυο δημοσιογράφο από τη Νέα Ζηλανδία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε δεινή θέση βρίσκεται αυτή την περίοδο η 35χρονηδημοσιογράφος από τηπου μέχρι πριν λίγους μήνες εργαζόταν για το δίκτυοστοκαι κάλυπτε τις ειδήσεις για το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν ταξιδεύοντας συχνά στην Καμπούλ.Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της ίδιας στοαλλά και με την εφημερίδαη νεαρή δημοσιογράφος είναι έγκυος και θέλησε να επιστρέψει στην πατρίδα της για να έχει καλύτερη ιατρική φροντίδα και να γεννήσει στον τόπο της όμως, οι Αρχές της Νέας Ζηλανδίας δεν της το επιτρέπουν εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση της πρωθυπουργούλόγω της πανδημίας. Ηπου δεν είναι παντρεμένη αλλά διατηρεί σχέση με Βέλγο φωτογράφο, ο οποίος εργάζεται για τηνκαι ζει στο Αφγανιστάν, διαπίστωσε πως είναι έγκυος τον περασμένο Σεπτέμβριο.Καθώς η επαγγελματική της έδρα ήταν στητου Κατάρ, μια χώρα όπου απαγορεύεται η εγκυμοσύνη εκτός γάμου, η δημοσιογράφος δεν είχε, παρά να ακολουθήσει την συμβουλή του γυναικολόγου που επισκέφθηκε στη Ντόχα.«Δεν θα σε καταγγείλω στην αστυνομία, αλλά δεν μπορώ να σε φροντίσω, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ή να παντρευτείς ή να φύγεις από τη χώρα το συντομότερο δυνατόν», ήταν τα λόγια του γιατρού, όπως τα περιγράφει η Μπέλλις σε ανοιχτή επιστολή που έγραψε στην New Zealand Herald ως μια τελευταία προσπάθεια να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα της για να νιώσει ασφαλής.Η δημοσιογράφος παραιτήθηκε από το Al Jazzera και μετέβη στηνγια να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της. Αν και απέστειλε αίτημα στις Αρχές της Νέας Ζηλανδίας για να επιστρέψει στην γενέτειρά της αυτό δεν έγινε δεκτό. Με τον σύντροφό της ταξίδεψαν στο Βέλγιο, όμως, εκεί δεν μπόρεσε να παραμείνει παρά τρεις μήνες καθώς δεν είναι πολίτης της ΕΕ. Έτσι, αν και η Μπέλλις ήταν ανάμεσα στις τρεις μοναδικές γυναίκες δημοσιογράφους που τον Αύγουστο συμμετείχαν στην συνέντευξη Τύπου τωνκαι ξεχώρισε για την θαρραλέα ερώτησή της για το μέλλον των γυναικών υπό την εξουσία των ακραίων ισλαμιστών, τώρα αναγκάστηκε να ζητήσει την βοήθειά τους, όπως η ίδια αποκαλύπτει στην New Zealand Herald.κανόνισε να μιλήσει με αξιωματούχους τωνγια το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν η ίδια και ο σύντροφός της και τους εξήγησε ότι το ζευγάρι δεν είναι παντρεμένο αλλά περιμένει παιδί - ένα κοριτσάκι που θα γεννηθεί τον Μάιο.Μέσω μεταφραστή οι Ταλιμπάν διαβεβαίωσαν το ζευγάρι πως μπορεί να επιστρέψει στην Καμπούλ και θα είναι ασφαλές. «Όταν οι Ταλιμπάν σου προσφέρουν - σε μια έγκυο και ανύπαντρη γυναίκα - ασφαλές καταφύγιο, ξέρετε η ψυχολογία μου έγινε ράκος...», αναφέρει η Μπέλλις στην ανοιχτή επιστολή που έγραψε στην New Zealand Herald. Όπως τονίζει η δημοσιογράφος, παρόλο, που η ίδια και ο σύντροφός της είναι πλήρως εμβολιασμένοι για την Covid - 19 και ενώαπό τη Νέα Ζηλανδία έχουν αναφέρει στις αρμόδιες Αρχές τους κινδύνους για μια έγκυο να γεννήσει στο Αφγανιστάν, στις 24 Ιανουαρίου έλαβε μέιλ από την χώρα της πως απορρίπτεται η αίτησή τηςνα επιστρέψει για να φέρει με ασφάλεια στον κόσμο το παιδί της.Η δημοσιογράφος είναι αποφασισμένη να συνεχίσει μέσω δικηγόρου τον αγώνα της για επιστροφή στηκαθώς η ίδια είχε κάνει ρεπορτάζ στην μαιευτική πτέρυγα του νοσοκομείου της Καμπούλ και γνωρίζει πως εκεί δεν γίνεται τοκετός με καισαρική ενώ συχνά κόβεται το ρεύμα και οι γιατροί συνεχίζουν το έργο τους υπό το φως των κινητών τους τηλεφώνων!«Σκέφτομαι τον περασμένο Αύγουστο και πόσο ειρωνικό ήταν όταν ρώτησα τους Ταλιμπάν τι θα κάνουν για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών. Και τώρα κάνω την ίδια ερώτηση στην κυβέρνηση της χώρας μου...», καταλήγει με νόημα στην ανοιχτή επιστολή της η Σάρλοτ Μπέλλις με την ελπίδα πως η κυβέρνηση της χώρας της θα δείξει κατανόηση στο πρόβλημά της.