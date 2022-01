Καναδάς: «Κονβόι» φορτηγατζήδων διαδηλώνει ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό - Δείτε βίντεο

I've already hugged more people at the Freedom Convoy than I have in the past two years pic.twitter.com/nkdnAMzZPZ — Frank Grimes Jr. (@FrankGrimes_Jr) January 29, 2022

Welcome to the Freedom Truckers arriving at Parliament Hill



If you are not here yet, join the freedom convoy. We need everyone in Ottawa standing with our brothers and sisters of liberty!#ONPoli #CDNPoli #WeMustResist #MakeReady #NothingToSeeHere #TruckerConvoy2022 pic.twitter.com/dxv8K6Modz — Randy Hillier (@randyhillier) January 28, 2022

Freedom convoy making it’s way into Ottawa, Ontario, Canada for the protest tomorrow. pic.twitter.com/UUQnBjVL2N — Marie Oakes (@TheMarieOakes) January 29, 2022

WATCH: The 'Freedom Convoy' is greeted by scores of supporters as it rolls through the Toronto metro area en-route to Owatta. pic.twitter.com/4grj90MzoW — Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) January 29, 2022

Freedom Convoy 2022-OTTAWA2022-OTTAWAPART PP



Convoy got bigger part 1 pic.twitter.com/wyDQ9I3EHr — WorldWideNews24 (XII) (@News24Wide) January 28, 2022

Ottawa comes alive! The scene is hopping at Parliament Hill in the nation’s capital as supporters of the Freedom Convoy begin to arrive 🇨🇦 #OttawaConvoy #TruckersForFreedom pic.twitter.com/bCCQ0ToKvT — Unacceptable Rowan (@canmericanized) January 28, 2022

Unacceptably amazing: Aerial view of Freedom Convoy 2022 in Ottawa.



Please follow @News24Wide for footage. pic.twitter.com/8eUqBAAfpY — Unacceptable Rowan (@canmericanized) January 29, 2022





Μέσα σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης, και με τον φόβο επεισοδίων, πολλές εκατοντάδεςφορτηγατζήδες, υπό τη στήριξη του Έλον Μασκ ταξίδεψαν για χιλιόμετρα από πολλά μέρη του Καναδά και συγκεντρώθηκαν στην Οτάβα, την καναδική πρωτεύουσα, χθες Παρασκευή για να συμμετάσχουν σε μιαενάντια στον υποχρεωτικόκατά της Covid-19, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη διέλευση των συνόρων Καναδά-ΗΠΑ.Με αφετηρίες μεταξύ άλλων, την επαρχία Βρετανική Κολομβία στις ακτές του Ειρηνικού, με προορισμό την Οτάβα, στα ανατολικά, η «» («Freedom Convoy»), όπως ονοματίστηκε από τους φορτηγατζήδες, συνέχισε να μεγαλώνει σε μέγεθος τις τελευταίες μέρες.Το σημείο συνάντησης είναι τώρα ο Λόφος του Κοινοβουλίου, στην καρδιά της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.«Δεν θέλουμε να μας αναγκάσουν να εμβολιαζόμαστε, θα πρέπει αυτό να είναι προσωπική επιλογή»,​είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διαδηλώτρια, η Λουίζ, η οποία ήρθε για να υποστηρίξει τους φορτηγατζήδες κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην περιοχή Βοντράιγ, στο δρόμο προς την Οτάβα.Υπό τις επευφημίες του πλήθους και με κορναρίσματα, η ασπρομάλλα συνταξιούχος είπε ότι φοβάται ότι με το μέτρο αυτό θα χάσει τελείως την ελευθερία της. Συμμετέχει στην κινητοποίηση για να «ευχαριστήσει τους φορτηγατζήδες» και «να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση Τριντό».«Είτε οι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι είτε όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η υποχρεωτικότητα», τόνισε η Ταμπίθα, 26 ετών, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, κρατώντας στα χέρια της μια καναδική σημαία. Σύμφωνα με την ίδια, ο Καναδάς πρέπει να βρει τα «κοινά σημεία και τα θεμελιώδη ιδανικά».Άλλοι κρατούσαν σημαίες που έγραφαν υβριστικά συνθήματα κατά του Καναδού πρωθυπουργού.«Θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί», είπε η Τζένιφερ από την επαρχία Νήσος του Πρίγκιπα Εδουάρδο. Οδήγησε επί 18 ώρες για να φτάσει στην Οτάβα με την πομπή από τις ακτές του Ατλαντικού.Από τα μέσα Ιανουαρίου, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει υποχρεωτικό τον πλήρη εμβολιασμό κατά της Covid-19 για τους οδηγούς φορτηγών που διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, που είναι τα μεγαλύτερα σε μήκος στον κόσμο και εκτίνονται σε σχεδόν 9.000 χιλιόμετρα.Το μέτρο αυτό το κατήγγειλαν ορισμένοι φορτηγατζήδες, οι οποίοι από την Πέμπτη βρήκαν έναν νέο "σύμμαχο". Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, έγραψε την Πέμπτη στο Twitter: «Οι Καναδοί φορτηγατζήδες είναι αυτοί που παρέχουν».«Αυτή είναι μια πανεθνική διαδήλωση. Θα είναι σημαντική σε μέγεθος και πολωτικής φύσης», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Οτάβα Πίτερ Σλόλι σε συνέντευξη Τύπου χθες Παρασκευή, αναφερόμενος σε μια «σύνθετη και ταχέως μεταβαλλόμενη» κατάσταση.Ο τελευταίος ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να αναφέρει τον αριθμό των φορτηγών ή των συμμετεχόντων, αλλά αναμένει «μεγάλα προβλήματα» σε δρόμους γύρω από την πρωτεύουσα και ζήτησε από τους κατοίκους να αποφύγουν τα ταξίδια.Πάνω από όλα, η αστυνομία φοβάται ακρότητες και βιαιοπραγίες, ακόμα κι αν οι διοργανωτές του κινήματος έχουν διασαφηνίσει ότι σκοπεύουν να διαδηλώσουν «ειρηνικά». Η αστυνομία της Οτάβα έχει προειδοποιήσει ότι ορισμένοι ενδέχεται να ενταχθούν στην κινητοποίηση για να «υποκινήσουν το μίσος και τη βία».Ορισμένοι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.Πολιτικοί στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια Πρωτεύουσας ενδέχεται επίσης να αποτελέσουν στόχο, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.Ο πρωθυπουργός Τριντό, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα μετά από επαφή του με κρούσμα του νέου κορονοϊού, υπερασπίστηκε την Τετάρτη την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους φορτηγατζήδες , υπενθυμίζοντας ότι το 90% από αυτούς είναι ήδη εμβολιασμένοι.«Σχόλια που διατυπώθηκαν από ορισμένους ανθρώπους που συνδέονται με αυτή τη οχηματοπομπή είναι απαράδεκτα», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ ο αρχηγός της συντηρητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Έριν Ο' Τουλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντήσει ορισμένους από τους φορτηγατζήδες.Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι Έριν Ο' Τουλ εκμεταλλεύεται την διαδήλωση για πολιτικούς σκοπούς. Ο Ο' Τουλ αντιτάχθηκε στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμών από τότε που ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε το μέτρο τον Οκτώβριο την παραμονή των εκλογών.«Η ίδια η οχηματοπομπή γίνεται σύμβολο της κούρασης και του διχασμού που βλέπουμε σε αυτή τη χώρα», είπε ο Ο' Τουλ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα μέλη ακροδεξιών κύκλων έκαναν πράγματι απειλητικά σχόλια και κάλεσαν να μιμηθούν την επίθεση στο Καπιτώλιο, την αντίστοιχη της επίθεσης στο Αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2021.Η καναδική αστυνομία φοβάται ότι η κινητοποίηση των φορτηγατζήδων θα συνεχιστεί και μετά το Σαββατοκύριακο.Πιστεύοντας ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» των οδηγών φορτηγών είναι εμβολιασμένοι στον Καναδά, η Canadian Trucking Alliance, ένα μεγάλο συνδικάτο του κλάδου, οποία εκπροσωπεί περίπου 4.500 μέλη, «αποδοκίμασε έντονα» την κινητοποίηση αυτή, λέγοντας ότι δεν πρέπει να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο η διαφωνία με τις κυβερνητικές πολιτικές.Πολλοί προειδοποιούν ότι η κινητοποίηση ηγείται από ακροδεξιούς με ιστορικό υποκίνησης βίας.Το Canada's Anti-Hate Network, ένας ανεξάρτητο παρατηρητήριο, τόνισε ότι βασικοί από τους υποστηρικτές αυτής της οχηματοπομπής, ορισμένοι από τους οποίους έχουν χαρακτηρίσει τη διαδήλωση ως ισοδύναμη με τη βίαιη εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον πριν από ένα χρόνο. Το παρατηρητήριο τόνισε ότι αυτοί δεν είναι φορτηγατζήδες αλλά μέλη της ακροδεξιάς.Η Action4Canada, από τους διοργανωτές της κινητοποίησης, έχει προειδοποιήσει ότι θα παραμείνει στην Οτάβα μέχρι να αρθεί το μέτρο υποχρεωτικότητα.