Ο ράπερ «MathBoi Fly» ήταν ο οδηγός του SUV της «ματωμένης» παρέλασης στο Ουισκόνσιν

Ο 39χρονός άνδρας που συνελήφθη για τη θανατηφόρα επίθεση στη χριστουγεννιάτικηστοτωνθα έπρεπε να ήταν πίσω από τα κάγκελα μετά από σύλληψη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με «χαμηλή» εγγύηση λίγες μέρες πριν την επίθεση, παραδέχτηκε ο εισαγγελέας τη Δευτέρα.Ο Ντάρελ Μπρουκς, γνωστός και ως «MathBoi Fly», κατηγορείται για πέντε ανθρωποκτονίες από πρόθεση για το θανατηφόρο δυστύχημα την Κυριακή στη Γουκέσα που κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τουλάχιστον 48 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.Ο 39χρονοςήταν έξω με εγγύηση 1.000 δολαρίων την ώρα της τραγωδίας της Κυριακής, αφού φέρεται να γρονθοκόπησε τη μητέρα του παιδιού του και σκόπιμα την χτύπησε «με το όχημά του» σε ένα πάρκινγκ βενζινάδικου του Μιλγουόκι στις 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.Συνελήφθη και κατηγορήθηκε την ίδια μέρα και για αντίσταση κατά της αρχής.Χθες το πρωί, μετά το μακελειό της Κυριακής, ένα ροζ καπέλο, ένα παπούτσι και διάφορες καραμέλες παρέμεναν στον κεντρικό δρόμο της Γουόκεσα, μιας πόλης περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά του Μιλγουόκι.Περίπου. Στον δρόμο οι αστυνομικοί έχουν ζωγραφίσει δεκάδες πορτοκαλί κύκλους – σημαδεύοντας τα σημεία των «αποδείξεων». Τα περισσότερα καταστήματα στο κέντρο της πόλης παρέμειναν κλειστά. Μια γυναίκα έδεσε ένα μπουκέτο με λουλούδια σε έναν στύλο, την ώρα που αστυνομικοί απέκλειαν τις διασταυρώσεις στον κεντρικό δρόμο.Ο ύποπτος φαίνεται ότι διέφευγε από ένα προηγούμενο επεισόδιο, όταν επιτάχυνε και παρέσυρε όσους μετείχαν στην παρέλαση, σύμφωνα με το CNN. Αν και η έρευνα είναι ακόμη στα πρώτα στάδιά της,, είπαν οι πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.Ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουόκεσα, ο Νταν Τόμσον, είπε στους δημοσιογράφους ότι έχει τεθεί υπό κράτηση ένα άτομο και ότι οι αρχές εντόπισαν το κόκκινο SUV που έπεσε πάνω στους πεζούς. Το FBI βοηθά την τοπική αστυνομία στις έρευνές της.Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυοστην παρέλαση. Αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον του οχήματος, σε μια προσπάθεια να το σταματήσει, σύμφωνα με τον Τόμσον. Η αστυνομία δεν πιστεύει ότι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο πυροβόλησαν το πλήθος, διευκρίνισε.Η Τζόντι Σινγκσίμε, μια 42χρονη νοσηλεύτρια, κατέφυγε σε ένα κατάστημα μαζί με την οικογένειά της, προτού να βγει ξανά στον δρόμο για να βοηθήσει τους τραυματίες. «Είδα και άκουσα ανθρώπους να παρασέρνονται και αυτός ο ήχος ήταν τρελός», είπε, πνίγοντας τους λυγμούς της καθώς περιέγραφε πως είδε ένα μικρό αγόρι πεσμένο στον δρόμο: «Έψαξα στον λαιμό του για σφυγμό και είχε. Όμως τα μάτια του ήταν μετά βίας ανοιχτά και το πρόσωπό του, το γλυκό, αθώο πρόσωπό του ήταν μοβ. Δεν ήταν πια μεταξύ μας».Μια άλλη γυναίκα είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Fox6TV ότι το αυτοκίνητο χτύπησε μια χορευτική ομάδα κοριτσιών ηλικίας 9-15 ετών. Μεταξύ των θυμάτων είναι και μέλη των «Γιαγιάδων που χορεύουν», σύμφωνα με μια ανακοίνωσή της ομάδας αυτής στο Facebook.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι είπε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την «τραγική κατάσταση» και ότι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προσφέρουν βοήθεια στις τοπικές αρχές.