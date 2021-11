Η Novavax υπέβαλε αίτηση στον ΠΟΥ για επείγουσα χρήση του εμβολίου της

Ένα βήμα πιο κοντά στην καθολική χρήση βρίσκεται το εμβόλιο της Novavax, που βασίζεται σε πρωτεΐνη η οποία προκαλεί ανοσοαπόκριση, χωρίς ιό, και συντηρείται σε θερμοκρασίες ψυγείου.



Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία παραγωγής, στο Twitter, υποβλήθηκε αίτημα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για κατεπέιγουσα χρήση.





We are pleased to announce the completion of Novavax' rolling submission to the World Health Organization (@WHO) for emergency use listing (EUL) of NVX-CoV2373, our protein-based COVID-19 vaccine candidate: https://t.co/oXrUWKRX9Z pic.twitter.com/PIf56GQEyq