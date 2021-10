Γιατί οι παλιοί Μαφιόζοι αποκαλούν τους «απογόνους τους»... ηλίθιους!

John Alite

«Όποιος στέλνει οποιοδήποτε είδος γραπτού μηνύματος για να απειλήσει σοβαρά κάποιον άλλον δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι σημαίνει να είσαι γκάνγκστερ», λέει κοροϊδευτικά ο 59χρονος καταδικασμένος δολοφόνος και πρώην μαφιόζος, μιλώντας αποκλειστικά στην DailyMail.com.«Αυτός που κάνει κάτι τέτοιο είναι κότα. Ο καθένας μπορεί να παραστήσει τον σκληρό άντρα στο τηλέφωνο. Δεν προειδοποιείς κάποιον όταν πρόκειται να ασκήσεις πάνω του πράξεις ακραίας βίας». Αυτά τα λόγια είναι συνηθισμένα ανάμεσα στους μαφιόζους της παλιάς σχολής της Νέας Υόρκης που καταριούνται, κράζουν και μοιρολογούν για τα χάλια των νέων millenial μαφιόζων, οι οποίοι αποφεύγουν τη χρήση βίας εκτοξεύοντας τις απειλές τους όχι με ρόπαλο και λεπίδι αλλά μέσω sms και social mediaΤον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε -από ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο- πώς ένας νεαρός μαφιόζος της «νέας εποχής» επέλεξε να τρίξει τα δόντια σε έναν αξιωματούχο συνδικάτου με ένα γραπτό μήνυμα και όχι με τις μπουνιές του, γράφοντάς του: «Γεια, κοίτα, αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα, δε θα υπάρξει τρίτο». Αυτή λοιπόν η «καθώς πρέπει» απειλή κατέληξε στα χέρια της Αστυνομίας , με αποτέλεσμα μετά από έρευνα και ιχνηλάτηση επαφών τονα συλλάβει 16 μέλη της μαφιόζικης φαμίλιας του Κολόμπο, συμπεριλαμβανομένου τού επί δεκαετίες 87χρονου αρχηγού της Άντριου «Μους» Ρούσο. Σήμερα, όλοι τώρα είναι προφυλακισμένοι και περιμένουν τη δίκη τους για απάτες και εκβιασμούς.Οι πρώην σύντροφοι του Ρούσο από τη φημισμένη αλλά ξεπεσμένη πλέον συμμορία του Κολόμπο-μία από τις πέντε φαμίλιες που απαρτίζουν την Ιταλοαμερικανική Μαφία της Νέας Υόρκης-κατηγορούνται για εκβίαση μιας οικοδομικής ένωσης στο Κουίνς επί δύο δεκαετίες, καθώς και για τοκογλυφία, απάτες και διακίνηση ναρκωτικών. Οι εισαγγελείς λένε ότι τρομοκρατούσαν τους αξιωματούχους της ένωσης ώστε να συνάπτουν συμβόλαια με επαγγελματίες-φίλους της μαφιόζικης συμμορίας και έκαναν πλιάτσικο στο επικερδές ταμείο παροχών υγειονομικής περίθαλψης της ένωσης. «Θα τον πατήσω κάτω μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του», ακούστηκε να λέει ο Βίνσεντ Ρικιάρντο, ένας 75χρονος μαφιόζος για έναν που είχε βάλει στο στόχαστρο, σε μια ηχογράφηση του FBI.Για τον Άντονι Ρούσο, που δεν έχει καμία σχέση με τη Μαφία πλέον αλλά είναι πρώην αρχηγός της συμμορίας του Κολόμπο, η πρόσφατη σύλληψη αποδεικνύει αυτό που έλεγε από τότε που βγήκε από τη φυλακή το 2013: «Η συμμορία έχει παραμαλακώσει… Εάν πρόκειται να στέλνεις μηνύματα στο κινητό, μπορείς επίσης να πας και να χτυπήσεις την πόρτα του FBI και να τους πεις τι θα κάνεις πριν το κάνεις», λέει ο 60χρονος Ρούσο στην DailyMail.com. «Υπάρχουν κανόνες… δεν μιλάς στο τηλέφωνο, δεν στέλνεις μηνύματα σε κανέναν, τίποτα. Αλλά αυτοί οι νέοι θεωρούν ότι εκείνοι είναι πιο έξυπνοι από τους παλιούς, νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από όλους».Οι ειδικοί σε θέματα Μαφίας υποστηρίζουν ότι η προσωπική εμπλοκή των ηλικιωμένων βετεράνων των συμμοριών, όπως του Ρικιάρντο και του Άντριου Ρούσο στις καθημερινές δουλειές της σπείρας, προδίδουν την έλλειψη εμπιστοσύνης τους στη νέα γενιά. Και δεν έχουν άδικο καθώς μέσα σε όλα ο τελευταίος consigliere του Κολόμπο -ο έμπιστος συμβουλάτορας του αφεντικού της συμμορίας- ο 66χρονος Ραλφ Ντι Ματτέο, αναγκάστηκε να παραδοθεί στο FBI, αφού ο γιος του ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του, που τον έδειχνε να χαλαρώνει σε μια πισίνα της Φλόριντα!«Πόσο ηλίθιος είσαι; Ξέρεις ότι ο πατέρας σου καταζητείται και πας και δημοσιεύεις φωτογραφίες στο διαδίκτυο; Ο πατέρας του πρέπει να του σπάσει τα πόδια γι αυτό», προσθέτει ο Ρούσο, ο οποίος φυλακίστηκε για 35 μήνες επειδή οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής στη δολοφονία του μαφιόζου, Τζόζεφ Σκόπο, γιού ενός μαφιόζου που είχε καταδικασθεί σε κάθειρξη 100 ετών ως αρχηγός συμμορίας, για πολλές δολοφονίες και εκβιασμούς. Ο Τζόζεφ Σκόπο είχε αναλάβει εκεί που σταμάτησε ο πατέρας του. Και τον Οκτώβριο του 2013 τρεις άνδρες εκτελεστές που φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν αυτόματα όπλα τον δολοφόνησαν γαζώνοντάς τον με δώδεκα σφαίρες ενώ ήταν στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στο Κουίνς.«Το αφεντικό υποτίθεται ότι δεν πρέπει να διαχειρίζεται τα πάντα, δεν πρέπει να είναι έτσι», συνεχίζει ο Ρούσο. «Εάν είσαι το αφεντικό, πρέπει να κάθεσαι στην πολυθρόνα σου και να αναθέτεις τις δουλειές και ο υπαρχηγός θα σου λέει όλα όσα συμβαίνουν. Έτσι, για να βρίσκεται ένα αφεντικό εκεί έξω, στη δράση και να εμπλέκεται σε όλα, πάει να πει ότι δεν έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτόν. Αυτή η ηλιθιότητα, η τσαπατσουλιά, η μανία για επίδειξη δεν θα είχε επιτραπεί να γίνει όταν ήμουν εγώ επικεφαλής».Δεν είναι μόνο οι «κακοί» που παρακολουθούν τα «πρότυπα» να καταρρέουν. Ο καθηγητής Τζέιμς Β. Τζέικομπς της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναφέρει σε μελέτη του το 2019 ότι «οι εγκληματικές οικογένειες της Cosa Nostra είναι σκιές του προηγούμενου εαυτού τους». Σύμφωνα με τον Τζέικομπς, η αναβάθμιση και ο «εξευγενισμός» των γειτονιών της εργατικής τάξης, όπου κατοικούν οι Ιταλοαμερικανοί της Νέας Υόρκης, σήμαινε ότι τα αφεντικά της Μαφίας έχουν δυνητικά πολύ μικρότερη δεξαμενή νεοσύλλεκτων. Επισήμανε επίσης τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των μελών της Μαφίας που είναι πρόθυμοι να γίνουν «καρφιά» της Αστυνομίας και την έλλειψη συνεπειών για πολλούς απ΄ αυτούς που το έκαναν. Αυτή η «κατάρρευση της Omerta» -ο κώδικας σιωπής της Μαφίας- σημαίνει ότι «η σημερινή γενιά μελών και συνεργατών μπορεί να έχει λιγότερη αφοσίωση στη συμμορία και το αφεντικό», κατέληξε ο Τζέικομπς.Αλλά και ο συνταξιούχος πράκτορας του FBI Λίντλεϊ ΝτεΒέκιο γνωρίζει κάμποσα πράγματα για τους πληροφοριοδότες. Κάποτε μάλιστα κατηγορήθηκε ότι πλησίασε τόσο πολύ τον αρχιεκτελεστή, αλλά και «καρφί» του αρχηγού συμμορίας του Κολόμπο- Γκρέγκορι Σκάρπα, ώστε κατηγορήθηκε και ο ίδιος (αργότερα απαλλάχθηκε) ότι του έδινε πληροφορίες που οδήγησαν σε μια σειρά δολοφονιών. «Στην εποχή μου μπορούσες να πας να μιλήσεις στα μεγάλα κεφάλια», λέει ο ΝτεΒέκιο στην DailyMail.com. «΄Ηξεραν ότι έχεις μια δουλειά να κάνεις, οπότε έλεγαν, εντάξει κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, αν με τσακώσεις, πάει καλά. Αλλά παρατήρησα βγαίνοντας στη σύνταξη και εκτός δράσης ότι η νέα γενιά έγινε πιο βρόμικη και μοχθηρή. Δεν φαινόταν να σέβονται κανέναν από τους παλιούς κανόνες». Ο Αλάιτ λέει ότι η κατάρρευση ξεκίνησε όταν οι απλοί «στρατιώτες» της συμμορίας άρχισαν να βλέπουν τα μεγάλα κεφάλια να συνεργάζονται ξεδιάντροπα με το FBI.Ως υψηλόβαθμο μέλος της φαμίλιας της Μαφίας Γκαμπίνο για 20 χρόνια, ο Αλάιτ, Αλβανικής καταγωγής από το Αργυρόκαστρο, ήταν το είδος της προσωπικότητας που επέβαλε τον σεβασμό όλων στον υπόκοσμο .Τον Ιανουάριο του 2008, δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιελάμβαναν δύο δολοφονίες, τέσσερις συνωμοσίες για δολοφονίες, τουλάχιστον οκτώ τραυματισμούς με πυροβολισμό και δύο απόπειρες δολοφονίας, απάτες καθώς και ένοπλες εισβολές σε κατοικίες και ένοπλες ληστείες στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, την Πενσυλβάνια και τη Φλόριντα, που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του στη συμμορία Γκαμπίνο στην Τάμπα της. Ο Aλάιτ συμφώνησε να καταθέσει στη δίκη του εκτελεστή της οικογένειας Γκαμπίνο Τσαρλς Γκαρνέλια, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τέσσερις δολοφονίες και τώρα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Ο Αλάιτ ήταν επίσης μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη εναντίον του Τζον Γκότι Τζούνιορ, πρώην γκάγκστερ και επιχειρησιακού επικεφαλής της φαμίλιας Γκαμπίνο, με κατηγορίες για εκβιασμούς και τέσσερις δολοφονίες.Ο Αλάιτ κατέθεσε ότι ο Γκότι ήταν υπεύθυνος για τουλάχιστον οκτώ δολοφονίες, μεταξύ άλλων εγκλημάτων. Όμως την 1η Δεκεμβρίου 2009, οι 12 ένορκοι ανακοίνωσαν ότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία για όλες τις κατηγορίες εναντίον του Γκότι, ο δικαστής κήρυξε κακοδικία και αποφυλάκισε τον Γκότι. Σε συνέντευξη μετά τη δίκη, οι ένορκοι είπαν ότι δεν θεωρούσαν αξιόπιστο τον Αλάιτ. Στις 26 Απριλίου 2011, ο Aλάιτ καταδικάστηκε σε συνολικά 10 χρόνια κάθειρξη.Ο Αλάιτ λέει πως δε θα χαράμιζε τις γροθιές του για τους «ψευτο-γκάνγκστερ» του σήμερα, που ενδιαφέρονται περισσότερο να κάνουν ενέσεις με στεροειδή, να γυμνάζονται και να δημοσιεύουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παλιά, τότε που η συμμορία ήταν πραγματικά συμμορία, υπήρχαν σοβαρές συνέπειες αν δεν πρόσεχες τη γλώσσα σου . Τώρα μπορείς απλά να μιλήσεις -ή να πληκτρολογήσεις- από μακριά και τίποτα δεν συμβαίνει», λέει στην DailyMail.com. Και συνεχίζει: «Προβάλλουν μια εικόνα γκάνγκστερ αλλά χωρίς τις δολοφονίες. Σχεδόν δεν υπάρχει πλέον βία και γι 'αυτό δεν έχουν αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άντριου Ρούσο εξακολουθεί να κάνει αυτό που κάνει. Είναι γκάνγκστερ παλαιάς κοπής, ήταν παρών στην εποχή του πολέμου των συμμοριών, αλλά φαντάσου τώρα, να είσαι 87 ετών και να εξακολουθείς να κάνεις αυτό που κάνει. Και είναι όλα μικροπράγματα, δεν βγάζει εκατομμύρια».Μετά την αποφυλάκισή του με όρους, ο Αλάιτ άρχισε να δίνει ομιλίες προς νέους με θέμα την αποφυγή του εγκλήματος! Έχει γράψει τέσσερα βιβλία: «Οι κανόνες του Γκότι(2015), «Darkest Hour» (μτφ. Η πιο σκοτεινή ώρα) (2018), «Prison Rules» (μτφ: Οι κανόνες της φυλακής)(2019), και Mafia International (2021) Τον Ιούλιο του 2020 εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ Fear City: New York vs The Mafia Netflix ενώ στις 25 Μαρτίου του 2020 ξεκίνησε το δικό του podcast, που ονομάζεται «Mafia Truths με τον Τζον Αλάιτ».«Αυτά τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ούτε μια λέξη ιταλικά, δεν έχουν πάει ποτέ στο εξωτερικό, πολλά από αυτά δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ την πολιτεία τους ή ακόμα και τη γειτονιά τους. Πώς μπορούν λοιπόν να καταλάβουν την προέλευση της Μαφίας; Είναι αδύνατο να καταλάβουν πόσο βίαιη ήταν για τη γενιά μας», λέει ο Aλάιτ «Αλλά τους λέω την αλήθεια: το 90 τοις εκατό των παιδιών στο δρόμο είναι για γέλια και γι 'αυτό δεν απολαμβάνουν σεβασμό. Κάθε ηλίθιος μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά θα μπορούσε κάποιος τέτοιος να είναι επιχειρηματίας, δικηγόρος ή διευθύνων σύμβουλος της δικής σας εταιρείας;».