Ο «σεξουαλικός χάρτης» του κόσμου: Πρωτιά για τους Έλληνες εραστές, που «κυριαρχούν» στη συχνότητα

χαρακτηρίζονται οι Έλληνες εραστές σε πρόσφατο, που παρουσιάζει έναν «παγκόσμιο ερωτικό χάρτη» με τα δυνατά σημεία κάθε εθνικότητας στο κρεβάτι και τους πιο... θερμόαιμους λαούς, βάσει παλαιότερων ερευνών.«Οι Έλληνες άνδρες βρέθηκαν πρόσφατα να είναι οι καλύτεροι στο κρεβάτι, μελόγω της υγιούς μεσογειακής διατροφής τους με ψητό ψάρι, ελαιόλαδο και φέτα», αναφέρει στην εισαγωγή του το άρθρο της η. Στην ενότητα του ερωτικού της αφιερώματος για την Ελλάδα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με, το, δηλ. πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη χώρα που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα της εταιρείας προφυλακτικών. Η εν λόγω έρευνα έβαλε στο μικροσκόπιο τις σεξουαλικές συνήθειεςκαι οι Έλληνες βρέθηκαν στην κορυφή, εξηγεί η αρθρογράφος.Πώς τα πάνε όμως οι άλλες χώρες στα ερωτικά τους; Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις, τις προτιμήσεις και τα «δυνατά σημεία» διαφόρων λαών εντός και εκτός Ευρώπης, ξεκινώντας από τηνκαι φτάνοντας στηνΩς ο λιγότερα σεξουαλικά ικανοποιημένος λαός του πλανήτη εμφανίζονται οι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun. Μόνο, με βάση τα στοιχεία της Durex. Τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας έχουν συνδεθεί με τη μείωση ερωτικών επαφών ανάμεσα σε συζύγους και ζευγάρια, συμπληρώνει η αρθρογράφος.Οι Γάλλοι εμφανίζονται να προτιμούν, σύμφωνα με μια έρευνα. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς άνδρες καταφέρνουν να παρατείνουν τη συνουσία καθυστερώντας την εκσπερμάτιση και μόλις το 6% «κρατάει» 13 λεπτά.Η παγκόσμιαφαίνεται να είναι η Νορβηγία αφού, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερωτικών βοηθημάτων Lelo, το 35% του πληθυσμού ισχυρίζεται ότι φτάνει σε κορύφωση κάθε μέρα.Η έρευνααποκάλυψε την αδυναμία που έχουν οι Βρετανοί για τα πόδια. Το(σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό) απαντάται σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, και το Μάντσεστερ είναι «πρωταθλητής» στο... πιπίλισμα δαχτύλων, με το Λιντς και το Σέφιλντ και ακολουθούνΗ στάση της(η γυναίκα από πάνω, αντικρίζοντας τον άνδρα) είναι η πιο διαδεδομένη στο Βέλγιο, σύμφωνα με έρευνα του ιατρικού site Dr. Ed.Τοόπου οι «παρτενέρ» ξαπλώνουν στο πλάι με τον άνδρα πίσω από τη γυναίκα, είναι η στάση που «ανάβει» πιο πολύ τα αίματα των Πολωνών. Ο συνδυασμός τρυφερότητας και ερωτισμού φαίνεται πως εξιτάρει ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο λαό.Η Ρωσική Κυβέρνηση ανακήρυξε την 12 Σεπτεμβρίουενθαρρύνοντας τα ζευγάρια να μείνουν σπίτι και να... αναπαραχθούν. Εκείνα που θα αποκτήσουν παιδί εννέα μήνες αργότερα, θα κερδίσουν κάποιο βραβείο.Οι ΗΠΑ είναι το μέρος που προτείνεται να πάει κανείς αν. Η Νέα Υόρκη φαίνεται να έχει την μεγαλύτερη όρεξη για σεξ με έναν επιπλέον παρτενέρ, σύμφωνα με το dating app 3somer, με το Λος Άντζελες και το Σικάγο να ακολουθούν. Ένας στους εννέα Αμερικανούς έχει βρεθεί (εκούσια) σεκαι ένας στους έξι θα ήθελε να δοκιμάσει την εμπειρία, σύμφωνα με το περιοδικό Frontiers in Psychology.φαίνεται πως είναι η σπεσιαλιτέ των Γερμανών, σύμφωνα με το άρθρο. Η Γερμανία έχει τα περισσότερα swingers bars από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Επίσης, σύμφωνα με το Penguin Atlas, ηφαίνεται να δρα ερεθιστικά στο 23% των Γερμανών. Στοματικό σεξ καιείναι οι «αδυναμίες» των Ιταλών. Σύμφωνα με έρευνα του 2019, πάνω από το 80% των Ιταλών αγαπούν το στοματικό σεξ. Επίσης 24% των ερωτηθέντων παραδέχθηκαν ότι χρησιμοποιούν... τρόφιμα στις σεξουαλικές τους επαφές. Σχεδόν το 50% των ζευγαριών κάνουν σεξ 2-3 φορές την εβδομάδα.φαίνεται πως είναι η Κίνα, σύμφωνα με έρευνα της Durex. Σχεδόν το 76% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε κορύφωση κάθε φορά που κάνουν σεξ.Οι Βραζιλιάνοι «που κατά μέσο όρο αντέχουν γύρω στα 30 λεπτά στο κρεβάτι» είναι οι, επισημαίνει η αρθρογράφος. Η αρνητική πλευρά ωστόσο, σύμφωνα με το The Penguin Atlas Of Human Sexual Behaviour, είναι πως το 44% των γυναικών παραδέχονται ότι υποκρίνονται οργασμούς, ποσοστό που δείχνει ότι σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα.