Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 24 χρόνια από το θανατηφόρο τροχαίο στο Παρίσι

Sunday 24 August 1997



Today, the Jonikal has left Monaco and is headed to the Italian port of Portofino, near Genoa.



A photo of Diana taken today.#Diana24 pic.twitter.com/q8pHoWAJhm — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 24, 2021

Photographs taken with long range lenses of Diana's arrival at Le Bourget Airport in Paris on the afternoon of Saturday 30 August 1997.



With her is one of Dodi Fayed's Bodyguards Trevor Rees-Jones. #Diana24pic.twitter.com/njmh7sz3Yz — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

Tonight and tomorrow, @DianaDaybyDay will be recounting minute by minute the last moments of Princess Diana.



The account uses facts from the inquests, named primary sources & contextualised evidence of how Diana ended up in the tragic accident that claimed her life. #Diana24 pic.twitter.com/tY7039V9H5 — Kate's Rangers (@KatesRangers) August 30, 2021

The photos the paparazzi are taking are clearly not of publication quality.



They depict a chaotic scene as the couple leave for a dinner that is a considerable distance across congested central Paris.



It is very stressful for them both.#Diana24pic.twitter.com/7zYx5p4tNi — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

Sunday 31 August 1997, 12.25am



Papparazzi Romuald Rat, Serge Arnal, Christian Martinez and Stephane Darmon arrive to a horrifIc scene in the Alma Underpass that defies belief.



The Mercedes driven by Henri Paul sped far ahead of them on their motorbikes and scooters.#Diana24 pic.twitter.com/VlsUbQQgMU — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

Dr Mailliez is giving first aid to Diana and Trevor Rees-Jones.



Dr Mailliez has not recognised Diana and gives her the same care and attention as he would anyone else.



The photographers tell him his patient speaks English so he tries to reassure her.pic.twitter.com/SLeB6d1N8Q — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

The photographers have backed off while help is administered but are still taking photographs.



Diana is lying in an awkward position in the back of the car with her head between the two front seats and body in the rear footwell. Her right arm is broken. pic.twitter.com/9CI18lWrCB — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

Sunday 31 August 1997, 12.40am



A SAMU Ambulance arrives at the Alma Underpass with Dr Jean-Marc Martino in charge of its crew.



Dr Mailiez withdraws and allows the ambulance crew to take over Diana's care. pic.twitter.com/sxbgnFOEDN — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

The extent of the damage to the car that Diana was in is shocking.



None of the occupants was wearing a seatbelt.



Two are dead.



Two are critically ill at the Pitié Salpêtrière hospital.



The car was travelling at about 65mph when it hit the pillar. pic.twitter.com/P3nTS70wxM — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 31, 2021

31 August 1997, 12.17am



Frederic Lucard leaves the engine running and gets out so Henri Paul can take the wheel.



Henri Paul is not a licensed chauffeur.



Frederic hears Henri Paul shout at the paparazzi



"Don't try to follow us, you will never catch us"pic.twitter.com/jOICu0zEkB — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 30, 2021

The wreckage of the car is loaded onto a flatbed truck and taken away for forensic examination.



The wreckage has not been covered as it would be in the UK where there has been a fatal accident.



Pictures of it are broadcast around the workd. pic.twitter.com/FjPWC0IKGQ — Diana Day by Day (@DianaDaybyDay) August 31, 2021





Είκοσι τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό δυστύχημα τηςστο Παρίσι. Ήταν 31η Αυγούστου του 1997, όταν άφησε την τελευταία της πνοή στη γέφυρα Ντ’ Αλμά του Παρισιού, κυνηγημένη από δεκάδες παπαράτσι, σε ηλικία 36 ετών.Στο Twitter δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός με την ονομασία «Diana Day by Day» οπού κάθε καλοκαίρι τέτοια εποχή ανεβάζει tweets σε «πραγματικό» χρόνο για το τι συνέβη από τη στιγμή που η Νταϊάνα έφυγε απο το γιότ «Jonikal», στο οποίο απολάμβανε τις διακοπές της με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, μέχρι το τροχαίο δυστύχημα.Τα ξημερώματα της 30ης προς 31η Αυγούστου η «πριγκίπισσα του λαού» και ο αγαπημένος της Ντόντι Αλ Φαγιέντ διανυκτέρευσαν στο Παρίσι στο ξενοδοχείο «Κάρλτον Ριτς», με σκοπό την επόμενη ημέρα να πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής για το Λονδίνο. Είχαν φτάσει στο Παρίσι το απόγευμα του Σαββάτου και συνοδευόντουσαν από τον σωματοφύλακά τους Τρέβορ Ρις Τζόουνς.Στο ασανσέρ του ξενοδοχείου οπού διέμενε με τον Ντόνι, η Νταιάνα έδειχνε ευτυχισμένη, καθώς ανέβαινε με τον αγαπημένο της στον 1ο όροφο.Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου η Mercedes στην οποία επέβαιναν η Νταϊάνα και ο σύντροφός της, Ντόντι Αλ Φαγιέντ έπεσε στον τοίχο τούνελ στο Παρίσι.Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, που καθόταν στην πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε, αλλά δεν έχασε τη ζωή της ακαριαία.Ο συνοδηγός Τρέβορ Ρις Τζόουνς, μέλος της προσωπικής ασφάλειας της οικογένειας Φαγιέτ, τραυματίστηκε ελαφρά.Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε οι γιατροί προσπάθησαν να τη σώσουν, καθώς πάθαινε απανωτά καρδιακά επεισόδια, ενώ όπως διαπιστώθηκε, λόγω της σύγκρουσης, η καρδιά της, είχε μετατοπιστεί προς τη δεξιά πλευρά του θώρακα. Οι προσπάθειές των γιατρών δεν είχαν αποτέλεσμα και η πριγκίπισσα έφυγε τελικά από τη ζωή στις 4 τα ξημερώματα.Στο δυστύχημα εκτός από τη Νταϊάνα σκοτώθηκαν ο Φαγιέντ και ο οδηγός τους. Κανείς τους δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας ως η πρώτη σύζυγος του Καρόλου, πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και ο πρώτος διάδοχος του βρετανικού θρόνου, είχε πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο το 1996, αλλά τα ΜΜΕ δεν σταμάτησαν να την παρακολουθούν στενά και παντού.Ο πρόωρος θάνατος μιας από τις πιο αγαπημένες και διάσημες γυναίκες στον κόσμο προκάλεσε μια παγκόσμια έκρηξη θλίψης και πένθους και πυροδότησε παράλληλα μια σειρά θεωριών συνωμοσίας σχετικά με τις συνθήκες γύρω από εκείνη τη μοιραία νύχτα σε μια υπόγεια διάβαση του Παρισιού.Μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγιέτ, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1999. Η έκθεση 832 σελίδων, γνωστή ως Operation Paget, the Paget Inquiry ή απλά Paget, χρειάστηκε σχεδόν τρία χρόνια και 12,5 εκατομμύρια λίρες (17,2 εκατομμύρια δολάρια) για να ολοκληρωθεί.Το πόρισμα έλεγε ότι υπαίτιος για τη σύγκρουση ήταν ο οδηγός Ανρί Πολ, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Εκτός από αλκοόλ, η νεκροψία- νεκροτομή και οι εξετάσεις, έδειξαν ότι ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αντιψυχωτικών φαρμάκων. Το αποτέλεσμα της έρευνας δεν ικανοποίησε τον πατέρα του Ντόντι, Μοχάμεντ, ο οποίος υποστήριζε ότι ο γιος του έπεσε θύμα δολοφονίας. Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγιέτ, το τροχαίο είχε οργανώσει η ΜΙ6, που συνεργαζόταν με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Οι ισχυρισμοί του δεν αποδείχτηκαν ποτέ, ωστόσο ο Μοχάμεντ δεν ήταν ο μοναδικός που υποστήριξε διαφορετικό σενάριο για το δυστύχημα.Σύμφωνα με τον πρώην επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζον Στίβενς, περίπου το 65 ή το 70 τοις εκατό της χώρας πίστευε ότι υπήρξε μια συνωμοσία και ότι ο θάνατος της Νταϊάνα... δεν μπορεί να εξηγηθεί.Τα χρόνια που ακολούθησαν αναπτύχθηκε φημολογία ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος στο παιδί του Ντόντι και ότι το ζευγάρι είχε σκοπό να αρραβωνιαστεί σύντομα. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η βασιλική οικογένεια δεν ήθελε η μητέρα ενός διάδοχου του θρόνου να παντρευτεί έναν μουσουλμάνο, ωστόσο οι αιματολογικές εξετάσεις κατέρριψαν τον μύθο της εγκυμοσύνης.Καμία κατηγορία δεν αποδόθηκε στους παπαράτσι που κυνηγούσαν το αυτοκίνητο της πριγκίπισσας, ενώ η συμπεριφορά του Τύπου τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση και ο κώδικας που διέπει τα βρετανικά ΜΜΕ έγινε πιο αυστηρός τον Δεκέμβριο του 1997.Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να δουν την κηδεία της πριγκίπισσας καθώς έφτασε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997.Κάθε Αύγουστο γίνονται άπειρα αφιερώματα τόσο στο θάνατό της όσο και στη ζωή και το έργο της.Η βασιλική οικογένεια κάθε χρόνο τιμά την επέτειο του θανάτου της και φέτος σε μια συμβολική κίνηση άνοιξε για το κοινό τις πόρτες του αγαπημένου κήπο της πριγκίπισσας στο παλάτι του Κένσινγκτον όπου βρίσκεται και το άγαλμά της.Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Express ο William φέτος αντιμετωπίζει ένα δίλημμα για το πόσες λεπτομέρειες μπορεί να μοιραστεί με τα παιδιά του σχετικά με τον θάνατο της γιαγιάς Νταϊάνα, αλλά και τη σχέση της με το Παλάτι μετά το διαζύγιο με τον Κάρολο.