Αφγανιστάν: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι - Εκκενώνουν τις πρεσβείες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί

Την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν φτάσει ήδη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ αξιωματούχοι της κυβέρνησης τονίζουν ότι ο πρόεδρος, Ασράφ Γάνι, έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Πληροφορίες λένε ότι έχει μεταφερθεί σε γειτονικά κράτη.



Πληροφορίες λένε ότι και ο αντιπρόεδρος, Αμρουλάχ Σάλεχ επίσης αποχώρησε.



Η κυβέρνηση πάντως, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση με τους Ταλιμπάν, ουσιαστικά παραδίδοντας τη χώρα στα χέρια των ισλαμιστών σε περίπου δέκα ημέρες.

