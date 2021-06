Επιχείρηση «Trojan Shield»: Τεράστιο «χτύπημα» κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος

Operation Trojan Shield/OTF Greenlight in numbers:



✔️ 27 million 📩 reviewed

✔️ 700 house searches 🏚️

✔️ 800 arrests 🚔

✔️ +30 tons of drugs seized



More details: https://t.co/odnXlqtjUe #OperationTrojanShield pic.twitter.com/LbJmANiLcD — Europol (@Europol) June 8, 2021

800 Criminals Arrested in Biggest Ever Law Enforcement Operation Against Encrypted Communication: The #FBI and @AusFedPolice launched an encrypted communication platform and sold thousands of encrypted devices to criminal groups throughout the world. https://t.co/3VUURbNJg9 pic.twitter.com/hAzkv1pglO — FBI (@FBI) June 8, 2021

#Europol's Jean Philippe Lecouffe highlighted in today's press conference that #OperationTrojanShield is staggering evidence that 🌎the world needs a 👮🤝👮‍♀️ global law enforcement network to successfully fight globally operating serious organized criminal networks. pic.twitter.com/22g9M3sWcO — Ioana 🇪🇺 🇷🇴 (@ioanadumitru13) June 8, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Περισσότεροι απόσυνελήφθησαν σε όλο τον κόσμο σε μια σαρωτική επιχείρηση του, τηςκαι με τη συνδρομήαπ΄ όλο τον κόσμο, οι οποίοι διείσδυσαν σε κρυπτογραφημένο δίκτυο εμπόρων, μελών της μαφίας και τουΗ επιχείρηση που ονομάστηκε(Τρωική Ασπίδα) και η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2018, όταν ένας καταδικασμένος έμπορος ναρκωτικών συναντήθηκε με πράκτορες του FBI από το Σαν Ντιέγκο για να προσφέρει, σε αντάλλαγμα για τη μείωση της ποινής του, την πρόσβαση στις κρυπτογραφημένες συνομιλίες ενός τεράστιου δικτύου του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, περιέλαβε την καταγραφήαπόσεγια τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων περισσότερων τωνΗ επιχείρηση οδήγησε σε κατάσχεση περισσότερων από, πάνω απόκαι στη διακοπή περισσότερων απόβοηθός διευθυντής του τμήματος ποινικών ερευνών του FBI, δήλωσε ότι η επιχείρησηήταν ένα «λαμπρό παράδειγμα» αυτού που θα μπορούσε να επιτευχθεί όταν οι αρχές σε όλο τον κόσμο αναπτύξουν «εξελιγμένα εργαλεία έρευνας για τον εντοπισμό, τη διάσπαση και τη διάλυση εγκληματικών οργανώσεων».«Η επιτυχία της Επιχείρησης Trojan Shield είναι αποτέλεσμα τεράστιας καινοτομίας, αφοσίωσης και άνευ προηγουμένου διεθνούς συνεργασίας», δήλωσε ο Shivers στους δημοσιογράφους την Τρίτη, συμπληρώνοντας πωςΟι αρχές μπόρεσαν να αποκαλύψουν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης που είχε «καμουφλαριστεί» σε αποστολές φρούτων και κονσερβοποιημένων προϊόντων παρακολουθώντας επικοινωνίες στην πλατφόρμα γνωστή ως, δήλωσε ο Shivers. Οι εγκληματίες είχαν επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες, ανέφεραν οι αρχές.Το FBI «ανέπτυξε στρατηγικά» το ANOM το 2018, δήλωσε ο, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων στην Europol, την υπηρεσία συνεργασίας της ΕΕ για την επιβολή του νόμου. Οι εγκληματίες άρχισαν να το χρησιμοποιούν σε μεγάλη κλίμακα μετά από αποτυχίες άλλων κρυπτογραφημένων δικτύων συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμαςτον Μάρτιο.«Τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα αναζητουσαν μια εναλλακτική λύση και κατέληξαν στην κρυπτογραφημένη πλατφόρμα, ANOM, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο του FBI», πρόσθεσε ο Lecouffe.Η αυστραλιανή αστυνομία είπε ότι απέτρεψε 21 δολοφονίες και κατάσχεσε 3,7 τόνους ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο - την κατάθεση ενός ειδικού πράκτορα του FBI που πρωτοδημοσιεύθηκε από το-, «εμπιστευτική πηγή», δηλαδή ο έμπορος ναρκωτικών, είχε δημιουργήσει μία τηλεφωνική συσκευή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες σε όλον τον κόσμο χωρίς να εντοπισθεί από την αστυνομία. Περιείχε μία εφαρμογή που ονομάσθηκεπου δημιουργούσε ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας.Για τουλάχιστον μία δεκαετία οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούσαν το δίκτυο για να οργανώνουν την διακίνηση ναρκωτικών, χτυπήματα κατά αντιπάλων, επιχειρήσειςχωρίς να εντοπίζονται. Ενα από τα ατού των τηλεφωνικών συσκευών που εντάσσονταν στο δίκτυο ήταν ότι το περιεχόμενό τους μπορούσε να σβηστεί εξ αποστάσεως σε περίπτωση που έπεφτε σε λάθος χέρια. Το FBI διείσδυσε με τις δικές του συσκευές στο δίκτυο.Σύντομα η επιχείρηση επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο με την συμμετοχή των αστυνομικών αρχών της Ευρώπης , της Αυστραλίας και των ΗΠΑ για να εξελιχθεί σε μία από τιςκατά τουστην ιστορία.Αστυνομικές υπηρεσίες πολλών χωρών «άκουγαν» και κατέγραφαν τις συνεννοήσεις του ιταλικού οργανωμένου εγκλήματος, των ασιατικών Τριάδων, συμμοριών μοτοσικλετιστών, των διεθνών συνδικάτων των ναρκωτικών, συνεννοήσεις που γίνονταν ανοικτά, χωρίς κώδικες, λόγω της ασφάλειας που τους έδινε το κρυπτογραφημένο δίκτυο. Η παρακολούθηση των μηνυμάτων έδωσε επίσης στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς κυβερνήσεων, αξιωματούχων και των αστυνομικών υπηρεσιών σε πολλές χώρες.Μια συζήτηση μεταξύ λαθρεμπόρων ναρκωτικών καταγράφηκε από το FBI χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη πλατφόρμα που το οργανωμένο έγκλημα πίστευε ότι ήταν ασφαλής. Αυτή η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε ένορκη δήλωση για ένταλμα σύλληψης του FBI.Υπηρεσίες επιβολής του νόμου από τη Σουηδία έως τη Νέα Ζηλανδία περιέγραψαν την επιχείρηση ως σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα.απέτρεψε δώδεκα σχεδιασμένες δολοφονίες και πιστεύει ότι έχουν συλλάβει αρκετούς «επικεφαλής σε εγκληματικά δίκτυα», σύμφωνα με δήλωση της Λίντα Στάαφ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας εγκληματικών πληροφοριών της Σουηδίας.δήλωσε την Τρίτη ότι σχεδόν 100 άτομα έχουν συλληφθεί και κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 κιλά ναρκωτικών, μαζί με δεκάδες όπλα και μετρητά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.Στη, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στη Φρανκφούρτη ανέφερε ότι περισσότεροι από 70 άνθρωποι συνελήφθησαν τη Δευτέρα και κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικά, μετρητά και όπλα.Στην, οι αρχές δήλωσαν ότι συνέλαβαν 224 άτομα και κατέσχεσαν περισσότερους από τέσσερις τόνους ναρκωτικών και 35 εκατομμύρια δολάρια. Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας είπε ότι συνέλαβε 35 άτομα και κατέσχεσε ναρκωτικά και περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.«Η αυστραλιανή κυβέρνηση, ως μέρος μιας παγκόσμιας επιχείρησης, έχει πραγματοποιήσει ένα ισχυρό χτύπημα κατά του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίαςπέρυσι προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα μετά το… σπάσιμο ενός κρυπτογραφημένου δικτύου επικοινωνιών, γνωστό ως EncroChat, που χρησιμοποιείται από εγκληματικές συμμορίες σε ολόκληρη την ήπειρο.Τον Μάρτιο, ησυνέλαβε δεκάδες άτομα μετά τη διάρρηξη ενός άλλου κρυπτογραφημένου συστήματος συνομιλίας και την κατάσχεση περισσότερων από 17 τόνων κοκαΐνης.