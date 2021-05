WSJ: Ο Μπιλ Γκέιτς «είχε παράνομη σχέση» με υπάλληλο της Microsoft, που ήθελε να τα μάθει όλα η Μελίντα!

Εκπρόσωπος του μεγιστάνα παραδέχτηκε στην Wall Street Journal ότι υπήρξε όντως μια σχέση το 2000, η οποία έληξε φιλικά - O Γκέιτς «διεκδικούσε» γυναίκες στο γραφείο για πολύ καιρό μετά τον γάμο του, αποκαλύπτουν οι New York Times

Η παράνομη σχέση τουμε μια υπάλληλο τηςείχε μπει πέρυσι στο μικροσκόπιο έρευνας από το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού «γίγαντα», με πολλά μέλη του να πιστεύουν ότι ο 65χρονος έπρεπε να αποχωρήσει από τη θέση του για να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της, το διοικητικό συμβούλιο της Microsoft ενημερώθηκε το 2019 για μία επιστολή που είχε γράψει μια μηχανικός της εταιρείας, στην οποία ισχυριζόταν ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον Γκέιτς επί σειρά ετών. Η γυναίκα απαιτούσε αλλαγές στη θέση της στη Microsoft και επίσης ζητούσε να παραδοθεί το γράμμα της στην(τηντου δισεκατομμυριούχου), χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να διευκρινίζει εάν πραγματικά συνέβη κάτι τέτοιο.Μέλη του συμβουλίου προσέλαβαν μια νομική εταιρεία για να διεξάγει έρευνα για την παράνομη σχέση, όπως αποκαλύπτει η Journal. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, οι ανησυχίες ορισμένων μελών για τους ισχυρισμούς της γυναίκας αυξήθηκαν και άρχισαν να θεωρούν ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να αποσυρθεί ο Γκέιτς - που- απο τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Στην ετήσια σύσκεψη μετόχων, ωστόσο, ο 65χρονος επανεξελέγη στη θέση του, για να παραιτηθεί τελικά λίγο καιρό αργοτερα, με την αιτιολογία ότι ήθελε να εστιάσει στα φιλανθρωπικά του έργα. Η παραίτηση αυτή συνέβη, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της WSJ.«Η Microsoft έλαβε μια καταγγελία στο δεύτερο μισό του 2019 ότο ο Μπιλ Γκέιτς επιδίωξε τη σύναψη μια στενής σχέσης με μια υπάλληλο της εταιρείας το 2000», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας. «Μια επιτροπή του Συμβουλίου εξέτασε την καταγγελία, βοηθούμενη από μια εξωτερική νομική εταιρεία, προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, η Microsoft παρείχε εκτεταμένη υποστήριξη στην υπάλληλο που έκανε την καταγγελία», συμπλήρωσε το ίδιο πρόσωπο.Μια εκπρόσωπος του Γκέιτς παραδέχτηκε ότιαρνούμενη ωστόσο η απόφαση του μεγαλοεπενδυτή και φιλάνθρωπου να αποχωρήσει από το συμβούλιο είχε την παραμικρή σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως επισήμανε εξάλλου, ο ιδρυτής της Microsoft είχε κάνει εδώ και χρόνια γνωστή την επιθυμία του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο φιλανθρωπικό του έργο!Όπως υπενθυμίζει η, η Microsoft βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων τον Απρίλιο του 2019, όταν δημοσίευμα του Quartz ανέφερε ότι υπήρχε ένα email chain εντός της εταιρείας, όπου γυναίκες υπάλληλοι μοιράζονταν τις ιστορίες τους γιακαι διακρίσεις που βίωσαν στη δουλειά τους. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Chief Executiveανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα άλλαζε της διαδικασίες χειρισμού των καταγγελιών των υπαλλήλων της σχετικά αυτά τα φλέγοντα ζητήματα.Οι αποκαλύψεις της Journal έρχονται σε συνέχεια εκείνων που έκαναν οιεχθές για την προσωπική ζωή του μεγιστάνα κατά τη διάρκεια του γάμου του. Όπως φαίνεται ο Γκέιτςγια αρκετό διάστημα μετά τον γάμο του το 1994 με τη Μελίντα.Σε, σύμφωνα με τους New York Times, ο δισεκατομμυριούχος είχε ζητήσει με αδέξιο τρόπο ραντεβού από γυναίκες που εργάζονταν για εκείνον στη Microsoft και στοΤα παραπάνω περιστατικά αλλά και πιο πρόσφατα είχαν δημιουργήσει ένα, με την προσωπική ζωή του Γκέιτς να αποτελεί αντικείμενο κουτσομπολιού ανάμεσα στους υπαλλήλους, όπως αποκάλυψαν στην εφημερίδαΔεν είναι ξεκάθαρο αν η Μελίντα γνώριζε για τη συμπεριφορά του άνδρα της. Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή του ανακοίνωση για τον χωρισμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για το ίδρυμα, όμως «δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορούν να προχωρήσουν μαζί ως ζευγάρι στην επόμενη φάση της ζωής τους».Η Μελίντα Γκέιτς φέρεται να είχε αρχίσει να μιλά σε δικηγόρους διαζυγίων από το 2019, όταν οι σχέσεις του συζύγου της με τον παιδόφιλοβρέθηκαν στο επίκεντρο πλήθους δημοσιευμάτων.Με πληροφορίες από New York Post, WSJ και New York Times