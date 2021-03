ΠΟΥ: «Όχι» στην προληπτική χρήση υδροξυχλωροκίνης έναντι του κορωνοϊού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έναντι της νόσου COVID-19 που προκαλεί οSARS-CoV-2 τάσσεται επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ().Σε σχετικόπου δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό The BMJ σήμερα Τρίτη αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «το φάρμακο δεν αποτελεί πλέον ερευνητική προτεραιότητα και το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί σε άλλα πιο υποσχόμενα φάρμακα για την πρόληψη της COVID-19».Ειδικότερα,(GDG) του ΠΟΥ, απαρτιζόμενη από διεθνείς προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου,σε ότι αφορά στην προληπτική χορήγησή της σε άτομα που δεν νοσούν από COVID-19.Η «ισχυρή» σύστασή τους βασίζεταιαπό έξι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές στις οποίες έλαβαν μέρος πάνω από 6.000 άτομα με και χωρίς γνωστό ιστορικό έκθεσης σε άτομο που είχε επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19.Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, ησε ό,τι αφορά στηκαι τηενώ ενδιάμεσης βαρύτητας στοιχεία έδειξαν ότι το συγκεκριμένο αντιφλεγμονώδες δεν έχει αξιοσημείωτη επίπτωση στην εργαστηριακά επιβεβαιωμένη COVID-19 και πιθανόν αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.Υπό το βάρος των παραπάνω στοιχείων,και ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να στραφούν προς την αξιολόγηση άλλων πιο υποσχόμενων φαρμάκων για την πρόληψη της COVID-19.Η κατευθυντήρια αυτή οδηγία αφορά όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως να έχουν εκτεθεί σε ασθενή με τη συγκεκριμένη λοίμωξη.Η GDG κρίνει ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, και αποφάσισαν επίσης ότι παράγοντες όπως πόροι, σκοπιμότητα, αποδοχή και δικαιοσύνη για χώρες και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι απίθανο να επηρεάσουν και να αλλάξουν τη νέα αυτή σύσταση.Αξίζει να σημειωθεί ότι,για την πρόληψη της COVID-19, που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τη μεθοδολογική υποστήριξη του Ιδρύματος MAGIC Evidence Ecosystem. Στόχος είναι να παρέχει αξιόπιστη καθοδήγηση για τη διαχείριση της πανδημίας και να βοηθά τους γιατρούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις με τους ασθενείς τους.Οι «ζωντανές» κατευθυντήριες οδηγίες είναιόπως η COVID-19, επειδή επιτρέπουν στους ερευνητές να επικαιροποιούν στοιχεία που έχουν ήδη ελεγχθεί.έναντι της COVID-19 θα προστεθούν σε αυτήν την κατευθυντήρια οδηγία καθώς γίνονται διαθέσιμα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα.Υπενθυμίζεται ότι,ο Γάλλος καθηγητής Λοιμωξιολογίας,από το Μεσογειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Ινστιτούτο Μολυσματικών Νόσων της Μασσαλίας ανακοίνωσε ότι το σκεύασμα βελτιώνει πολύ την εξέλιξη της νόσου COVID-19. Μάλιστα, τότε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στη χώρα μας αναγκάστηκε να εκδώσει οδηγία για τη χορήγηση της χλωροκίνης και της υδροξυχλωροκίνης μόνο με ιατρική συνταγή ώστε να αποτραπούν τυχόν ελλείψεις.ετέθη εν συνεχεία στο μικροσκόπιο διαφόρων ερευνητικών ομάδων με στόχο να βρεθείμάλιστα στις 29 Μαρτίουαφού στις 24 Μαρτίου οείχε εξυμνήσει την αξία της θεραπείας αναφέροντας ότι χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτό να μπορέσει να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Θα ήταν μάννα εξ ουρανού, αν αυτό τα πήγαινε καλά».Ο ΠΟΥ για πρώτη φορά τον Μάιο του 2020 αποφάσισε την, παρά τις πολυάριθμες κλινικές μελέτες που ήταν σε εξέλιξη ανά τον κόσμο για τη συμβολή της στη θεραπεία της COVID-19.Αφορμή στάθηκε η δημοσίευση μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet που συνέδεε το ανθελονοσιακό φάρμακο με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου και καρδιακών προβλημάτων σε όσους το έλαβαν, συγκριτικά με όσους δε το έλαβαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 25 Μαρτίου 2020είχε εκδώσει οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να ελέγχονται για την καρδιακή τους λειτουργία όλοι οι ασθενείς τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αγωγής με υδροξυχλωροκίνη ή χλωροκίνη.Στις 12 Μαΐου είχε δημοσιευθεί άλλη έρευνα στο New England Journal of Medicine από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «η υδροξυχλωροκίνη δεν σχετίζεται με αυξημένο ή μειωμένο κίνδυνο διασωλήνωσης ή θανάτου των νοσηλευομένων ασθενών με COVID-19». Ενώήταν και τα αποτελέσματα δύο ακόμη μελετών, από την Κίνα και τη Γαλλία που δημοσιεύθηκαν στο British Medical Journal.Επίσης, ομάδα Αμερικανών ειδικών, υπό την αιγίδα των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (ΝΙΗ), στις 22 Απριλίου 2020 είχε συμβουλεύσει επισήμως τους γιατρούς, λόγω του κινδύνου εμφάνισης καρδιολογικών προβλημάτων. «Εξαιρουμένου του περιβάλλοντος κλινικών δοκιμών, η επιτροπή (…) συνιστά να μην χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φάρμακα για τη θεραπεία της COVID-19: ο συνδυασμός υδροξυχλωροκίνης με αζιθρομυκίνη, λόγω πιθανής τοξικότητας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.