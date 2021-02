Αϊτή: Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση κατά του προέδρου της χώρας-Δείτε βίντεο

WATCH: #Haiti's dictator is deliberately targeting journalists. Police (or paramilitary in police uniform?) fire tear gas directly inside of the vehicle of a journalist after he identified himself. Two other journalists were also attacked/ injured with tear gas canisters. pic.twitter.com/sEXp1nUMDZ — Madame Boukman - Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) February 11, 2021

#Haiti's out of control police drop teargas cannisters into a pickup clearly marked #PRESS in the capital today. This was one of several incidents today including firing upon the press pointing to an all assault on journalists. pic.twitter.com/8DExlHBeJm — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) February 11, 2021

Student protesting for democracy today in #Haiti's capital of Port au Prince. Sign reads "We will not return to dictatorship" in reference to @moisejovenel extending his term for one year with support from #Biden administration, @UN & @OAS_official pic.twitter.com/EAAz8katnB — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) February 11, 2021





Δυνάμεις της αστυνομίαςμε διαδηλωτές χθες Τετάρτη στοεν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του προέδρουκαι της κυβέρνησής του, μετά την απομάκρυνση από τις θέσεις τους τριών μελών τουπου δυνητικά θα μπορούσαν να αναλάβουν το αξίωμα σε μεταβατικό ρόλο.Αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένηκαιστον αέρα για να απωθήσουν ομάδες, πολλοί από τους οποίους πέταγαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης.«Ξαναγυρίσαμε στη δικτατορία! Κάτω ο Μοΐζ!», φώναζαν οι διαδηλωτές, εν μέσω χαοτικών σκηνών στην πρωτεύουσα της φτωχής χώρας της Καραϊβικής με 11 εκατομμύρια κατοίκους.Οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης «κάτω η Σισόν», αναφερόμενοι στην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ, τη. Ως αυτό το στάδιο, η Ουάσινγκτον τάσσεται υπέρ του αϊτινού προέδρου, ο οποίος διαβεβαιώνει πως θα εγκαταλείψει την εξουσία τον Φεβρουάριο του 2022, αφού διεξαχθούν εκλογές φέτος.Η νέα πολιτική αναταραχή ενσκήπτει στη Αϊτή εν μέσω παραλυτικής οικονομικής κρίσης και, ιδίως των απαγωγών με στόχο να αποσπαστούν λύτρα.Η αντιπολίτευση απαιτεί ο κ. Μοΐζ να εγκαταλείψει την εξουσία άμεσα, κατηγορώντας τον για αυταρχική παρέκκλιση και ότι παραβιάζει το Σύνταγμα.Η ένταση έφθασε στο κόκκινο το Σαββατοκύριακο, όταν ο πρόεδρος υποστήριξε πως βρισκόταν σε εξέλιξητης κυβέρνησής του. Οι αρχές συνέλαβαν την Κυριακή 23 πρόσωπα, ανάμεσά τους ένα μέλος τουκι έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας.Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση εξέδωσε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προβλέπει την καθαίρεση του συλληφθέντος δικαστικού και άλλων δύο συναδέλφων του.Η αντιπολίτευση είχε προσεγγίσει αυτά τα τρία μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου και τους είχε ζητήσει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν την προεδρία σε μεταβατικό ρόλο. Τελικά, η αντιπολίτευση επέλεξε να ονομάσει μεταβατικό πρόεδρο τον δικαστικό, 72 ετών.Για την αντιπολίτευση, ο κ. Μοΐζ όφειλε να έχει εγκαταλείψει την εξουσία την 7η Φεβρουαρίου, όταν τυπικά έληγε η πενταετής θητεία του μετά τις εκλογές του 2015, το αποτέλεσμα των οποίων είχε αμφισβητηθεί.Ο αρχηγός του κράτους απορρίπτει την αξίωση αυτή της αντιπολίτευσης, καθώς διατείνεται ότι η θητεία του άρχισε τον Φεβρουάριο του 2017 μετά τις νέες εκλογές του 2016, τονίζοντας πως θα αποχωρήσει από την εξουσία τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς.Εξάλλου συλλογικό όργανο των δημοσιογράφων της Αϊτής διαμαρτυρήθηκε χθες για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στα ΜΜΕ από την αστυνομία. Δύο δημοσιογράφοιόταν η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον ημιφορτηγού που έγραφε «Τύπος», όπως κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες.Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της αστυνομίας για να σχολιάσει το συμβάν αυτό.