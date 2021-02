Ντάστιν Ντάιμοντ: Ο καρκίνος νίκησε τον «Σκρίτς»… πριν χτυπήσει το κουδούνι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός ηθοποιός,, νικημένος από τοντου πνεύμονα.Ο 44χρονος Αμερικανός, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα μέσα από τη σειρά «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» τη δεκαετία του ’90, οπότε έπαιζε τον ρόλο του, είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν από τρεις εβδομάδες.Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ντάστιν, ο ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο τηςστις αρχές Ιανουαρίου με πόνους σε όλο του το σώμα. Εκεί διεγνώσθη με καρκίνωμα μικρών κυττάρων σταδίου 4, που συνήθως αναφέρεται ως καρκίνος του πνεύμονα. Ο καρκίνος είχε εμφανιστεί σε άλλο σημείο του σώματος του και έκανε μετάσταση.Στις 12 Ιανουαρίου ξεκίνησε, όμως πριν από λίγες ημέρες και ενώ είχε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της θεραπείας του, η κατάσταση του επιδεινώθηκε και εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο, οπού και μπήκε σεΟ 44χρονος ηθοποιός έφυγε από το ζωή τη Δευτέρα το πρωί, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Tash Jules. «Ο Dustin δεν υπέφερε. Δεν πρόλαβε να βυθιστεί στον πόνο. Γι' αυτό, είμαστε ευγνώμονες» τόνισε ο ατζέντης του.Ο Ντάστιν Ντάιμοντ, που γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1977 στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και ήταν εβραϊκής καταγωγής. Ξεκίνησε την καριέρα του από πολύ μικρή ηλικία, αρχικά στη σειρά Good Morning, Miss Bliss, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στο Saved by the Bell («Πριν χτυπήσει το κουδούνι»). Κράτησε τον ρόλο του «Σκριτς» για πολλά χρόνια.Πρωταγωνίστησε σε 86 επεισόδια, από το 1989 έως το 1992, ενώ ακολούθησε το «Saved by the Bell: The College Years» τη σεζόν 1993-94 όπου έπαιξε σε 19 επεισόδια.Το τρίτο μέρος της σειράς, το «Saved by the Bell: The New Class», προβλήθηκε από το 1993 έως το 2000, όπου συμμετείχε, πάντα ως Samuel 'Screech' Powers, σε 130 επεισόδια.Το 2020 ο Ντάιμοντ ήταν ο μεγάλος απών από τη συνέχεια της σειράς «Πριν χτυπήσει το κουδούνι», η οποία προβάλλεται από τη νέα πλατφόρμα Peacock και στην οποία εμφανίζονται πολλοί από τους πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς.Ο ηθοποιός έπαιξε και σε άλλες σειρές, εμφανίστηκε σε reality shows, ενώ συμμετείχε και σε αρκετές ταινίες.Το 2006, κυκλοφόρησε μια ταινία σεξ με τίτλο Screeched-Saved by the Smell στην οποία σκηνοθέτησε και υποτίθεται ότι πρωταγωνίστησε. Αργότερα όμως σε εκπομπή της Oprah Winfrey ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν στο βίντεο και πως ήταν… ντουμπλάζ.Το 2009 παντρεύτηκε την… κολλητή του Jennifer Misner με την οποία όμως χώρισε το 2013. Με αποτέλεσμα να φύγει από το Ουισκόνσιν και να εγκατασταθεί στη Φλόριντα.Τα Χριστούγεννα του 2014, ο Ντάιμοντ συμμετείχε σε έναν καυγά σε ένα μπαρ στο Ουισκόνσιν και μαχαίρωσε έναν άνδρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και στις 25 Ιουνίου του 2015 να καταδικαστεί και να περάσει τέσσερις μήνες στη φυλακή.Μεταξύ των πολλών συλλυπητηρίων μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα, ξεχωρίζουν αυτά των πρώην συμπρωταγωνιστών του στο «Saved by the Bell», Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaa, Tiffani Thiessen και Tori Spelling.