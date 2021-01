Πούτιν όπως... Ερντογάν: Από εκκλησία μέχρι και... μπάρες pole dancing στο νέο «παλάτι» του Ρώσου προέδρου

Το νέο παλάτι του Πούτιν βρίσκεται μέσα σε μια έκταση 8.000 στρεμμάτων. Το παλάτι του Πούτιν διαθέτει και θέατρο 500 θέσεων. Χαμηλός φωτισμός και βελούδο για το στριπτιζάδικο που βρίσκεται μέσα στο παλάτι. Τραπέζια για πόκερ και ρουλέτα στους χώρους του μίνι καζίνου.

Μάρμαρο και χλιδή για το προσωπικό μπάνιο του Προέδρου Πούτιν. Θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα για να διατηρεί ο Ρώσος Πρόεδρος την καλή του φυσική κατάσταση. Ειδική αίθουσα με slot machines και arcade games μέσα στο παλάτι του Πούτιν. Δεκάδες είναι τα καθιστικά που διαθέτει το νέο παλάτι του Πούτιν.

Το υπνοδωμάτιο του Ρώσου Προέδρου. Μέρος της σουίτας - υπνοδωματίου του Προέδρου Πούτιν. Το προσωπικό γυμναστήριο του Πούτιν, που βρίσκεται μέσα στη σουίτα του, διαφορετικό από το κυρίως γυμναστήριο για τους υπόλοιπους καλεσμένους. Μια ακόμη γωνία από την σουίτα του Πούτιν.

The funnest parts of "Putin's palace," judging from visualizations of the floorplans & furniture, look like the "reading room," "large game room," "entertainment room" & "hookah bar." Yankovych's pales in comparison https://t.co/QOgfk56CGT pic.twitter.com/0H4tgql9kR — Alec Luhn (@ASLuhn) January 19, 2021

With its head @navalny now jailed @fbkinfo posts its biggest ever investigation into "Putin's palace" near Gelendzhik. Floorplans seem to suggest it's the biggest home in Russia, with wine cave, theater, gym, pool, "aquadisco" & hockey rink, & cost $1.35bn https://t.co/QOgfk5oe5t pic.twitter.com/B5WHOx1x2l — Alec Luhn (@ASLuhn) January 19, 2021

Are the armchairs for officials who have to report in while Putin happens to be taking a bubble bath? pic.twitter.com/RLAJAVFD9q — Alec Luhn (@ASLuhn) January 19, 2021

H oμάδα του Αλεξέι Ναβάλνι, ηγέτη της αντιπολίτευσης, πολιτικού ακτιβιστή και μέγα αντίπαλου τουκατάφερε να ανακαλύψει τα σχέδια τουτου Ρώσου προέδρου στη Μαύρη Θάλασσα.. Από τα αρχιτεκτονικά προσχέδια, κατάφεραν, με ειδικό λογισμικό, να δημιουργήσουν τρισδιάστατες εικόνες από τα δωμάτια της βίλας όπως θα είναι όταν θα ολοκληρωθούνΠιθανότατα είναι οι ίδιες εικόνες τις οποίες παρουσίασαν και οι αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων στον πρόεδρο Πούτιν για να πάρουν την έγκρισή του.Το κτίσμα βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο, σχεδόν 40 φορές το μέγεθος τουΟι αποκαλυπτικές εικόνες, που δημοσιεύτηκαν στο blog του Νοβόλνι, αποκαλύπτουν ένα παλάτι μοναδικής χλιδής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα κανονικό θέατρο 500 θέσεων, ένα υπόγειο παγοδρόμιο, μια εκκλησία, ένα καζίνο με slot machines, τραπέζια για πόκερ και ρουλέτα, στριπτιζάδικο με μπάρες για pole dancing μεταξύ άλλων πολλών.Το παλάτι που κόστισε, βρίσκεται σε ζώνη απαγόρευσης εναέριων πτήσεων και έχει δικό του λιμάνι για μέγα γιοτ, το οποίο συνδέεται με υπόγειο τούνελ με το κύριο κτίσμα. Επίσης διαθέτει φουλ εξοπλισμένο γυμναστήριο, εσωτερική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων και ένα τεράστιο υπόγειο κελάρι.Σύμφωνα με τον Νοβάλνι δεν είναι μια απλή βίλα, αλλά ένα παλάτι που θυμίζει άλλες εποχές, έτοιμο να στεγάσει όχι μόνον την οικογένεια του Πούτιν αλλά και τους «αυλικούς» του.«Είναι ένα παλάτι που θυμίζει τηντων Τσάρων. Μια ολόκληρη πόλη, ένα κράτος εν κράτει, βαθιά κρυμμένο από τα μάτια των περίεργων» καθώς, όπως σημειώνει ο Νοβόλνι περικλείεται από 10.000 στρέμματα γης που ανήκει στην FSB με αποτέλεσμα να απογορεύεται να το πλησιάσει κάποιος σε απόσταση χιλιομέτρων. Για την δημιουργία του καταγγέλει ότι «ξηλώθηκαν» όλοι οι κολλητοί φίλοι και ολιγάρχες του Πούτιν ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει τουςτης Rosneft καιΤο βίντεο με την ψηφιακή περιήγηση στο παλάτι του Πούτιν συγκέντρωσε 3 εκαταμμύρια views μέσα σε μόλις δύο ώρες.