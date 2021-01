Νέα Υόρκη: Λεωφορείο με επιβάτες έπεσε από γέφυρα - Συγκλονιστικές εικόνες

At least nine people have suffered non-life threatening injuries after a bus fell 15m (49ft) off a bridge and into an underpass in the Bronx, New York.



Click here to read more: https://t.co/NZ4gyhCevX pic.twitter.com/8q1g4Mvsod — Sky News (@SkyNews) January 15, 2021

Breaking: A city bus is hanging off an overpass near the Cross Bronx expressway and Major Deegan expressway in Bronx, New York. Citizen is reporting that a dozen people are injured. (Video via Citizen) pic.twitter.com/oOSHsjaxK9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2021

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO — FDNY (@FDNY) January 15, 2021

Ένα λεωφορείο στη Νέα Υόρκη βρέθηκε να κρέμεται από γέφυρα στο Μπρονξ, της, μετά απόΑπό το τροχαίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκαν συνολικά 8 άτομα,. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι αρκετές μονάδες έσπευσαν στο σημείο.Όλοι οι τραυματίες ήταν επιβάτες λεωφορείων και μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο. Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ενώ τρία άτομα υπέστησαν τραυματισμούς χωρίς να απειλείται η ζωή τους και τέσσερις άλλοι υπέστησαν μικρούς τραυματισμούς, πρόσθεσαν.Φωτογραφίες και βίντεο του ατυχήματος κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν το λεωφορείο-φυσαρμόνικα«Εντοπίσαμε και νοσηλεύσαμε συνολικά οκτώ ασθενείς από αυτό το ατύχημα», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας Paul Hopper. «Το λεωφορείο έπεσε περίπου 50 πόδια (15 μέτρα) στον δρόμο πρόσβασης. Οι ασθενείς υπέστησαν τραυματισμούς, συνεπεία της πτώσης από τόσο μεγάλο ύψος», είπε.Ο δημοτικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης Mark Levine έγραψε στο Twitter ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκλεισαν σε ολόκληρη την περιοχή μετά το «».