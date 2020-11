«Εμφύλιος» στη Ντάουνινγκ Στριτ: «Η Κάρι Σίμοντς θέλει να γίνει η νέα πριγκίπισσα Νταϊάνα»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε πρωταγωνίστρια ενός «εμφυλίου» πολέμου, που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη Ντάουνινγκ Στριτ, αναδείχθηκε ηκαι μητέρα του έκτου παιδιού του, Γουίλφρεντ. Η, πρώην διευθύντρια Επικοινωνίας του Συντηρητικού Κόμματος, είναι ο ιθύνων νους πίσω από δύο πρόσφατες παραιτήσεις στενών συνεργατών του Τζόνσον, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.Μόλις την Τετάρτη υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό ο διευθυντής Επικοινωνίας Λι Κέιν, τον οποίο ο Τζόνσον είχε την πρόθεση να αναβαθμίσει σε προσωπάρχη. Όμως, όταν η Σίμοντς πληροφορήθηκε για την προαγωγή του Κέιν,, του στενού συμβούλου του Τζόνσον και αρχιτέκτονα του Brexit, «πάτησε πόδι» και ο Κέιν αναγκάστηκε σε παραίτηση.Την Παρασκευή το βράδυ ο Ντόμινικ Κάμινγκς, που μέχρι πρότινος εθεωρείτο το «δεξί χέρι» του Μπόρις Τζόνσον,, μετά από ένα τετ α τετ κεκλεισμένων των θυρών στη Ντάουνινγκ Στριτ και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι κρατώντας σε ένα χάρτινο κιβώτιο τα ελάχιστα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Λι Κέιν και ο Ντόμινικ Κάμινγκς, τα δύο «Brexit Boys», όπως τους αποκαλεί μερίδα του Τύπου στη Βρετανία, θα εξακολουθήσουν να εργάζονται μέχρι τον Δεκέμβριο από το σπίτι, αλλά δεν θα διαβούν ξανά την βαριά μαύρη πόρτα τουΣύμφωνα με πηγές στον βρετανικό Τύπο, εδώ και μήνες ο Ντόμινικ Κάμινγκς και οι συνεργάτες του αποκαλούσαν την Κάρι Σίμοντς με το παρατσούκλι «Princess Nut Nuts», όχι μόνο πίσω από την πλάτη της αλλά και σε έγγραφα που αντάλλασσαν μεταξύ τους. Μάλιστα, όταν ήθελαν να γράψουν κάτι για εκείνη, αντί για το όνομά της, είχαν φτιάξει ένα emoji που αναπαριστούσε μια πριγκίπισσα η οποία είχε δίπλα της δύο φιστίκια. Πηγή από την πρωθυπουργική κατοικία δήλωσε σε βρετανική εφημερίδα πως το(πριγκίπισσα) με την «τρέλα» που την διακρίνει (nuts) ενώ κάποιοι υποστήριξαν πως τα φιστίκια (nut) στο emoji σηματοδοτούν την ομοιότητά της Σίμοντς με σκίουρο! Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν έγγραφα με το παρατσούκλι και το emoji που το συνόδευε έπεσαν στα χέρια της αρραβωνιαστικιάς του Βρετανού πρωθυπουργού, η οποία έγινε έξαλλη και ενημέρωσε τον Μπόρις ΤζόνσονΕίναι προφανές πως μέσα στην κυβέρνηση Τζόνσον αυτή την. Η μία είναι οι υποστηρικτές του Κάμινγκς και η άλλη αποτελείται από τους στενούς συμμάχους της Κάρι Σίμοντς, οι οποίοι με επιχειρήματα υποστηρίζουν πως ορθά η αρραβωνιαστικιά του Τζόνσον επενέβη και φρόντισε για την απομάκρυνση των δύο συνεργατών του.του άλλοτε πανίσχυρου Ντόμινικ Κάμινγκς, δηλώνουν πως ο «Μπότζο κυβερνά μαζί με την φίλη του» και υποστηρίζουν ότι η Κάρι Σίμοντς χρησιμοποιεί τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας για να γίνει η σύγχρονη πριγκίπισσα Νταϊάνα. Από την πλευρά τους, οι φίλοι της Κάρι Σίμοντς μέσα στην κυβέρνηση επαινούν την επιρροή που ασκεί η 32χρονη ξανθιά στον ευτραφή Μπόρις Τζόνσον. «Πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε πως η Κάρι έχει δίκιο με το να θέλει ο Μπόρις να "δαμάσει" την συμπεριφορά μερικών εκ των συμβούλων του. Και γιατί όχι; Είναι υψηλά καταρτισμένη σε θέματα Επικοινωνίας η ίδια και γνωρίζει για τι μιλάει. Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος για δύο υπουργούς και υπήρξε διευθύντρια Επικοινωνίας του Συντηρητικού Κόμματος», δήλωσε αξιωματούχος της Ντάουνινγκ Στριτ.Μάλιστα, μέλη του προσωπικού στην πρωθυπουργική κατοικία δήλωσαν ικανοποίηση από την παραίτηση του Ντόμινικ Κάμινγκς, τον οποίο κατηγόρησαν για βάναυση γλώσσα απέναντί τους και τον χαρακτήρισαν με το(Ο βρώμικος Ντομ).Ο κυριακάτικος βρετανικός Τύποςκαι τις επιθέσεις που δέχτηκε η Σίμοντς από τον ίδιο και τον στενό πυρήνα των συνεργατών του. «Princess Nut Nuts», είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου στη Sunday Mirror ενώ οι Sunday Times στην ιστοσελίδα τους αναφέρονται στο θέμα με τον ευρηματικό τίτλο: «There were three in this marriage: Boris, Carrie and Dominic Cummings», μια φράση «κλεμμένη» από την αξέχαστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, που σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι στον γάμο της ήταν τρεις, εκείνη, ο Κάρολος και η Καμίλα.