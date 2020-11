Ντόναλντ Τραμπ: Το μετέωρο βήμα μετά την ήττα στις αμερικανικές εκλογές - Θα χάσει και τη Μελάνια;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δύσκολο αναμένεται το επόμενο διάστημα για τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος θα πρέπει αφενός να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, η οποία μπορεί να έχει και δικαστικές περιπέτειες, και αφετέρου να αντιμετωπίσει την σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.άλλωστε,θα είναι ένα απο τα πρόσωπα που θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα μετά την ήττα του συζύγου της στιςκαθώς στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η σχέση της ίδιας με τονδεν βρίσκεται και στο καλύτερό της σημείο.Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, διεθνή μέσα ενημέρωσης θυμήθηκαν ότι η Μελάνια Τραμπ είχε βάλει τα κλάμματα μετά τη νίκη Τραμπ το 2016 με έναν φίλο της να υποστηρίζει τότε ότι «δεν περίμενε ποτέ ότι θα κερδίσει».Ακολούθησαν τα δημοσιεύματα που ήθελαν την απερχόμενο Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να χρειάζεται πέντε μήνες μέχρι να φύγει από τη Νέα Υόρκη όπου ζούσε με τον Ντόναλντ Τραμπ για να πάει στην Ουάσινγκτον και τον Λευκό Οίκο με τη δικαιολογία ότι ο γιός τους,, «έπρεπε να τελειώσει πρώτα το σχολειό».Η πρώην σύμβουλος τηςυποστηρίζει, όμως, ότι η καθυστέρηση οφείλοταν στο γεγονός ότι η Μελάνια Τραμπ διαπραγματευόταν μια συμφωνία η οποία θα εξασφάλιζε στον Μπαρόν ένα ίσο μέρος της περιουσίας Τραμπ.Η Βολκόφ έχει υποστηρίξει, επίσης, ότι το ζεύγος Τραμπ κοιμόταν σε ξεχωριστά δωμάτια στον Λευκό Οίκο κάνοντας λόγο για έναν «γάμο-συναλλαγή».Μια δεύτερη πρώην σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ, η, έχει υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα ο γάμος των Τραμπ έχει τελειώσει. «Η Μελάνια μετράει κάθε λεπτό μέχρι την αποχώρησή του από το Οβάλ Γραφείο προκειμένου να υποβάλει αίτηση διαζυγίου». Κατά την ίδια ο λόγος που αυτό δεν έγινε κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ ήταν γιατί «θα έβρισκε έναν τρόπο να την τιμωρήσει για τη ντροπιαστική κίνησή της αυτή».Η Μελάνια Τραμπ, πάντως, σε δημόσιες τοποθετήσεις της έχει υποστηρίξει ότι διατηρεί μια «πολύ καλή» σχέση με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ προσθέτοντας ότι σχεδόν ποτέ δεν τσακώνονται., ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα κληθεί τώρα να απαντήσει σε ένα ακανθώδες ερώτημα: πώς θα είναι η ζωή του μετά την αποχώρησή του από τονστις 20 Ιανουαρίου 2021;Ενώ ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μιλά τακτικά για την «τόσο υπέροχη ζωή» που είχε πριν την είσοδό του στην πολιτική, είναι λιγότερο ομιλητικός για τη ζωή του μετά από αυτή.μπορεί να τον ωθήσει να συχνάζει στα γήπεδα ακόμα περισσότερο. Χθες Σάββατο, καθώς τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ανακοίνωσαν την ήττα του, βρισκόταν στο κλαμπ του στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, όχι μακριά από την Ουάσινγκτον.Μετά από τέσσερα χρόνια προεδρίας Τραμπ, μόνο ένα σενάριο φαίνεται δύσκολο να φανταστεί κανείς: να αποσυρθεί διακριτικά και να θελήσει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Αυτή την περίοδο της "περισυλλογής" ίσως μπει στον πειρασμό να επιστρέψει στην μικρή οθόνη. Αν το όνομά του ως μεσίτης ακινήτων ήταν γνωστό από τις δεκαετίες του '80 και του '90, το "" ήταν αυτό που τον έβαλε μέσα σε κάθε αμερικανικό σπίτι.Συμπαραγωγός αυτού του ριάλιτι σόου που παρουσίαζε από το 2004 έως και 2015, κατάφερε, παρά τα σκαμπανεβάσματα της αυτοκρατορίας του, να προβάλει μια εικόνα ενός ισχυρού και χαρισματικού επιχειρηματία. Σε μια μεγάλη αίθουσα συσκέψεων ενός από τους Πύργος Τραμπ, ο μεγιστάνας δισεκατομμυριούχος δεχόταν υποψηφίους και απέρριπτε έναν σε κάθε εκπομπή, χρησιμοποιώντας τη φράση που έγινε τελετουργικό: "Απολύεσαι".Σε αρκετές περιπτώσεις μετά την έναρξη της προεδρικής του θητείας, εξέφραζε δυσαρέσκεια για τη στάση Fox News, κρίνοντας το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο όχι αρκετό τραμπικό για τα γούστα του. Οι τηλεθεατές «θέλουν κάτι εναλλακτικό πλέον. Το ίδιο και εγώ», έγραψε στο twitter πριν λίγους μήνες.Το 2021 θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για να ξεκινήσει, είτε με ένα κανάλι (αν το ύψος της επένδυσης για αυτό μπορεί να είναι απαγορευτικό), είτε σε υπάρχοντα «φιλικά» κανάλια, όπως το One America News και το NewsMax TV.Μόλις αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο δικαστικός ορίζοντας του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να σκοτεινιάσει πολύ., ποινική έρευνα ξεκίνησε από τον εισαγγελέα του Μανχάταν, Σάιρους Βανς, και αφορά πιθανές πράξεις φοροδιαφυγής, απάτης στον ασφαλιστικό τομέα και αθέμιτες χρηματοοικονομικές πρακτικές., που ξεκίνησε εις βάρος του η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, ερευνά αν ο Οργανισμός Τραμπ είπε ψέματα σχετικά με το μέγεθος των περιουσιακών του στοιχείων για να λάβει δάνεια και για φορολογικά οφέλη.Άλλες ποινικές υποθέσεις ενδέχεται να επανεμφανιστούν.Αν και αντίθετα με τους τρεις προκατόχους του - τον, τονκαι τον- δεν κατάφερε να κερδίσει δεύτερη θητεία, δεν υπέστη τη συντριβή στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου που προέβλεπαν ορισμένες δημοσκοπήσεις.Σε εκλογές με ρεκόρ συμμετοχής, κέρδισε 70 εκατομμύρια ψήφους (έναντι 74 εκατομμυρίων του Τζο Μπάιντεν) και επομένως μπορεί να δελεαστεί να μείνει στο επίκεντρο της πολιτικής. Θεωρητικά, τίποτα δεν τον εμποδίζει να δοκιμάσει ξανά την τύχη του σε τέσσερα χρόνια.Το Σύνταγμα απαγορεύει πάνω από δύο θητείες για κάθε πρόεδρο, αλλά όχι αν αυτές είναι μη διαδοχικές.Μόνο ένας άντρας το πέτυχε αυτό: ο Γκρόβερ Κλίβελαντ, στα τέλη του 19ου αιώνα. Εκλέχτηκε το 1884, ηττήθηκε το 1888, και στη συνέχεια εκλέχτηκε ξανά το 1892. Στα βιβλία της ιστορίας αναγράφεται ως ο 22ος όσο και ο 24ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.Πέρα από τα αμέτρητα πολιτικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει (το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ενδέχεται να θελήσει να γυρίσει τη σελίδα του τραμπισμού), προκύπτει επίσης και το ζήτημα της ηλικίας.Ο Γκρόβερ Κλίβελαντ ήταν 56 ετών στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι 78.Ο Μικ Μαλβέινι, ένας από τους πρώην προσωπάρχες του, τώρα ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑστη Βόρεια Ιρλανδία, μίλησε ανοιχτά για την ιδέα την Πέμπτη.«Περιμένω βεβαίως από τον πρόεδρο να συνεχίσει να εμπλέκεται με την πολιτική και νομίζω ότι θα είναι ένας από τους ανθρώπους που πιθανότατα θα είναι υποψήφιος το 2024», είπε.Με τον τόσο προκλητικό όσο και ειρωνικό τόνο που του αρέσει, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναφερθεί σε πολλές «διαδρομές» τους τελευταίους μήνες.Τον Ιούνιο στο Λευκό Οίκο είχε μιλήσει, με δόση χιούμορ, για την πιθανότητα ενός ταξιδιού με αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό του. «Ίσως πάω οδικώς έως τη Νέα Υόρκη μαζί με την Πρώτη Κυρία. Νομίζω ότι θα αγοράσω ένα τροχόσπιτο και να κάνω ταξίδια με την Πρώτη Κυρία».Με μια λιγότερο ρομαντική νότα, σταμάτησε πριν λίγες μέρες κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής του εκστρατείας στην Πενσιλβάνια για να θαυμάσει από μακριά σταθμευμένα φορτηγά.«Ωραία φορτηγά! Πιστεύεις ότι θα μπορούσα να μπω μέσα σε ένα από αυτά και να φύγω; Θα το ήθελα αυτό, απλά να οδηγείς και να παίρνεις τους δρόμους».Ταξιδεύοντας στο The Villages, στον μεγαλύτερο οίκο ευγηρίας της Φλόριντα, αναφέρθηκε σε μια πιο γαλήνια επιλογή. «Θα μετακομίσω στο The Villages. Δεν είναι κακή ιδέα. Μου αρέσει πολύ!»Ωστόσο, υπάρχει μια πιο ακραία επιλογή.«Δεν πρόκειται να νιώσω καλά», είπε πριν μερικές εβδομάδες, αναφερόμενος στην ταπείνωση που πίστευε ότι θα αποτελούσε μια ήττα από τον «Κοιμισμένο Τζο», το παρατσούκλι που είχε αποδώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στον αντίπαλό του, και εκλεγμένο πλέον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.«Ίσως να χρειαστεί να φύγω από τη χώρα».