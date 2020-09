New York Times: Ο «Υποψήφιος» έσωσε οικονομικά τον Τραμπ και τον έστειλε στον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε, οι New York Times αποκαλύπτουν το πραγματικό παρασκήνιο του «Υποψήφιου» («The Apprentice»), ενός τηλεοπτικού σόου το οποίο εστίαζε στην ανάδειξη επιχειρηματικών ταλέντων. Μόνο που ο πραγματικός πρωταγωνιστής δεν ήταν ο επικρατέστερος των παικτών, αλλά οτων υποψηφίων. Ο μετέπειτα Πρόεδρος των ΗΠΑ,Ο «Υποψήφιος», το πρώτο επεισόδιο του οποίου μεταδόθηκε τον Ιανουάριο του 2004, βασιζόταν στηνπου είχε φιλοτεχνήσει ο ίδιος ο Τραμπ:. Ό,τι έλεγε ήταν πιο ισχυρό και έγκυρο από τις 10 εντολές τις οποίες έλαβε ο Μωυσής χαραγμένες σε πέτρινες πλάκες. Στο κάτω κάτω, ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις επιτυχίες του Ντόναλντ Τραμπ;Στην πρώτη σκηνή του «Υποψηφίου» ο Τραμπ συστηνόταν στο κοινό κομπάζοντας ότι κατάφερε να γίνει δισεκατομμυριούχος αφού προηγουμένως, αφού ξεπέρασε κάθε δυσκολία. «Χρησιμοποίησα το μυαλό, τις διαπραγματευτικές μου ικανότητες και σήμερα η εταιρεία μου είναι πιο μεγάλη και πιο δυνατή από ποτέ».Οι Times σχολιάζουν: «»,ένα βαρύ σχόλιο, το οποίο όμως στηρίζουν στον ενδελεχή έλεγχο του φορολογικού μητρώου του σημερινού Πλανητάρχη. Λίγο αφ' ότου ξεκίνησε ο «Υποψήφιος», ο όμιλος εταιρειών του ΤραμπΠαρόλ' αυτά, η δημόσια εικόνα του ανθρώπου που έχει γεννηθεί για να κερδίζει, του ιδιόρρυθμου και αδίστακτου τύπου, ο οποίος ξέρει πώς να λύνει κάθε γόρδιο δεσμό ώστε να αυξάνει διαρκώς τον πλούτο του, εμπεδώθηκε χάρη στον «Υποψήφιο». Δηλαδή,κοιτώντας τους Αμερικανούς τηλεθεατές απευθείας στα μάτια.Μέσω της προβολής του και της επιτυχίας του σόου, ο Τραμπ έστρωνε το δρόμο για το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, οι Times της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότικατ' αρχάς από αμιγώς οικονομική άποψη. Σύμφωνα με το φορολογικό του ιστορικό, ο Τραμπστο «Υνποψήφιο» κερδίζοντας 197 εκατομμύρια δολάρια σε διάρκεια 16 χρόνων από την άμεση αμοιβή του. Ενώ κέρδισε ακόμη 230 εκατ. δολάρια για να διαφημίσει διάφορα προϊόντα ως celebrity.ο Τραμπ, αρκεί η αποζημίωση για τις υπηρεσίες του να είναι αρκούντως γενναιόδωρη. Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «η ιδιοφυία του Τραμπ δεν ήταν το πώς διοικούσε τις επιχειρήσεις του. Ήταν το να γίνει ο ίδιος διάσημος -στο μέγεθος που ξέρουμε σήμερα ότι έφτασε. Και ήταν επίσης ιδιοφυής, βέβαια, στο πώς θα εξαργύρωνε αυτή τη διασημότητα».Και πάλι λόγω της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητάς του ως αυθεντίας στο επιχειρείν, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε προτάσεις συνεργασίας με κάθε είδους εταιρείες -ακόμη και κάποιες με δραστηριότητες αμφιβόλου νομιμότητας, όπως κατασκευάστριες ξενοδοχείων σε διάφορες σοβιετικές δημοκρατίες κ.λπ.Παράλληλα, όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλνττα οποία επένδυε σε καζίνο αλλά που καθόλου σπάνια χάνονταν, καθώς οι καινούργιες επιχειρήσεις του Τραμπ δεν αποδεικνύονταν πάντοτε χρυσοφόρες. Το αντίθετο: Πολλές από αυτές χρεωκόπησαν, όπως τα γκολφ κλαμπ, τα οποία, πάντα κατά τους Times,Όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να εκπληρώσει το πιο τρελό του όνειρο, να κατακτήσει την εξουσία και να κυβερνήσει τις. Καθ' οδόν, παρέστησε τον κήρυκα του προσωπικού του ευαγγελίου, δήθεν αποκαλύπτοντας τη χρυσή οδό προς τον γρήγορο και βέβαιο πλουτισμό, παραδίδοντας σεμινάρια περί της στρατηγικής και των μυστικών του.Πάντως, σε σχέση με τις αποκαλύψεις των New York Times, ο Λευκός Οίκος δια του εκπροσώπου του Ντόναλντ Τραμπ, το μόνο που είχε σχολιάσει ήταν «όλα αυτά είναι fake news, στα πλαίσια του βρώμικου πολέμου κατά του Προέδρου, εν όψει των επερχομένων εκλογών».