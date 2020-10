Εκλογές ΗΠΑ: Η...μάχη των αντιπροέδρων νίκησε αυτή των Προέδρων

Στο μοναδικό ντιμπέιτ των υποψηφίων των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, το οποίο διεξάγεται στη Σολτ Λέικ Σίτι (Γιούτα), η Δημοκρατική γερουσιάστρια Κάμαλα Χάρις κατήγγειλε τον τρόπο που αντιμετώπισε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την πανδημία του κορωνοϊού, τη «μεγαλύτερη αποτυχία στην αμερικανική ιστορία», όπως το έθεσε.



Οι

για την

: η Δημοκρατική, πρώην εισαγγελέας

και ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ,

, διασταύρωσαν τα ξίφη τους την Τετάρτη το απόγευμα (04:00 ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) στο ντιμπέιτ για την αντιπροεδρία.

'They knew what was happening and they didn't tell you': Kamala Harris slams the Trump administration's response to the COVID-19 pandemic during the #VPDebate. Live updates: https://t.co/MabW76ayEV pic.twitter.com/zVloP80XIo