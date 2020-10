Στους γιατρούς που ανακάλυψαν τον ιό της Ηπατίτιδας C το φετινό Νόμπελ Ιατρικής/ Φυσιολογίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στουςκαιγια την ανακαλυψη του ιού τηςαπονέμεται το φετινό Βραβείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών.Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας συνοδεύεται από το ποσό τωνΠρόκειται γιααπό την απαρχή του θεσμού το 1901.Λίγο νωρίτερα από την επίσημη ανακοίνωση, οι φετινοί νικητές είχαν λάβει το σχετικό τηλεφώνημα από τον γραμματέα της επιτροπής για τα Βραβεία Νόμπελ, Τόμας Περλμαν.Αύριο Τρίτη ανακοινώνεται το, την Τετάρτη το, την Πέμπτη τοκαι την Παρασκευή το. Το Νόμπελ Οικονομίας θα ανακοινωθεί την επόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.Οι τρεις ερευνητέςπου αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας προκαλώντας κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.Εκτιμάται ότιΟικαιέκαναν σημαντικές ανακαλύψεις που οδήγησαν τελικά στον, αποκαλύπτοντας τις αιτίες της χρόνιας ηπατίτιδας αλλά και αιματολογική εξέταση και τελικά φαρμακευτικές ουσίες για την ίαση της ασθένειας.Σήμερα λοιπόν,Ο Χάρβεϊ Άλτερ,που σχετίζεται με τις μεταγγίσεις αίματος εντοπίζοντας ότι ένας συγκεκριμένος ιός, αυτός της Ηπατίτιδας C, ήταν που προκαλούσε στους αιματομεταγγιζόμενους ασθενείς χρόνια ηπατίτιδα.χρησιμοποίησε μια στρατηγική απομόνωσης του γονιδιώματος του ιού της Ηπατίτιδας C και ο Τσαρλς Ράις παρείχε με τις έρευνές του τις αποδείξεις ότι ο ιός της Ηπατίτιδας C μπορεί από μόνος του να προκαλέσειΟ Αμερικανός, είναι ιολόγος, επικεφαλής του τμήματος Μολυσματικών Νόσων και διευθυντής ερευνών στο Τμήμα Ιατρικής των Μεταγγίσεων στο Ιατρικό Κέντρο Warren Grant Magnuson των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ. Τη δεκαετία του 1970 ο Δρ Άλτερ και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι οι ηπατίτιδες που παρατηρούνταν σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε μεταγγίσεις αίματος δεν οφείλονταν στους ιούς της Ηπατίτιδας Α και Β. Συνεργαζόμενος με τον Έντουαρντ Τάμπορ από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απέδειξαν μέσω πειραμάτων σε χιμπατζήδες ότι υπήρχε μια νέα μορφή ηπατίτιδας, την οποία αρχικά είχαν ονομάσει «μη-Α, μη-Β Ηπατίτιδα» που όμως προκαλούσε λοιμώξεις και πως ο αιτιολογικός παράγοντας ίσως ήταν κάποιος ιός. Η εργασία αυτή ήταν που τελικά οδήγησε στην ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C το 1988.Ο βρετανός, μαζί τους Κουι-Λι Τσο, Τζορτζ Κουο και Ντάνιελ Μπράντλεϊ ανακάλυψαν από κοινού την Ηπατίτιδα C το 1989. Ενώ ο ίδιος ήταν που είχε αποκαλύψει το γονιδίωμα της Ηπατίτιδα D το 1986. Η ανακάλυψη της Ηπατίτιδας C ήταν που συνέβαλε στη συνέχεια στην ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ αίματος για τη μείωση του κινδύνου να μεταδοθεί η πάθηση μέσω της μετάγγισης αίματος. Κατ' εκτίμηση το τεστ αντισωμάτων για τον ιό της Ηπατίτιδας C συντελεί στην πρόληψη τουλάχιστον 40.000 νέων λοιμώξεων, ετησίως, μόνο στις ΗΠΑ. Ο Δρ Χάφτον σήμερα κατέχει τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Ερευνητικής Αριστείας του Καναδά και είναι καθηγητής στην έδρα Ιολογίας "Li Ka Shing" στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, ενώ διευθύνει και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Ιολογίας "Li Ka Shing".Τέλος, οείναι αμερικανός Ιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ, με κύριο πεδίο έρευνας επίσης τον ιό της Ηπατίτιδας C. Είναι μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Προαγωγής της Επιστήμης, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Ιολογίας από το 2002 έως το 2003.