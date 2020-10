Ντόναλντ Τραμπ: Η ασθένεια, η θεραπεία και τα σενάρια για τις εκλογές

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

We wish the President and First Lady a speedy recovery, and hope for the safety of the White House staff, the Secret Service, and others putting their lives on the line.



This pandemic has affected so many. We must continue to protect ourselves, our families, and communities. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 3, 2020

Στο στρατιωτικό νοσοκομείο «Walter Reed» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνοντας ως θεραπεία ένα πειραματικό «κοκτέιλ» φαρμάκων, την ώρα που άπαντες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον αντίκτυπο της ασθένειας του προέδρου από την νόσο Covid-19 μερικές μόλις εβδομάδες πριν τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.Ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει μια πειραματική θεραπεία αντισωμάτων τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να καταπολεμήσουν μια βασική πρωτεΐνη του ιού SARS-CoV-2. που προκαλεί την νόσο COVID-19. Κάποια αντισώματα προέρχονται από άνθρωπο που έχει ήδη αναρρώσει από την ασθένεια και άλλα από το ανοσοποιητικό σύστημα ποντικού, το οποίο μολύνθηκε από την ιό σε εργαστήριο. Πειράματα που έχουν διεξαχθεί σε εργαστήρια δείχνουν ότι αυτή η πειραματική θεραπεία έχει μειώσει το ιικο φορτίο σε χάμστερς και πιθήκους μακάκους.Η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron που παρασκευάζει αυτό το κοκτέιλ φαρμάκων διεξάγει μια παράλληλη έρευνα σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει από την Covid-19, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα. Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει και Remdesivir. Ένα αντιικό φάρμακο που αναπτύχθηκε από την Gilead Sciences, αρχικά για τη θεραπεία του ιού της ηπατίτιδας C, το οποίο έχει αποτελέσματα και κατά του Έμπολα. Το συγκεκριμένο φάρμακο χρησιμοποιείται και για την νόσο Covid-19 χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίον επιβραδύνει την εξέλιξη της ασθένειας.Την ίδια στιγμή πολιτικοί αναλυτές, ειδικοί και μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές η ασθένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα περισσότερα δημοσιεύματα τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια.Το πρώτο είναι ότι οι εξελίξεις θα αποτελέσουν καταστροφή για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς. Ο Τραμπ βρίσκεται ήδη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πολύ πίσω από τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν και η είδηση της μόλυνσής του από κορωνοϊό μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα -εις βάρος του, καθώς μέχρι πρόσφατα ο Τραμπ δήλωνε ότι στην κρίση του κορωνοϊού τα χειρότερα έχουν περάσει.Το δεύτερο σενάριο βλέπει τον Τραμπ να βγαίνει ενισχυμένος. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Τραμπ αναρρώνει από τον κορωνοϊό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και σχετικά χωρίς προβλήματα. Έπειτα εμφανίζεται ως ο μεγάλος νικητής στο υπόλοιπο της προεκλογικής εκστρατείας. Θα παρουσιάσει την γρήγορη ανάρρωση ως απόδειξη της προσωπικής του δύναμης, θα εμφανιστεί άτρωτος.Το τρίτο και πιο δυσοίωνο σενάριο προβλέπει «πολιτική κρίση». Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, εάν ο Τραμπ απουσιάζει επί μακρόν λόγω σοβαρής ασθένειας, ο αντιπρόεδρος Mάικ Πενς θα μπορούσε να αναλάβει τα καθήκοντά του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια μόνιμη, σοβαρή ασθένεια του Τραμπ θα βύθιζε τις ΗΠΑ σε κρίση. Ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι ούτε οι Δημοκρατικοί έχουν σχέδιο για το πώς να το αντιμετωπίσουν πολιτικά. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι λόγω της ασθένειας του Τραμπ προσπαθήσουν να αναβάλουν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να το αποτρέψουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πιθανότατα αυτό θα έκαναν. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η επικεφαλής των Δημοκρατικών Νάνσυ Πελόσι θα ψηφίσει υπέρ της αναβολής τώρα που η νίκη για το κόμμα της φαίνεται τόσο κοντά.Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, παρουσιάζει ωστόσο σημάδια κόπωσης και έχει πυρετό, όπως δήλωσε νωρίτερα ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ, Σον Κόνλεϊ. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπστο στρατιωτικό νοσοκομείοπροληπτικά, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, αλλά και να διασφαλιστεί ο απόλυτος έλεγχος των εξερχομένων πληροφοριών.Την ίδια ώρα άλλα δύο στελέχη του επιτελείου Τραμπ διαπιστώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό: Πρόκειται για τον Μπιλ Στέπιεν, επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Αμερικανού προέδρου και την Κέλιαν Κόνγουεϊ, πρώην σύμβουλό του, που όμως είχε βρεθεί για διάφορους λόγους στον Λευκό Οίκο τις προηγούμενες ημέρες.Προτού ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβαστεί στο ελικόπτερο, στο οποίο έφτασε όρθιος και βαδίζοντας κανονικά, απηύθυνε σύντομο τηλεοπτικό μήνυμα στον αμερικανικό λαό.ανέφερε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.Λίγα λεπτά αργότερα το ελικόπτερο που μετέφερε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο νοσοκομείο Walter Reed. Και πάλι ο Τραμπ αποβιβάστηκε χωρίς βοήθεια και απομακρύνθηκε περπατώντας. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter δήλωσε ότι εκτιμά ότι πάει καλά, ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση:H εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάιλι ΜακΈνανι δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε καλή διάθεση, έχει ήπια συμπτώματα και εργάζεται όλη την ημέρα. Με μεγάλη προσοχή και μετά από σύσταση του ιατρού του και των ειδικών, ο Πρόεδρος θα εργάζεται από τα προεδρικά γραφεία στο Walter Reed για τις επόμενες ημέρες. Ο Πρόεδρος Τραμπ εκτιμά την έκρηξη υποστήριξης, τόσο για αυτόν, όσο και για την Πρώτη Κυρία».Διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ακολουθηθεί -αμέσως τουλάχιστον- η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στον Αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς.Όσο για την εξέλιξη της προεκλογικής εκστρατείας εν όψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως είναι αυτονόητο, υπάρχει διακοπή. Επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει κανένας προγραμματισμός και παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο το εάν θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο ντιμπέιτ του Τραμπ με τον ανταγωνιστή του, τον υποψήφιο εκ μέρους των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συνεχίζει την προεκλογική του καμπάνια.μάλιστα, αφού πληροφορήθηκε την ασθένεια του Ντόναλντ Τραμπ, του απηύθυνε θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση. Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στο Μίσιγκαν, ο Μπάιντεν είπε τα εξής προς τον ανθυποψήφιό του: «βήμα κατά τη διάρκεια προεκλογική του ομιλίας στο Μίσιγκαν, είπε: «Αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τις δυνατότητές μας. Ο Θεός να σε ευλογεί. Ο Θεός προστατεύει την Πρώτη οικογένεια και κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτόν τον ιό. Ο Θεός ας προστατεύσει τους στρατιώτες μας».Προηγουμένως, ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Σον Κόνλεϊ, απαντώντας σε δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφάνισε συμπτώματα παρόμοια με αυτά ενός κρυολογήματος, έδωσε λεπτομέρειες για τη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή.Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε την Παρασκευή τις «καλύτερες ευχές του» για ταχεία ανάρρωση στον διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ομπάμα, παρόλο που δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Τραμπ ανέφερε ότι η ασθένεια του Προέδρου εκδηλώθηκε τη στιγμή που κορυφώνεταιανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.«Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης πολιτικής μάχης, την οποία παίρνουμε πολύ σοβαρά, θέλουμε επίσης να απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία. Η Μισέλ κι εγώ ελπίζουμε ότι, όπως και οι άλλοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό απ’ άκρου σ’ άκρον της χώρας, θα λάβουν τις ιατρικές φροντίδες που χρειάζονται και θα μπουν στον δρόμο της ταχείας ανάρρωσης». Αυτή ήταν η δήλωση του Ομπάμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε διαδικτυακή συγκέντρωση με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων προς ενίσχυσιν του Τζο Μπάιντεν.Ευχές για γρήγορη ανάρρωση έδωσε μέσω twitter η ανθυποψήφια του Τραμπ στην προεδρική κούρσα του 2016, Χίλαρι Κλίντον:Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ ευχήθηκαν «γρήγορη ανάρρωση» στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, στέλνοντάς τους ένα «μήνυμα φιλίας», όπως ανακοινώθηκε από το μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στα μηνύματά τους, στα αγγλικά, οι Μακρόν «εξέφρασαν και οι δύο τα φιλικά τους αισθήματα και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση. «Μείνετε δυνατοί», καταλήγει το μήνυμα του Γάλλου προέδρου προς τον Ντόναλντ Τραμπ.«Προσευχόμαστε στον Θεό για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ και της πρώτης κυρίας της χώρας», σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.Ταχεία ανάρρωση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία ευχήθηκε και ο Επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο ΑιθίοπαςΑξίζει να αναφερθεί επίσης ότι προς το τέλος Μαΐου οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον ΠΟΥ για κακοδιαχείριση της πανδημίας και για υπερβολικά ελαστική στάση απέναντι στην Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε κάνει κατηγορήσει τον επικεφαλής του ΠΟΥ πως άγεται και φέρεται από τους Κινέζους.Όπως έκαναν άλλοι δύο πρόεδροι στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να παραχωρήσει προσωρινά τα ηνία στον Aντιπρόεδρό του, τον Μάικ Πενς, εφόσον ο ίδιος δεν είναι πλέον σε θέση να ασκεί κανονικά τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του, μια πιθανότητα που προβλέπεται στην 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.Η τροπολογία αυτή υιοθετήθηκε το 1967, μετά τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και περιγράφει σε τέσσερα άρθρα πώς γίνεται η μεταβίβαση της εξουσίας στην περίπτωση παραίτησης του προέδρου, θανάτου, καθαίρεσης ή προσωρινής ανικανότητας του ενοίκου του Λευκού Οίκου. Αυτή η τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να αφορά τον Τραμπ, εφόσον η κατάσταση της υγείας του επιδεινωθεί, έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές.Με βάση το άρθρο 3 της τροπολογίας αυτής, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αποστείλει στον επίτιμο πρόεδρο της Γερουσίας, δηλαδή στον Ρεπουμπλικανό Τσακ Γκράσλεϊ και στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική, μια «γραπτή δήλωση» που θα αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Μέχρι να τους ενημερώσει, και πάλι γραπτώς, για το αντίθετο, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.Το άρθρο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί τρεις φορές στο παρελθόν: μία φορά από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, το 1985 και δύο φορές από τον Τζορτζ Γουίλιαμ Μπους, το 2002 και το 2007. Και τις τρεις αυτές φορές, οι δύο πρόεδροι είχαν υποβληθεί σε γενική αναισθησία για μερικές ώρες.Το 1981, όταν ο Ρέιγκαν τραυματίστηκε σοβαρά στην απόπειρα δολοφονίας του, είχε προετοιμαστεί μια επιστολή που αναφερόταν στην 25η τροπολογία, αλλά δεν στάλθηκε ποτέ στο Κογκρέσο.Με βάση το άρθρο 4 της τροπολογίας, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, εάν ο Πρόεδρος κριθεί ανίκανος ή αρνείται να παραχωρήσει την εξουσία, ο Αντιπρόεδρος, μαζί με την πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου, ενημερώνει γραπτώς τους επικεφαλής του Κογκρέσου ότι ο αρχηγός του κράτους αδυνατεί να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του. Επαφίεται τότε στο Κογκρέσο να λάβει την απόφαση, αλλά χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων στα δύο Σώματά του για να απομακρυνθεί ο πρόεδρος και να αναλάβει ο αντιπρόεδρος, μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.Τον Φεβρουάριο του 2019 ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Άντριου Μακέιμπ είχε δηλώσει ότι συζήτησε με τον Ροντ Ρόζενσταϊν, τον τότε υφυπουργό Δικαιοσύνης, την πιθανότητα να επικαλεστούν την 25η τροπολογία για να απομακρύνουν από την προεδρία τον Τραμπ, λίγο μετά την απόλυση του αρχηγού της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Τζέιμς Κομέι.