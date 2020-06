Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Η «ουδετερότητα» του Ζούκερμπεργκ «καίει» το Facebook - «Εμφύλιος» στην εταιρεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη στιγμή που η δολοφονία τουανέδειξε το διαχρονικό και βαθύ χάσμα του ρατσισμού και της ανισότητας που πλήττει και την σύγχρονη αμερικανική κοινωνία, το Facebook και ο ιδρυτής του, Μαρκ Ζούκεμπεργκ, «σέρνονται» στη διαμάχη.Για την ακρίβεια, ο κροίσος της Σίλικον Βάλεϊ κατηγορείται για αδικαιολόγητα παθητική στάση, ενόσω εντυπώνονται νέες σελίδες στη συλλογική μνήμη των ΗΠΑ. Εκτός από την κοινωνική κατακραυγή, οι ίδιοι οι υπάλληλοί του τον χαρακτηρίζουν «Πόντιο Πιλάτο», οργανώνοντας χθες μία εικονική διαμαρτυρία από τα σπίτια τους, από τα οποία συνεχίζουν να εργάζονται εξαιτίας της πανδημίας.Ως αφορμή για την εμφύλια αυτή εταιρική ταραχή στάθηκε η απόφαση του Ζούκεμπεργκ να μην μπλοκάρει αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου. Να θυμίσουμε ότι το Twitter επέλεξε άλλη οδό, αποδοκιμάζοντας διάφορα δημόσια σχόλια του, κατηγορώντας τον ότι παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας περί προώθησης της βίας. Το επίμαχο τιτίβισμα ήταν αυτό στο οποίο έγραψε: «When the looting starts, the shooting starts» (όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, έρχονται σφαίρες). Πρόκειται για την ίδια φράση που είχε χρησιμοποιήσει ένας λευκός αστυνομικός και υπέρμαχος των φυλετικών διακρίσεων κατά τη δεκαετία του 1960. To Twitter τοποθέτησε μήνυμα αποδοκιμασίας: «Αυτό το Tweet παραβίασε τους κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να παραμείνει προσβάσιμο».Μετά την πρωτοφανή αυτή κίνηση, το βάρος έπεσε στο Facebook, το οποίο, έπειτα από απόφαση του ιδρυτή και επικεφαλής του, προτίμησε να τηρήσει ουδέτερη στάση. Αν και ο Ζούκεμπεργκ δήλωσε ότι και ο ίδιος βρίσκει τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ «εξαιρετικά δυσάρεστα», ανακοίνωσε ότι δεν παραβιάζουν τους κανόνες της εταιρείας σχετικά με την υποκίνηση βίας. Η χλιαρή του αντίδραση φαίνεται ότι δεν ικανοποίησε και τους ίδιους τους υπαλλήλους του. Προκάλεσε εμφύλιες διαμάχες στην εταιρεία, οι οποίες έφτασαν μέχρι και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και την «αφρόκρεμα» της εταιρείας. Ενδεικτική η αντίδραση ενός μεγαλοστελέχους του, που επέλεξε να διαφοροποιηθεί από τον Ζούκεμπεργκ μέσω του Twitter!«Ο Μαρκ έχει άδικο και θα προσπαθήσω να τον κάνω να αλλάξει γνώμη, κάνοντας πολύ θόρυβο» έγραψε χθες στο Twitter ο Ράιαν Φρέιτας, διευθυντής Σχεδιαστικού του News Feed του Facebook. Συνέχισε, διευκρινίζοντας ότι έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 50 άτομα στην εταιρεία, που συμμερίζονται τις απόψεις του. Παρόμοια αντίδραση είχε και ένα ακόμα πολύτιμο στέλεχος, ο υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, Τζέισον Στίρμαν. «Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά ξέρω ότι δεν είναι αποδεκτό να μην κάνω τίποτε. Είμαι υπάλληλος της Facebook σε απόλυτη διαφωνία με την απόφαση του Μαρκ να μην κάνουμε τίποτε για τις πρόσφατες αναρτήσεις του Τραμπ, που υποκινούν ξεκάθαρα την βία».Εν μέσω όλων των παραπάνω, λειτούργησε ως... λάδι στη φωτιά η αποκάλυψη ότι ο Ζούκεμπεργκ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ. Το περιεχόμενο αυτής δεν έγινε γνωστό, αν και πηγές έκαναν λόγο για «εποικοδομητική συζήτηση». Αύριο αναμένεται μία κρίσιμη σύσκεψη αξιωματούχων του Facebook για το ζήτημα. Δικηγόροι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συζητήσουν ξανά τον επικείμενο τρόπο αντίδρασης της πλατφόρμας.Πιθανό θεωρείται να πληγεί και η δημοφιλία της πλατφόρμας. Η κοινωνική οργή ξεχειλίζει και η απόφαση του Ζούκεμπεργκ να «μην λερώσει τα χέρια του» έχει ενοχλήσει μεγάλο μέρος των χρηστών. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτών εκδηλώνουν την απαίτησή τους, η πλατφόρμα να καταδικάσει τις παρεμβάσεις Τραμπ και να στηρίξει εμπράκτως το κίνημα κατά της ρατσιστικής βίας. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλούν ότι θα αποχωρήσουν από το Facebook.