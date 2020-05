Απόφαση ΠΟΥ για υδροξυχλωροκίνη: Αναστέλλεται η κλινική δοκιμή της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κλινική δοκιμή της υδροξυχλωροκίνης - του φαρμάκου κατά της ελονοσίας - σε ασθενείς με Covid-19 ανεστάλη προληπτικά, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.Η απόφαση ακολουθεί τη δημοσίευση μελέτης την Παρασκευή στο The Lancet που κρίνει αναποτελεσματική ή ακόμη και επιβλαβή τη χρήση χλωροκίνης και των παραγώγων της, όπως η υδροξυχλωροκίνη, κατά της Covid-19, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.«Το διοικητικό συμβούλιο εφάρμοσε μια προσωρινή παύση του τμήματος υδροξυχλωροκίνης στη δοκιμή Αλληλεγγύης, ενώ τα δεδομένα ασφαλείας επανεξετάζονται από το συμβούλιο παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων. Τα άλλα τμήματα της δοκιμής συνεχίζονται», δήλωσε ο Τέντρος σε διαδικτυακή ενημέρωση.Το φάρμακο υδροξυχλωροκίνη, το οποίο λέει ότι, συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου στους ασθενείς με τη νόσο COVID-19, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.Η έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας οι επιστήμονες παρακολούθησαν πάνω απόπου νοσηλεύονταν με την COVID-19, κατέδειξε ότι οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το φάρμακο, ή εκείνο της χλωροκίνης, αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν το φάρμακο.Η ζήτηση για την υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο που, αυξήθηκε, από τότε που ο Τραμπ συνέστησε τη χρήση της ως θεραπεία κατά του κορωνοϊού, στις αρχές Απριλίου. Νωρίτερα, αυτήν την εβδομάδα αιφνιδίασε τους πάντες παραδεχόμενος ότι παίρνει το χάπι προληπτικά.Οι συντάκτες της έρευνας του The Lancet συνιστούν ότι αυτά ταδεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της COVID-19 εκτός των κλινικών δοκιμών, μέχρι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών να επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων για τους ασθενείς.