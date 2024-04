Εαρινή σύνοδος των φαρμακοβιομηχάνων: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της φαρμακευτικής καινοτομίας

«Είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε σε μια περίοδο “”, όπου χάρη στις εξελίξεις στη Βιολογία και ταυτόχρονα στην τεχνολογία θα δούμε σημαντικές ιατρικές καινοτομίες τα επόμενα δέκα χρόνια». Η εκτίμηση του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (IFPMA), επικεφαλής της Pfizer, έχει ειδικό βάρος σε ό,τι αφορά τη νέα εποχή που ανατέλλει και τον τρόπο που θα αλλάξει τη ζωή μας. Πολύ δε περισσότερο εάν υπολογιστεί ότι ειπώθηκε προ ολίγων ημερών στην καρδιά της Ελλάδας, στο, και ενώπιον δεκάδων εκπροσώπων των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών στον κόσμο, καθώς και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης και σημαντικών Ελλήνων επιστημόνων, όπως ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, καθηγητής Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας και ο επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθηγητής ΜΙΤ Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.Η καινοτομία και οι τρόποι με τους οποίους (πρέπει να) στηριχθεί και να «προσφερθεί» στη συνέχεια στους πολίτες, ενισχύοντας την υγεία τους και τη ζωή τους, αποτέλεσε το βασικό θέμα της Στρογγυλής Τράπεζας Διευθυντών Βιοφαρμακευτικών Επιχειρήσεων ((Biopharmaceutical CEO Roundtable, BCR) που πραγματοποίησε η IFPMA στην Αθήνα, την περασμένη εβδομάδα . Η Στρογγυλή Τράπεζα είναι ένα φόρουμ πολιτικής που διοργανώνεται ανά έξι μήνες από την IFPMA, όπου οι επικεφαλής των εταιρειών-μελών της συζητούν σε κλειστές συναντήσεις. Ωστόσο, κατά τις συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται και υψηλού επιπέδου επαφές, με τους πρωθυπουργούς ή προέδρους των χωρών. Αυτός ο προγραμματισμός ακολουθήθηκε και στην Ελλάδα. Μάλιστα, εκτός από την επίσημη επίσκεψη στοτην περασμένη Τετάρτη, είχε προηγηθεί δείπνο με τον κ. Μητσοτάκη στο Μουσείο της Ακρόπολης.Το φόρουμ της Αθήνας είχε ως θέμα συζήτησης «Παγκόσμιες προκλήσεις της πολιτικής για την Υγεία και την Καινοτομία (Global health and innovation policy challenges). Τα επιμέρους θέματα ήταν οι μελλοντικές πανδημίες, οι τρόποι προστασίας των εθνικών συστημάτων υγείας, η μάχη κατά της μικροβιακής αντοχής, τα δεδομένα που φέρνει η, η πνευματική ιδιοκτησία (πατέντα των φαρμάκων), το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής.Η ελίτ της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας διοργάνωσε στην Ελλάδα την τελευταία θεσμική συνάντησή της, βάζοντας τη χώρα στον νέο παγκόσμιο χάρτη που σχεδιάζει με κόμβους έρευνας, καινοτομίας και επενδύσεων. «Ενας από τους λόγους για τους οποίους ερχόμαστε στην Ελλάδα είναι ότι υποστηρίζει σταθερά την καινοτομία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μία από τις χώρες που θεωρούμε ότι παίρνει πολύ σαφείς θέσεις όσον αφορά σημαντικές πτυχές της προώθησης της καινοτομίας, όπως η πνευματική ιδιοκτησία και η πρόσβαση στα φάρμακα. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα με την επίσκεψή μας εδώ, σε αυτή τη χώρα, πόσο ευχαριστημένοι είμαστε και πόσο θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας», εξήγησε αναφορικά με την επιλογή της Αθήνας για τη διεξαγωγή του BCR ο Ελληνας πρόεδρος της, Α. Μπουρλά, την περασμένη Τετάρτη, απευθυνόμενος στον κ.Ως επικεφαλής της Pfizer o κ. Μπουρλά έχει ιδία εμπειρία για την έμπρακτη στήριξη της καινοτομίας. Η παγκόσμιας διάστασης επένδυση τηςστη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για τις επενδύσεις που μπορεί να προσελκύσει η χώρα μας.Η επένδυση σε δεδομένα Real World Evidence (RWD) μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων και νέων ψηφιακών εργαλείων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Αλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει έναν σχετικά ευρύ μηχανισμό μέσω της ΗΔΙΚΑ και των πρωτοβουλιών των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας για τη συλλογή RWD. Εχει εμπεδωθεί πόσο κομβική είναι για την υγεία και για την οικονομία η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεδομένων για ασθενείς, νοσήματα, διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Το θέμα συζητήθηκε στο, με τον επικεφαλής της αμερικανικής MSD να υπεραμύνεται της υπεραξίας ενός τέτοιου κέντρου, αλλά και της προοπτικής που δημιουργεί για τη χώρα.

Η Βιοτεχνολογία θεωρείται ένας άλλος σημαντικός τομέας της υγείας. Και δεν θα μπορούσε να μη συζητηθεί εκτενώς στην επίσημη συνάντηση των μελών του IFPMA με τον πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης η ανάγκη για καινοτομία και έρευνα, μέσα σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, με τις ανάγκες των πληθυσμών να αυξάνονται και τις δαπάνες υγείας να συρρικνώνονται.«Η Ελλάδα, έχοντας αντιμετωπίσει την πανδημία με επιτυχία και ανακτήσει το κύρος της διεθνώς, έχει θέσει τα θεμέλια ώστε σήμερα να αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο επενδυτικό προορισμό στον τομέα της υγείας. Η Βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η ψηφιακή υγεία, οι κλινικές δοκιμές και οι βιοφαρμακευτικές υπηρεσίες είναι οι πέντε τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει σε αυτούς τους τομείς», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα υγείας, πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει συμβάλει καταλυτικά αφενός στη διαμόρφωση του ελκυστικού επιχειρηματικού και αναπτυξιακού τοπίου, αφετέρου στην παγίωση διαύλων επικοινωνίας και σχέσεων εμπιστοσύνης με τους θεσμικούς εκπροσώπους της παγκόσμιαςΗ προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που απασχολεί έντονα την παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την έρευνα σε ευρωπαϊκό έδαφος συζητήθηκε εκτενώς μεταξύ του κ. Μπουρλά και του κ. Μητσοτάκη. Η επικείμενη αλλαγή της φαρμακευτικής νομοθεσίας της Ε.Ε. με νέο κανονισμό προβλέπει προστασία της πατέντας 6 χρόνια αντί για 8 που ισχύει σήμερα, με τον φαρμακευτικό κλάδο να το μεταφράζει σε μείωση των κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων. «Πριν από 20 χρόνια, η διαφορά στις επενδύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ήταν περίπου 2 δισ. δολάρια, δηλαδή σε γενικές γραμμές ήταν στο ίδιο επίπεδο. Το 2023 πιθανότατα θα υπερβεί τα 50 δισ. δολάρια υπέρ των ΗΠΑ. Αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη», ανέφερε ο κ, σημειώνοντας πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται με σειρά προτάσεων στις οποίες είμαστε σαφώς αντίθετοι».«Χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρώπη, αποτυγχάνουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις αιχμής, υστερούμε σε κορυφαίους δείκτες καινοτομίας, σίγουρα σε σχέση με τις ΗΠΑ, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί» συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας πως «θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας για τον επόμενο ευρωπαϊκό εκλογικό κύκλο». Το μείζον για τη φαρμακοβιομηχανία ζήτημα των υψηλών υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) δεν θα μπορούσε να μην τεθεί στη συνάντηση, με τον πρωθυπουργό να το χαρακτηρίζει ως «τον ελέφαντα στο δωμάτιο», αλλά να παραδέχεται ότι αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείαςπρόταξε το επενδυτικό clawback που έχει ενισχύσει τις φαρμακοβιομηχανίες και το παράδειγμα της γερμανικής πολυεθνικής Boehrigner Ingelheim που εγκαινίασε πρόσφατα παραγωγική μονάδα στην Αττική.Οι CEO που επισκέφθηκαν την Ελλάδα ήταν συνολικά είκοσι. Εκτός από τον πρόεδρο της IFPMA, κ.της Pfizer, στην αποστολή συμμετείχαν 19 επικεφαλής κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών. Πρόκειται για τους εξής: Χιμπέρτους φον Μπάουμπαχ της Boehringer Ingelheim, Κρίστοφερ Μπέρνερ της Bristol Myers Squibb, Ελτσιν Μπάρκερ Εργκούν της Menarini, Ρόμπερτ Ντέιβις της MSD, Χοακίν Ντουάτο της Johnson & Johnson, Τσαρλς βαν Ζιλ της Lundbeck, Ρίτσαρντ Φράνσις της TEVA, Λαρς Φρούεργκαρντ Γιόργκενσεν της Novo Nordisk, Κάρλος Γκαλάρντο της Almirall, Πίτερ Γκέντερ της Merck Group, Χερβέ Χόπενοτ της Incyte, Πολ Χάντσον της Sanofi, Ντάνιελ Ο’Ντέι της Gilead, Στέφαν Ολριχ της Bayer, Οσάμου Οκούντα της Chugai, Ντέιβ Ρικς της Eli Lilly, Χιροάκι Ουένο της Mitsubishi Tanabe, Κρίστοφερ Βιενμπάχερ της Biogen, Κριστόφ Βέμπερ της Takeda. Ενώ από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) στις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο πρόεδρος Ολύμπιος Παπαδημητρίου και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Χειμώνας.Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν οκτώ υπουργοί, ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο κ. Δασκαλάκης, ο κ. Αρταβάνης-Τσάκωνας, ο αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ Αριστείδης-Θωμάς Δοξιάδης, το μέλος της ομάδας εργασίας «A Roadmap for Creating an Innovation - Based Biopharma Industry in Greece» Σίμος Συμεωνίδης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα υγείας κ. Κοντοζαμάνης.