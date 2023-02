Ο ρόλος του τρόπου ζωής στην πρόληψη του καρκίνου

Κλείσιμο

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) 2017-2021. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 πλήρη άρθρα σε διεθνή περιοδικά εντός SCI, που έχουν τύχει > 2800 αναφορών (h factor 20).Η Σταυρούλα Ντρουφάκου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως, ειδικεύθηκε στην Παθολογία στην Ελλάδα και στην Παθολογική Ογκολογία στα Νοσοκομεία Guy’s and St Thomas’ στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.Με την επιστροφή της στην Ελλάδα το 2000 υπηρέτησε στο ΕΣΥ, αρχικά ως Επιμελήτρια στο Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" και ακολούθως στο Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", όπου κατείχε τη θέση Διευθύντριας ΕΣΥ.Έχει λάβει συστηματικά μέρος στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ειδικευομένων ιατρών στα πλαίσια της υπηρεσίας της στο ΕΣΥ και της συμμετοχής της στην Ελληνική Ακαδημία Κλινικής Ογκολογίας (ΕΑΚΟ), στην Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου του Πεπτικού (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) και στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» στην Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Μοριακής κι Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στην κατεύθυνση «Θεραπευτική Άσκηση» στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της πρόληψης της επίπτωσης και της υποτροπής του καρκίνου μέσω του τρόπου ζωής και έχει παρουσιάσει πολλές σχετικές εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς και σε ομιλίες σε κοινό και σε σχολεία.Διετέλεσε επιστημονική υπεύθυνη των εκστρατειών που διοργανώθηκαν από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), αναφορικά με την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου (2018-2020) και συμμετείχε ως συντονίστρια στο 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο "Πρόληψη Καρκίνου-Υποστηρικτική και Παρηγορητική Θεραπεία" του 6ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Κλινικής Ογκολογίας (2018-2019).Είναι μέλος του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine – Greece” και ιδρυτικό μέλος του «Hellenic College of Lifestyle Medicine”. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή κεφαλαίων σε ελληνικά βιβλία Ογκολογίας, σε δημοσιεύσεις σε εγχώρια και ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, όπως επίσης και σε ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.Σήμερα συνεργάζεται ως Παθολόγος Ογκολόγος με τη Γενική Κλινική Ιασώ