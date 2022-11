Κυστική Ίνωση: η θανατηφόρος νόσος που μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειρίσιμη χρόνια πάθηση

Κλείσιμο

«Στόχος του Συλλόγου είναι έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες" είπε η Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και ασθενή, κυρία Ειρήνη Κατσίνη. Όπως επισήμανε η ίδια "το φάρμακο έχει αλλάξει τη ζωή μας. Το 2020 ήμουν σε αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου με υποστήριξη οξυγόνου. Η αισιοδοξία μου είχε δώσει τη θέση της στην απογοήτευση. Με τη συστηματική λήψη του φαρμάκου όμως άρχισα να ξανασκέφτομαι τη ζωή. Μπορώ, πια, να ονειρεύομαι και να σκέφτομαι ξανά όχι μόνο το αύριο, αλλά το εγγύς και απώτερο μέλλον. Στέκομαι ξανά με δύναμη στα πόδια μου. Με μία λέξη ζω. Εάν η ελπίδα είχε όνομα, όψη ή μορφή, αυτή στα δύσκολα χρόνια της αμφιβολίας και του αβέβαιου μέλλοντος, θα ήταν το νέο φάρμακο. Κάποιες στιγμές οι προσευχές συναντώνται με την πρόοδο της επιστήμης, και με τη συνδρομή φορέων - και αναφέρομαι τον Σύλλογό μας- έχει ως αποτέλεσμα αυτό που συμβαίνει σήμερα σε μένα».«Η εξασφάλιση απαραίτητων υποδομών και συνθηκών σε όλα τα εξειδικευμένα Κέντρα Κυστικής Ίνωσης καθώς και η δημιουργία νέων Κέντρων τόσο για παιδιά όσο και για τους ενήλικες ασθενείς είναι απαραίτητη" είπε η Γενική Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και γονέας ασθενή με Κυστική Ίνωση, κυρία Κωνσταντίνα Γιαννάκη. Η ανάγκη φροντίδας ενηλίκων είναι επιτακτική, καθώς αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.Ενώ το 1980 μόλις των 30% των ασθενών κατάφερνε να ενηλικιωθεί, σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 50% και το 2025 θα φτάσει το 75% των ασθενών. «Οι πάσχοντες ακόμη και αν λαμβάνουν καινοτόμες φαρμακευτικές αγωγές, εξακολουθούν να χρειάζονται αποτελεσματική φροντίδα από διεπιστημονική ομάδα με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φαρμακοποιούς, ενώ χρήζουν παρακολούθησης από πολλές ιατρικές ειδικότητες, όπως πνευμονολόγους, γαστρεντερολόγους, διαβητολόγους, ΩΡΛ, ορθοπεδικούς», ανέφερε η κυρία Γιαννάκη.Χάρη στις προσπάθειες του Συλλόγου το 2012 δημιουργήθηκε η Μονάδα ενηλίκων του Σισμανογλείου σε αυτόνομη πτέρυγα, ενώ ο Σύλλογος στηρίζει διαχρονικά όλα τα Κέντρα Κυστικής Ίνωσης με κάθε εφικτό τρόπο. Στόχος του Συλλόγου είναι η συνέχιση της ενίσχυσης των εξειδικευμένων Κέντρων Κυστικής Ίνωσης με τα δύο μεγαλύτερα Κέντρα ενηλίκων που λειτουργούν στην Αθήνα (Σισμανόγλειο) για 300 ασθενείς και στη Θεσσαλονίκη (Νοσοκομείο Παπανικολάου) για πάνω από 70 ακόμη ασθενείς να χρήζουν άμεσης στελέχωσης. Η κ. Γιαννάκη υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η κατ’ οίκον νοσηλεία ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, καθώς και να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο οι γονείς/φροντιστές των παιδιών. «Είμαστε οι γιατροί των παιδιών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Για τα παιδιά με Κυστική Ίνωση και άλλες σοβαρές παθήσεις «το νοσοκομείο έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους» όπως είπε ο Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Συντονιστής Εθνικού Μητρώου Κυστικής Ίνωσης, Επιστημονικά Υπεύθυνος ομάδας εργασίας Υπουργείου Υγείας για το πρόγραμμα Hospital at Home, κ. Ιωάννης Τσανάκας.Ο κ. Τσανάκας είναι από τους πρώτους επιστήμονες στην Ελλάδα ο οποίος ασχολήθηκε με την Κυστική Ίνωση και το 2011 πρωτοστάτησε με συναδέλφους του στη δημιουργία του προγράμματος «Νοσηλευτική Φροντίδα στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)" στην 3η Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη για παιδιά που χρειάζονται μακροχρόνια νοσηλεία στα νοσοκομεία όπως συμβαίνει με τους ασθενείς της Κυστικής Ίνωσης. Η Νοσηλευτική Φροντίδα στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ) ξεκίνησε το 2011 με 10 παιδιά και χάρη σε υποστήριξη ΕΣΠΑ από τη ΔΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης και με τη βοήθεια της οργάνωσης Το Χαμόγελο του Παιδιού σήμερα φροντίζει περίπου 280 παιδιά.«Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να βρίσκονται στο σπίτι τους, αλλά και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη όταν στέλνουμε έναν ασθενή στο σπίτι του και τον παρακολουθούμε εκεί. Τι κερδίσαμε από τη λειτουργία της ΝΟΣΠΙ; Ένα χρόνο μετά είδαμε καλύτερη αναπνευστική λειτουργία σε σχέση με την παραμονή στο νοσοκομείο, μείωση των ημερών νοσηλείας, μείωση των νοσηλειών στις ΜΕΘ, μείωση κόστους για το δημόσιο και μεγάλη βελτίωση στους ψυχολογικούς δείκτες τόσο των παιδιών όσο και όλης της οικογένειας», ανέφερε ο κ. Τσανάκας.Για τους ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για κάποια καινοτόμα θεραπεία λόγω των σπάνιων γονιδιακών μεταλλάξεων τους ή δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις θεραπείες και βρίσκονται στα τελικά στάδια αναπνευστικής ανεπάρκειας, μοναδική λύση επιβίωσης είναι η μεταμόσχευση πνευμόνων, εφόσον εγκριθεί η ένταξή τους στη λίστα μεταμόσχευσης και βρεθεί εγκαίρως το κατάλληλο μόσχευμα, μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες.Έως και το 2014 δεν υπήρχε στη χώρα μας οργανωμένη διαδικασία για τις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Με πρωτοβουλίες του Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς υπογράφηκε το 2014 διακρατικό σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (EOM) και του Μεταμοσχευτικού Κέντρου της Αυστρίας (AKH) σώζοντας κατά μέσο όρο πέντε ασθενείς το χρόνο καθώς και ασθενείς με άλλα αναπνευστικά νοσήματα, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση πνεύμονα στην Αυστρία από το 2015 έως και το 2019.Από τον Ιούνιο του 2019, ξεκίνησε στην Ελλάδα το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων Πνεύμονα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Στην Ελλάδα τα ποσοστά δωρεάς οργάνων είναι ακόμα χαμηλά και ειδικότερα για τους πνεύμονες απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα, καθώς είναι ευπαθές μόσχευμα.Τους τελευταίους 12 μήνες τη ζωή τους έχασαν τρεις ασθενείς με Κυστική Ίνωση, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μεταμοσχευθούν, ενώ πριν από λίγους μήνες πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση πνευμόνων στην Κυστική Ίνωση στην Ελλάδα.Ο Σύλλογος συνεχίζει τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις του με στόχο να αναπτυχθεί το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων, αλλά και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία για τη δωρεά οργάνων, μέσω της επιτυχημένης καμπάνιας «Απεριόριστη Ανάσα- Be a life donor» που είχε και την υποστήριξη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, που διπλασίασε μέσα σε δύο μήνες εν μέσω covid-19 τις εγγραφές των δωρητών οργάνων στο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.«Ένας δότης μπορεί να σώσει οκτώ συνανθρώπους του, ενώ η πιθανότητα να χρειαστούμε μόσχευμα είναι πολύ μεγαλύτερη από το να δώσουμε εμείς μόσχευμα» επεσήμανε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Άννα Σπίνου.Στόχος του Συλλόγου είναι να επισπευσθούν οι διαδικασίες μεταμόσχευσης πνευμόνων, να γίνεται η παρακολούθηση (follow up) των ήδη μεταμοσχευμένων με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και να αυξηθούν οι δωρητές οργάνων, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στη δωρεά οργάνων.Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) επέλεξε επτά νοσοκομεία για να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του θεσμού Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) πλήρους απασχόλησης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατά το πρότυπο της Ισπανίας και άλλων χωρών με υψηλούς δείκτες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων, ώστε «κάθε δυνητικός δότης να γίνει πραγματικός δότης" όπως ανέφερε η κυρία Άννα Τζόκα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.Ήδη, μέσα σε ένα εξάμηνο από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των αναφορών για τους εγκεφαλικά νεκρούς ενώ ο αριθμός των δοτών έχει διπλασιαστεί σε σχέση με ολόκληρη την περασμένη χρονιά. Το Ίδρυμα Ωνάση ανέλαβε πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για την «ανοικοδόμηση» του τομέα των μεταμοσχεύσεων και την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κουλτούρας και της εξειδίκευσης στη δωρεά οργάνων στη χώρα μας. Πρόκειται για μία ολιστική παρέμβαση με δύο πυλώνες: την ενίσχυση υποδομών με την κατασκευή του Ωνάσειου Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (Ω.Ε.Μ.Ε.Κ.), και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων.