Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον πόνο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Φρόντισε τον εαυτό σου. Να τον αγαπάς και να τον προσέχεις». Είναι φράσεις που τις ακούμε συνέχεια, και μπορεί να τις λέμε συχνά σε αυτούς που αγαπάμε. Τι εννοούμε όμως και με ποιον τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας;Πολλές φορές πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο για εμάς αλλά στην πραγματικότητα παραμελούμε τις σημαντικές μας ανάγκες που αφορούν κάθε πτυχή της ζωής μας. Σχετικά με το ποιες είναι αυτές και πώς πρέπει να τις ικανοποιούμε, την απάντηση τη δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Αυτοφροντίδα (Self-Care) είναι η συνεπής φροντίδα του εαυτού μας, με συμμετοχή σε δραστηριότητες και καλλιέργεια συνηθειών που συνεισφέρουν στη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση οποιουδήποτε θέματος ασθένειας με ή χωρίς τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας.Σημαίνει δηλαδή ότι επιλέγουμε έναν τρόπο ζωής με σωστή διατροφή, σωματική δραστηριότητα, και τήρηση των κανόνων της υγιεινής. Φροντίζουμε να έχουμε αρκετό και ποιοτικό ύπνο, να διατηρούμε την ευεξία μας, να έχουμε κοινωνική ζωή, να χαλαρώνουμε. Παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν διάφορα μικροπροβλήματα υγείας και τότε πρέπει να βρούμε τρόπους να αυτοθεραπευτούμε διότι ένας μυϊκός ή ένας σκελετικός πόνος μας εμποδίζει να κινηθούμε ελεύθερα, και όταν συμβαίνει αυτό η ζωή χάνει λίγο από τη χαρά της. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 86% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο βιώνουν κάποιο πόνο στο σώμα. Το 73% των ανθρώπων ισχυρίζεται ότι ο σωματικός πόνος έχει σημαντική επίδραση στην επαγγελματική τους ζωή. Το 75% των ανθρώπων νιώθουν ότι είναι καλύτεροι άνθρωποι σε μια μέρα χωρίς πόνο.Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (International Association for the Study of Pain, IASP) «Πόνος είναι η δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με πραγματική ή ενδεχόμενη βλάβη των ιστών ή περιγράφεται με τέτοιους όρους».Ο πόνος είναι κάτι περισσότερο από μια δυσάρεστη αίσθηση. Περιορίζει τις δυνατότητες και τις ικανότητές μας να ακολουθήσουμε την καθημερινή μας ρουτίνα και να κάνουμε τα πράγματα που μας αρέσουν.Ο σωματικός πόνος μπορεί να περιλαμβάνει από ήπια τοπική δυσφορία μέχρι και αγωνιώδη εμπειρία. Μπορεί να είναι οξύς και σύντομος ή να γίνει ένα χρόνιο πρόβλημα. Ο οξύς πόνος λειτουργεί προστατευτικά για τον άνθρωπο, μας μαθαίνει να αποφεύγουμε τις σωματικές βλάβες ή τις πιθανώς επιβλαβείς καταστάσεις και προστατεύει το τραυματισμένο μέρος του σώματος ενώ επουλώνεται. Αν όμως δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να γίνει χρόνιος.Ενας πόνος μπορεί να μας επηρεάσει με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το πού εντοπίζεται. Για παράδειγμα, ο πόνος στα γόνατα μπορεί να κάνει δραστηριότητες όπως το περπάτημα, την άθληση και το χορό δυσάρεστες. Αν ο πόνος είναι στον ώμο, μπορεί να νιώθουμε άβολα όταν σηκώνουμε αντικείμενα, ενώ ο πόνος στο ισχίο μπορεί να να εντείνεται όταν ανεβαίνουμε σκάλες ή απλά όταν σηκωνόμαστε από την καρέκλα. Ο πονοκέφαλος μάς κάνει δυσλειτουργικούς στην εργασία και την προσωπική μας ζωή και ο πονόδοντος μπορεί να μάς κάνει να αποφύγουμε οποιαδήποτε σκληρή, ζεστή ή κρύα τροφή.Πόνοι μυικοί, αρθρώσεων, περιόδου, νευραλγίες, κεφαλαλγίες, πονόδοντος και πονόλαιμος είναι μερικοί από τους πόνους που είναι δύσκολο να τους αποφύγουμε. Μπορούμε όμως με μέτρα αυτοπερίθαλψης και προϊόντα αυτοφροντίδας (αναλγητικά, κρέμες, αλοιφές) να βρούμε ανακούφιση.Ο φαρμακοποιός μας είναι σε θέση να μάς βοηθήσει να διαχειριστούμε μια σειρά από δυσάρεστες καταστάσεις με Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (γνωστά ως ΜΗΣΥΦΑ) τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν ασθένειες ή συμπτώματα, που έχουν διαγνωσθεί εμπειρικά από εμάς τους ίδιους.Η χρήση των σκευασμάτων αυτών είναι ένα σημαντικό μέρος της ιατρικής περίθαλψης και μάς δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε ένα μέρος της ευθύνης για την υγεία μας. Φυσικά, διαβάζοντας προσεκτικά το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών και τις αναγραφόμενες στο κουτί πληροφορίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού, ή όταν η πάθηση αφορά μωρά ή παιδιά.Για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής:-Τρεφόμαστε ισορροπημένα και διατηρούμε υγιές σωματικό βάρος-Ασκούμαστε συστηματικά, ακόμη και ήπια-Περιορίζουμε τις βλαβερές συνήθειες όπως είναι το υπερβολικό αλκοόλ και το κάπνισμα-Εργαζόμαστε κρατώντας σωστά τη στάση του σώματός μας-Διαχειριζόμαστε το στρες-Συμμετέχουμε σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες-Προσπαθούμε να κατανοήσουμε από που προέρχεται. Ο πόνος έχει εξελιχθεί ως ένας μηχανισμός άμυνας που μας προειδοποιεί για έναν τραυματισμό, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε το σώμα μας. Μπορεί να χρειαστεί να μειώσουμε την κίνηση σε κάποιες περιπτώσεις για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από μεγαλύτερη βλάβη. Μπορεί να πρέπει να ξαπλώσουμε ή να απομακρύνουμε κάποιον επιβαρυντικό παράγοντα (πχ θόρυβο, στρες, φως).-Χρησιμοποιούμε θερμά ή ψυχρά επιθέματα για την ανακούφιση του πόνου, ανάλογα με την περίπτωση-Χρησιμοποιούμε κάποιο ή κάποια Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού μας-Επισκεπτόμαστε τον γιατρό αν ο πόνος επιμένει