﻿﻿Κάνε την εξέταση για την Ηπατίτιδα C τώρα

Σάββας Χαραλαμπίδης (Γενικός Δ/ντής Gilead Sciences), Δημήτρης Κούβελας (Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης ΝΔ), Ιωάννης Γουλής (Αντιπρόεδρος ΕΕΜΗ)

3. Χάρης Αηδονόπουλος (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Θεσσαλονίκης), Τζελίνα Μακραντωνάκη (συνεργάτιδα υφυπουργού Εσωτερικών κ. Καλαφάτη), Γιώργος Καλαμίτσης (Πρόεδρος Προμηθέα), Χρήστος Μήττας (Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας), Θεοδώρα Αυγέρη (Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ), Σάββας Χαραλαμπίδης (Γενικός Δ/ντής Gilead Sciences), Αργύρης Παπαφράγκου (Δ/ντής εμπορικού τμήματος αντιιϊκών Gilead Sciences) , Μπάμπης Τζανάκης (Δ/ντής εξωτερικών υποθέσεων Gilead Sciences)

Ηπατίτιδα C

Ο ιός της ηπατίτιδας C δεν είναι ανίκητος, μπορεί να εκριζωθεί





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με κεντρικό μήνυμα, η(ΕΕΜΗ), οενώνουν τις δυνάμεις τους και υλοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ηπατίτιδα C, στη Θεσσαλονίκη.Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας στις 28 Ιουλίου, οι δράσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 8 Ιουλίου στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, επίσημοι φορείς της πόλης και το ευρύτερο κοινό είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορικά με τη σιωπηλή νόσο, την έκταση του προβλήματος, αλλά και την ανάγκη πρώιμης διάγνωσης και αντιμετώπισης.Παράλληλα και για ένα μήνα λεωφορεία που διασχίζουν ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης «ντύνονται» με τα εικαστικά της εκστρατείας με στόχο την προτροπή στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να προχωρήσουν σε εξέταση για την Ηπατίτιδα C.Η ΕΕΜΗ, ο Προμηθέας και η Gilead Sciences θέτουν σε πρώτο πλάνο την εξάλειψη της χρόνιας ηπατίτιδας C στην Ελλάδα, επενδύοντας και στηρίζοντας διαρκώς και αμείωτα, την έγκαιρη διάγνωση και διασύνδεση με την φροντίδα των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης και τελικώς της εκρίζωσης της νόσου μέχρι το 2030, όπως ακριβώς έχει θέσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.«Στη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη σημαντικές δράσεις από τη Δ Παθολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΕΜΗ, τον ΟΚΑΝΑ, το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του του ΕΚΠΑ και το σύλλογο ασθενών Προμηθέας με στόχο την εξάλειψη της ηπατίτιδας C εστιασμένα κυρίως σε ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου, με ιστορικό χρήσης ουσιών ή κρατούμενους σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Η εκδήλωση αυτή ήταν μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα σημαντικά αποτελέσματα αυτών των δράσεων, που συνεχίζονται αδιάλειπτα παρά το δύσκολο υγειονομικό περιβάλλον που δημιουργεί η πανδημία, αλλά και να τονιστεί η ανάγκη για την ενίσχυση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εκρίζωση των ηπατιτίδων έως το 2030», επισήμανε ο«Η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, όχι μόνο δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία αναχαίτισης των δράσεων εξάλειψης λοιμωδών νοσημάτων, αλλά το εφαλτήριο για την περαιτέρω εντατικοποίηση τους. Η στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφορικά με την πλήρη εξάλειψη της Ηπατίτιδας C έως το 2030, καθώς και το υγιές πλέγμα συνεργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της υγείας εν μέσω πανδημίας, κάνουν το χαρακτήρα αυτών των δράσεων ακόμα πιο επιτακτικό», τόνισε οΗ ιογενής ηπατίτιδα C, μια λοιμώδης νόσος του ήπατος, ευθύνεται κυρίως για την ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Εκτιμάται ότι το 2016, 399.000 άτομα στον κόσμο έχασαν τη ζωή τους εκ της νόσου. Αν και δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό της ηπατίτιδας C, οι νεότερες αντιϊικές θεραπείες μπορούν να θεραπεύσουν τον ιό σε περισσότερους από το 95% των ασθενών, και, έτσι α) να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας από τη νόσο και β) να συμβάλλουν στην εξάλειψη του ιού και τη – σταδιακή – εκρίζωση της νόσου στην κοινότητα.Η καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας συμπεριλαμβάνεται στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει σειρά οδηγιών για να βοηθήσει τα κράτη μέλη του να τον επιτύχουν. Αν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε λιγότερο από μια δεκαετία θα είναι εφικτό οι περισσότεροι από 71 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με ηπατίτιδα C να διαγνωστούν και, στην πορεία, με τη διασύνδεση με την κατάλληλη για αυτούς φροντίδα, να ιαθούν.Παρά τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης2 το 2017 διαπιστώνεται πως ο ετήσιος ρυθμός ατόμων που θεραπεύονται υπολείπεται κατά 50% έναντι των στόχων και ο ρυθμός νέων διαγνώσεων κατά 60%. Είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του Σχεδίου, η επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων αλλά και η πολιτική βούληση ώστε να είναι εφικτός ο στόχος της εκρίζωσης της νόσου έως το 2030 (σύμφωνα με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).