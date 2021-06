Προστασία και περιποίηση κάτω από τον ήλιο

Στην bwin μπορείς να γίνεις κι εσύ King of Europe! Διάλεξε την ομάδα σου και κέρδισε απίθανα έπαθλα*

Όταν μιλάμε για ένα unique προϊόν στην καλλυντική περιποίηση των γυναικών που έχει γίνει το αγαπημένο τους, ξέρουμε ότι αναφερόμαστε στην Histoplastin Red της HEREMCO, μια κρέμα που αναδομεί την επιδερμίδα και αναγεννά την όψη της. Είναι ένα 100% φυσικό προϊόν, αποτέλεσμα της 40χρονης έρευνας του Καθηγητή Παπαγεωργίου και της ερευνητικής του ομάδας σε συνεργασία με διεθνούς φήμης ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.Πρόκειται πραγματικά για μια εκπληκτική σύνθεση που δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες και είναι το πρώτο παγκοσμίως καλλυντικό προϊόν που κυκλοφόρησε με τους ιδιαίτερα ισχυρούς αναγεννητικούς παράγοντες Alkannins-Shikonins.Μια μικρή ποσότητα σε μέτωπο, πιγούνι και μάγουλα- πρωί και βράδυ- αυξάνει την ελαστικότητα, επαναφέρει τη σφριγηλότητα και δημιουργεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό φιλμ προστασίας που μπλοκάρει τις ελεύθερες ρίζες. Ένα από τα πιο καινοτόμα προϊόντα της Heremco της φαρμακευτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται εδώ και 25 χρόνια και προσεγγίζει το καλλυντικό με την ίδια υπευθυνότητα του υψηλού προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που έχει και για το φάρμακο. Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Παπαγεωργίου λανσάρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με αυθεντικές φόρμουλες, για κάθε τύπο επιδερμίδας.Τώρα, η Histoplastin της HEREMCO, κοιτά τον ήλιο κατάματα και με τις πολύτιμες αναγεννητικές της ιδιότητες, δημιουργεί τη νέα 360° αντηλιακή σειρά Histoplastin SUN® Protection για πρόσωπο και σώμα. Έτσι, απολαμβάνουμε ισχυρή ηλιοπροστασία από UVA, UVB & IR και ταυτόχρονη αναγέννηση της επιδερμίδας.Η σειρά της HEREMCO βασίζεται στην Alkannin Active Technology και προσφέρει στην επιδερμίδα πλήρη προστασία και φροντίδα, αλλά και καταπληκτική αίσθηση όπως μάς εξηγεί με τον δικό της μοναδικό τρόπο η, στο video που μπορείτε να δείτε παρακάτω.Η ελαφριά υφή, το ματ αποτέλεσμα, η δυνατότητα να προσφέρει μια ιδανική βάση για το μακιγιάζ, καθιστούν την αντηλιακή Histoplastin SUN PROTECTION FACE CREAM TO POWDER απαραίτητη στην καθημερινότητά μας.Η τεχνολογία Alkannin Active είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιοξειδωτική, προστατεύοντας το δέρμα από τη φωτογήρανση, που είναι η κυριότερη αιτία γήρανσης. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα προϊόντα της σειράς:Πρόληψη φωτογήρανσης, ενίσχυση ελαστικότητας και αύξηση ενυδάτωσης. Αυτά είναι τα 3 σε 1 πλεονεκτήματα της αντηλιακής κρέμας προσώπου καθημερινής χρήσης που προσφέρει ολοκληρωμένη αντηλιακή προστασία. Ταυτόχρονα, το Υαλουρονικό Οξύ και η Aloe Vera ενισχύουν τους μηχανισμούς ενυδάτωσης του δέρματος.Η ανάλαφρη υφή Cream to Powder έχει άμεση απορρόφηση και ματ αποτέλεσμα, σαν να μη φοράμε τίποτα. Επίσης, διατίθεται και με χρώμα. To Color Adjust System προσφέρει ήπια ομοιόμορφη κάλυψη, προσαρμόζοντας το χρώμα στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας.Πρόκειται για ένα δροσερό αόρατο MIST spray για αντηλιακή προστασία προσώπου και σώματος με υπέροχο άρωμα. Δημιουργώντας ένα φιλμ προστασίας από τον ήλιο, τη θάλασσα και τον αέρα, προστατεύει την επιδερμίδα από την αφυδάτωση. Η ανάλαφρη υφή MIST απορροφάται άμεσα, αναζωογονεί και ενυδατώνει το δέρμα. Είναι ιδανικό για τα σπορ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ψεκάσετε γενναιόδωρη ποσότητα ομοιόμορφα σε όλο το σώμα, πριν την έκθεσή σας στον ήλιο.Ξηρό λάδι για γρήγορο, λαμπερό και έντονο μαύρισμα που διαρκεί. Η σύνθεση Satin Touch απορροφάται άμεσα αφήνοντας στην επιδερμίδα μεταξένια υφή. Προσφέρει ελαστικότητα, πλούσια ενυδάτωση και αντιοξειδωτική προστασία. Είναι κατάλληλο όχι μόνο για την παραλία αλλά και για μετά το ντους. Ομορφαίνει την όψη της επιδερμίδας που μένει ακάλυπτη από τα καλοκαιρινά ρούχα κι έχει υπέροχο άρωμα.Αντηλιακή κρέμα προσώπου και σώματος μέγιστης προστασίας. Η ανάλαφρη υφή με Light Sense system απορροφάται άμεσα και δεν αφήνει λευκά ίχνη. Ενυδατώνει και ηρεμεί το δέρμα από τις επιδράσεις του ηλίου, προσφέροντας αντιοξειδωτική προστασία.