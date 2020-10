Γεννήθηκε το πέμπτο παιδί στη χώρα με τη μέθοδο μεταφοράς μητρικής ατράκτου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Toστο πλαίσιο της κλινικής έρευνας που διεξάγει η επιστημονική ομάδα της Institute of Life και της Embryotools στην ΕλλάδαΣτοη μέθοδος αυτή έχει ήδη οδηγήσει στη, από γυναίκες με σημαντικά προβλήματα γονιμότητας και σοβαρό ιστορικό πολλαπλών αποτυχημένων προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.Το 5ο παιδί, που στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσειΛόγω της πτωχής ποιότητας των ωαρίων της, κανένα από τα γονιμοποιημένα ωάρια της γυναίκας αυτής δεν είχε καταφέρει προηγουμένως να φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης.Ο θεράπων ιατρός, μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος κ., δήλωσε σχετικά:«Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε ήδη 9 αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης στο ιστορικό της. Η μέχρι τώρα πορεία της κλινικής έρευνας μας κάνει αισιόδοξους.Ατράκτου στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας που διεξάγει η επιστημονική ομάδα της Institute of Life και της Embryotools».Ο συνιδρυτής της Embryotools, Δρ. Nuno Costa-Borges και ο διευθυντής τουτης Institute of Life κ. Έρως Νικητός σε κοινή τους δήλωση επεσήμαναν ότι: «Η σημερινή ημέρα είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό ορόσημο στην πορεία της κλινικής μας έρευνας, καθώς μια ακόμα γυναίκα με σύνθετο ιστορικό αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης, έφερε στον κόσμο έναμε δικό της γενετικό υλικό.και παρακολουθούνται σύμφωνα με το εξειδικευμένο παιδιατρικό πρωτόκολλο. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εμπλουτίζονται καθημερινάαπό την παρακολούθηση και των υπόλοιπων».Σημειώνεται ότι η Κλινική έρευνα της μεθόδου Μεταφοράς της Μητρικής Ατράκτου αφορά στη μιτοχονδριακή αντικατάσταση σε ανθρώπινα ωάρια, ενώ διατηρείται ακέραιο το γενετικό υλικό της γυναίκας που επιθυμεί να τεκνοποιήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο της Κλινικής έρευνας που διεξάγει η Institute of Life σε συνεργασία με την Embryotools, η επιστημονική ομάδα μελετά την πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων γυναικών με υπογονιμότητα και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, που οφείλονται σε κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίες των ωαρίων, και επίσης την πιθανότητα αντιμετώπισης σοβαρών μιτοχονδριακών παθήσεων.Οι γεννήσεις παιδιών με τη μέθοδο της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εξελισσόμενου ερευνητικού πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά σεπου οδηγεί σε εγκυμοσύνη και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 3305/2005. Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα ηδεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία υπογονιμότητας, ούτε αναγνωρισμένη μέθοδο ιατρικώς