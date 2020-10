Μια Ελληνίδα ανάμεσα στις 7 γυναίκες που βραβεύτηκαν για την Παγκόσμια Ατζέντα Βιωσιμότητας

από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (United Nations) και τα προγράμματα του O.H.E. UN Women και UNDP.





Μια Ελληνίδα, η Μελίνα Ταπραντζή, η οποία έχει ιδρύσει την μη κερδοσκοπική οργάνωση Wise Greece, τιμήθηκε φέτος με το βραβείο SDGs and HerΗ κυρία Ταπραντζή ήταν μάλιστα, μια από τις επτά γυναίκες από όλο τον κόσμο που βραβεύτηκαν για τη σημαντική συμβολή τους στο να επιτευχθεί η Παγκόσμια Ατζέντα Βιωσιμότητας 2030.Ο παγκόσμιος διαγωνισμός SDGs and Her αναδεικνύει τις μη κερδοσκοπικές, που διοικούνται από γυναίκες και υποστηρίζουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για την υγεία, την ισότητα των δύο φύλων, την εξασφάλιση τροφής για τις ευπαθείς ομάδες κ.α. αλλά ταυτόχρονα κατάφεραν να επιδείξουν μεγάλη αντοχή και προσαρμοστικότητα, καθώς ανταποκρίθηκαν άμεσα και με μεγάλη επιτυχία στις συνέπειες του COVID-19.Η μη κερδοσκοπική Wise Greece, βοηθά τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς τροφίμων να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο και μετατρέπει το δικό της κέρδος από την πώλησή τους σε τρόφιμα για ανθρώπους που ζουν στο όριο της φτώχειας. Μέχρι σήμερα συνεργάζεται με 100 μικρούς παραγωγούς, με περισσότερα από 2.500 προϊόντα και έχει διαθέσει δεκάδες τόνους τρόφιμα σε Ορφανοτροφεία και Συσσίτια της χώρας.Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wise Greece αποτελεί τη μοναδική μη κερδοσκοπική που τιμήθηκε με το Βραβείο SDGs and Her, ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και της Κεντρικής Ασίας, συγκεντρώνοντας έτσι για έναν πολύ καλό λόγο το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά έρχεται ένα τέτοιο βραβείο στη χώρα.Η βράβευση αυτή έρχεται να υπερτονίσει τις αξιέπαινες προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα, τόσο από τις γυναίκες, όσο και από την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι το παγκόσμιο Βραβείο SDGs and Her έρχεται στη χώρα μας σε μία περίοδο πανδημίας, που αφενός οι ανάγκες γιγαντώνονται, αφετέρου το ηθικό όλων χρειάζεται αναπτέρωση.