Αφιέρωμα New York Times: Αποθεώνουν την Κρήτη ως τον ιδανικό προορισμό για χειμερινό σκι

Οι @nytimes αποθεώνουν την Κρήτη ως ιδανικό προορισμό για σκι: Εκθαμβωτικό τοπίο, απάτητο χιόνι & αίσθηση ελευθερίας με θέα τη θάλασσα. Με την υποστήριξη @MinTourGR & @CreteRegion η Ορεινή Κρήτη με τον Ψηλορείτη και τα βουνά της γίνεται χειμερινός προορισμός. pic.twitter.com/brwhoR9amo — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 10, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Οι New York Times αποθεώνουν τηνως ιδανικό προορισμό για σκι: Εκθαμβωτικό τοπίο, απάτητο χιόνι και μοναδική αίσθηση ελευθερίας με θέα τη θάλασσα. Με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, η ορεινή Κρήτη με τον Ψηλορείτη και τα βουνά της γίνεταιΗ Ελλάδα έχει κρυμμένους θησαυρούς και είμαστε εδώ για τους κάνουμε γνωστούς σε όλο τον κόσμο. #visitgreece #greecedoeshaveawinter».Αυτό τονίζει σε ανάρτηση του στο Twitter o υπουργός Τουρισμού, αναφερόμενος στο αφιέρωμα του Biddle Duke στους New York Times με τίτλο «The Best Spring Skiing Anywhere? Try Crete».Ακολουθεί το δημοσίευμα:Στις επιλογές χειμερινού τουρισμού που προσφέρει η Κρήτη και ειδικότερα για τους λάτρεις τουαναφέρεται εκτενές αφιέρωμα του Biddle Duke στουςμε τίτλο «The 'Best Spring Skiing Anywhere? Try Crete».Ο αρθρογράφος στο αφιέρωμα περιγράφει τη συγκλονιστική του εμπειρία από την επίσκεψη και το χειμερινό σκι που βίωσε στιςΠεριγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικοί φίλοι του σκιέρ, που συνήθιζαν να ασκούν το αγαπημένο τους άθλημα στα 25 οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, δοκίμασαν να ανιχνεύσουν κατάλληλες για σκι τοποθεσίες στα βουνά της Κρήτης και ιδιαίτερα στον Ψηλορείτη. Το αποτέλεσμα τούς εξέπληξε, καθώς τοκαι η απρόσμενη καταλληλόλητα του χιονιού για σκι την άνοιξη, λόγω της υγρασίας που προέρχεται από την θάλασσα, και η αίσθηση ελευθερίας και απεραντοσύνης, λόγω έλλειψης οποιασδήποτε υποδομής, κατέστησαν την εμπειρία τους όπως και την εμπειρία του αρθρογράφου μοναδικές.Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι η έλλειψη μηχανισμού μεταφοράς των σκιέρ (Lift) απαιτεί την ανάβαση με ειδικές προσθήκες στα χιονοπέδιλα, όμως το, το απάτητο χιόνι και η αίσθηση ελευθερίας αποζημιώνει τον αναβάτη, που στην συνέχεια κατεβαίνει με θέα τη θάλασσα.Οι περισσότεροι Κρητικοί δεν είχαν συνειδητοποιήσει τιςπου προσφέρουν τα κρητικά βουνά, όμως ειδικοί του αθλήματος, όπως ο Ελβετός John Falkiner, με τεράστια εμπειρία στο χώρο, δηλώνει ότι «η Κρήτη δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος, όπου έχω κάνει σκι. Έχω την καλύτερη εμπειρία σκι από οπουδήποτε».