Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες αποφάσισαν: «Αγαπημένη χώρα» η Ελλάδα και «καλύτερο νησί της Ευρώπης» η Σαντορίνη

Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες εκφράζουν με κάθε ευκαιρία την επιθυμία τους να επισκέπτονται στην Ελλάδα, παρά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει εξαιτίας της πανδημίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά στα, όπου η χώρα μας κατέκτησεΣυγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορίας «Αγαπημένη χώρα» (Favorite Country) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Αγαπημένος προορισμός για ταξίδι του μέλιτος» (Favorite Honeymoon Destination) στα βραβεία «Global Traveler’s - The Trazees».Την ίδια στιγμή, γιααναδείχθηκε ως το «Καλύτερο νησί της Ευρώπης» (Best Island in Europe) στα βραβεία «Global Traveler’s - Leizure Lifestyle Awards».Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά από τιςέως τιςμεταξύ των αναγνωστών του μηνιαίου περιοδικού για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτελείας «Global Traveler» και της ηλεκτρονικής σελίδας «The Τrazees» (trazeetravel.com) για ταξιδιώτες ηλικίας 25-40 ετών, του εκδοτικού ομίλου FXExpress Publications Inc.Σύμφωνα με τους διοργανωτές των βραβείων «οι αναγνώστες εκτίμησαν τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα προκειμένου να προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στον τομέα του τουρισμού πολυτελείας».Σε σχετικό άρθρο τους με τίτλο «4 λόγοι για να επισκεφθείτε την Ελλάδα τώρα», οι συντάκτες της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης σημειώνουν, μεταξύ άλλων: «Με περισσότερα από 2.000 νησιά, το καθένα με τη δική του ταυτότητα και γοητεία, πόλεις γεμάτες από ιστορία και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και παρθένα, παραδοσιακά χωριά, η Ελλάδα διαθέτει ατέλειωτη ομορφιά για να εξερευνήσετε. Μια ομορφιά που συναντά την Ιστορία. Οι παραλίες της είναι πανέμορφες, ενώ η φιλοξενία των κατοίκων της απαράμιλλη.Οι γαστρονομικές σπεσιαλιτέ διαθέτουν εκπληκτική ποικιλία, διαφορετικότητα και υπέροχα υλικά. Όμως, η πραγματική ομορφιά της ελληνικής κουζίνας έγκειται σε τέσσερα μυστικά: φρέσκα υλικά, τέλεια ισορροπία καρυκευμάτων και αρωματικών ουσιών, αγνό ελαιόλαδο και απλότητα. Ο ελληνικός λαός είναι φιλικός και φιλόξενος, πρόθυμος να μοιραστεί με τους ταξιδιώτες μια “γεύση” από τις παραδόσεις του. Οι λαϊκοί χοροί είναι πάντα δημοφιλείς, όπως και η παλαιότερη μορφή τέχνης της Ελλάδας, το θέατρο. Η παραδοσιακή μουσική είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλη τη χώρα, ενώ ορισμένες ανεξίτηλες παραδόσεις της Ελλάδας έχουν ενταχθεί από την UNESCO στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, όπως η καλλιέργεια μαστίχας και η».Την ίδια στιγμή, για την Σαντορίνη επισημαίνουν πως «τίποτα δεν συνδέεται περισσότερο με την ιδέα του ρομαντισμού από την εκπληκτική θέα στις εμβληματικές μπλε στέγες της. Τα ζευγάρια που αναζητούν το ιδανικό σκηνικό για τον έρωτά τους, δεν επιλέγουν τίποτα άλλο παρά την Σαντορίνη, η οποία προσφέρει καταπληκτικές παραλίες, πολυτελή ξενοδοχεία, μαγευτικά τοπία και μια ολόκληρη “βιομηχανία” επαγγελματιών που μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση του γάμου σας ή του ταξιδίου του μέλιτος».Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη 26 Αυγούστου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο εκδήλωσης που οργανώνει ο εκδοτικός όμιλος FXExpress Publications Inc. Τα ελληνικά βραβεία θα παραλάβει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.