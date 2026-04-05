Ταξίδι στην καρδιά της Ιταλικής Ριβιέρας: Από το Portofino στα μαγευτικά Cinque Terre

Στην ανατολική πλευρά της Ιταλικής Ριβιέρας (Riviera di Levante) ξεδιπλώνεται μια πανέμορφη, δαντελωτή ακτογραμμή. Περιλαμβάνει παραθαλάσσια θέρετρα που μπορεί κανείς να επισκεφθεί εύκολα με αφετηρία τη Γένοβα, ανάμεσα στα οποία το κοσμοπολίτικο Portofino και η γειτονική του Santa Margherita.

Το πραγματικό αξιοθέατο για τους πιο ψαγμένους ταξιδιώτες είναι, πάντως, τα περίφημα χωριά των Cinque Terre, που φωλιάζουν στα βράχια πάνω από τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και έχουν χαρακτηριστεί όλα μαζί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πριν φθάσει το καλοκαίρι και οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοί τους δουν ξανά τα σοκάκια και τις μικρές παραλίες τους να πλημμυρίζουν με τουρίστες, είναι ευκαιρία να επισκεφθείτε αυτά τα μικρά διαμάντια της Λιγουρίας και να γνωρίσετε την αυθεντική ψυχή τους.