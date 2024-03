Μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον ΓΕΡΜΑΝΟ το 2023

Ο κ. Πέτρος Παπαγγέλης, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Sponsored ContentΗ ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες της εποχής, η τεχνογνωσία, η σκληρή δουλειά και το πάθος των συνεργατών της αλυσίδας καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν αποτελέσματα που αποδεικνύονται στην πράξη. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου των συνεργατών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ έδειξαν πως οι ισχυρές επιδόσεις συνεχίστηκαν και την περασμένη χρονιά, με αύξηση των επισκεπτών και ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες και προϊόντα, ενώ το μέλλον δείχνει ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Ή αλλιώς, “Tomorrow is Smart”.Οι περίπου 1.000 συνεργάτες και εργαζόμενοι των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στο συνέδριο, συζήτησαν για τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κλάδο του retail και τη χρήση των έξυπνων συσκευών, έκαναν αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε και ενημερώθηκαν για τους αναπτυξιακούς στόχους του 2024, θέτοντας πάντα τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο.Ειδικότερα:-Η επισκεψιμότητα των καταστημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας τους 13.5 εκατομμύρια πελάτες, όπως αυξημένος ήταν και ο τζίρος των προϊόντων.-Η αλυσίδα έφτασε στους στόχους της στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τις συνδέσεις COSMOTE TV, όπου πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων των τελευταίων ετών. Ειδικά στις συνδέσεις Fiber To The Home οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ ανοδική ήταν η χρονιά και για τις εταιρικές συνδέσεις.-Σημαντική ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των προϊόντων τεχνολογίας, καθώς ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ παρέμεινε σταθερά Νο1 στα κινητά, ενώ υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον και για αξεσουάρ, smartwatches, gadgets και τηλεοράσεις. Όπως σημειώθηκε στο συνέδριο, τη χρονιά που πέρασε ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ παρέμεινε Νο1 προορισμός για service.