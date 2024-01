Apple: Το πρώτο Macintosh γίνεται 40 ετών - Η συσκευή που έφερε επανάσταση και έβαλε τους υπολογιστές στη ζωή μας

Το Mac είναι φθηνότερο από τον βασικό ανταγωνιστή του, το PC της IBM, που εκείνη την εποχή κοστίζει 3.270 (10.000 σημερινά δολάρια, 8.800 ευρώ), αλλά είναι δύο φορές ακριβότερο από το Apple II, το bestseller της Apple.Σήμερα, τα πρώτα Mac πιάνουν μέχρι 2.000 ευρώ στις δημοπρασίες. Αλλά πιο περιζήτητα είναι τα εσωτερικά έγγραφα παρουσίασης του Macintosh, που χρονολογούνται από τον Οκτώβριο 1983 που ξεπέρασαν τα 12.000 δολάρια το 2022 σε δημοπρασία της RR Auction.Η Apple ήλπιζε να πουλήσει 250.000 Macintosh το 1984, σύμφωνα με τους New York Times του Απριλίου 1984. Αν και τα επίσημα νούμερα είναι μυστικά, οι πωλήσεις πρέπει να έφτασαν τα 372.000 Mac την πρώτη χρονιά, στα οποία προστίθεται το ένα εκατομμύριο Apple II, σύμφωνα με τον Jeremy Reimer, μπλόγκερ ειδικευμένος στην ιστορία της τεχνολογίας.Τα νούμερα αυτά είναι τιμητικά σε μία εποχή όπου δεν είχε ακόμη συντελεστεί ο εκδημοκρατισμός στην χρήση του υπολογιστική και είναι 15 φορές μικρότερα σε σχέση με τις σημερινές πωλήσεις υπολογιστών της Apple.Ο όμιλος του Κουπερτίνο πούλησε το 2023 περί τα 22 εκατομμύρια (MacBook, iMac...), σύμφωνα με τους Gartner et IDC. Κατέχοντας το 8% έως 9% των παγκόσμιων πωλήσεων, η Apple κατατάσσεται τέταρτη μετά τις Lenovo, HP et Dell.Αν και απέχει πολύ από τις σημερινές γιγάντιες οθόνες, η οθόνη του πρώτου Mac είναι 9 ιντσών, σχεδόν 23 εκατοστών.Για την σύγκριση, τα τελευταία iMac διαθέτουν οθόνη 23,5 ιντσών (60 εκατοστών), ορισμένα φορητά MacBook φτάνουν τις 16 ίντσες (41, εκατοστά).Το πρώτο Mac έχει ύψος 34,5 cm , πλάτος 24,4 cm και βάθος 27,7 cm. Παρά τα 7,5 κιλά του βάρους του, «μπορείτε να το πάρετε παντού, ακόμη και στο αεροπλάνο», έγραφε τηλεγράφημα του AFP τον Ιανουάριο 1984.δηλαδή όσο το μέγεθος μίας φωτογραφίας χαμηλής ευκρίνειας ή ενός πολύ μικρού αρχείου Excel.Σήμερα, σπάνιοι είναι οι υπολογιστές με μνήμη μικρότερη των 8 Gb και ο ισχυρότερος υπολογιστής της Apple, ο Mac Pro, έχει 1,6 εκατομμύριο φορές περισσότερη μνήμη (192 Gb) από τον προπάππο του.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ