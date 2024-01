One Piece: Όσα ξέρουμε για το remake του anime που έρχεται στο Netflix

Κλείσιμο

Εάν ανήκετε και εσείς στους φανατικούς θαυμαστές του One Piece, τότε πιθανότατα θα έχετε ήδη δει την live-action One Piece σειρά του Netflix. Τα ακόμα πιο εντυπωσιακά και – επίσημα – νέα είναι όμως ότι το One Piece θα γίνει ξανά anime, με το WIT Studio, ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της βιομηχανίας να αναλαμβάνει το remake.Όπως όλα δείχνουν το WIT Studio θα προσαρμόσει από το μηδέν την πρωτότυπη ιστορία του manga, με το αποτέλεσμα να αναμένεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όπως είδαμε στα «SPY x FAMILY» και «Attack on Titan».Η νέα διασκευή θα φέρει τον τίτλο «THE ONE PIECE» και μας προσφέρει μια νέα πτυχή της πολυαγαπημένης περιπέτειας, ξεκινώντας από την αρχή, το East Blue arc.Η επανεκκίνηση της ιστορίας του One Piece έρχεται να αποδώσει φόρο τιμής στην μακρά ιστορία του manga, θέτοντας την βάση για νέα ξεκινήματα, νέες ερμηνείες και ανεπανάληπτες περιπέτειες.Ο πρόεδρος του WIT Studio, Takeshi Wada, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του ενώ μίλησε και για το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί, μιας και θα δώσει νέα πνοή σε ένα εμβληματικό manga με φαν από κάθε γενιά.Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το στούντιο και οι δημιουργοί του δεσμεύονται να βάλουν τα δυνατά τους για να «ζωντανέψουν» ξανά τις περιπέτειες του Eiichiro Oda, πάντα με σεβασμό και θαυμασμό στα αρχικά σκίτσα.