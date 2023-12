Google: Sin Boy, Κασσελάκη, κιμπούτς και Μάθιου Πέρι έψαξαν οι Έλληνες το 2023

Τις λέξεις και τις ορολογίες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των αναζητήσεων κατά τη διάρκεια του 2023 στηνδημοσιοποίησε η Google , συνοψίζοντας, κατά κάποιον τρόπο, τις απορίες για τις οποίες μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας θέλησε να βρει λεπτομέρειες στη μηχανή αναζήτησης.Σύμφωνα με το «Year in Search της Google», σε επίπεδο προσώπων, στην κορυφή των αναζητήσεων βρέθηκε ο τράπερ Sin Boy. Ακολουθούν οι Στέφανος Κασσελάκης, Οδυσσέας Σταμούλης, Αλέξης Γεωργούλης και Χάρης Δούκας. Από γυναίκες, στη λίστα βρίσκονται η Δήμητρα Βαμβακούση και η Έφη Αχτσιόγλου.Sin BoyΣτέφανος ΚασσελάκηςΟδυσσέας ΣταμούληςΑλέξης ΓεωργούληςΧάρης ΔούκαςΚώστας ΣλούκαςΝίκος Κοκλώνης

Andrew TateΔήμητρα ΒαμβακούσηΈφη ΑχτσιόγλουΣτην αναζήτηση προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή πρώτος σε αναζητήσεις ήταν ο συμπρωταγωνιστής των Friends Μάθιου Πέρι. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η Κάτια Νικολαΐδου, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Αίας Μανθόπουλος και η Μαίρη Χρονοπούλου.Matthew PerryΜαριάννα ΒαρδινογιάννηΚάτια ΝικολαΐδουΤέως βασιλιάς ΚωνσταντίνοςΑίας ΜανθόπουλοςΜαίρη ΧρονοπούλουΛιζέτα ΝικολάουTina TurnerKen BlockΓιάννης ΦλωρινιώτηςΤα αθλητικά γεγονότα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες είναι οι αγώνες «Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού», «ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός», «Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ», «ΑΕΚ - Ολυμπιακός» και «ΑΕΚ εναντίον Ντιναμό.Η λίστα με τα δημοφιλέστερα αθλητικά γεγονόταΟλυμπιακός εναντίον ΠαναθηναϊκούΠΑΟΚ - ΟλυμπιακόςΒαθμολογία Σούπερ ΛιγκΑΕΚ - ΟλυμπιακόςΕλλάδα - ΓαλλίαΑΕΚ εναντίον ΝτιναμόΕλλάδα - ΟλλανδίαΑΕΚ - ΠΑΟΚΑΕΚ εναντίον ΟλυμπιακούΜαρσέιγ εναντίον ΠαναθηναϊκούΤο Μαύρο Ρόδο κατέκτησε την πρωτιά στις τηλεοπτικές σειρές/ εκπομπές που αναζητήθηκαν, με της σειρά Παγιδευμένοι, την εκπομπή Survivor All Star και την σειρά Αυτή η νύχτα μένει να ακολουθούν.Μαύρο ΡόδοΠαγιδευμένοιSurvivor All StarΑυτή η νύχτα μένειΤο προξενιό της ΙουλίαςDragon's DenΟ πρώτος από εμάςΤο ναυάγιοWednesdayFirst DatesΠερνώντας στις μεγάλες απορίες, κυριάρχησαν μεγάλα ερωτήματα των αναζητήσεων, οι απορίες «Τι είναι» η αλλαντίαση, ο στρεπτόκοκκος, η λεπτοσπείρωση και το κιμπούτς είναι οι δημοφιλέστερες, η προσωπική διαφορά στις συντάξεις και η Χαμάς.Τι είναι η αλλαντίασηΤι είναι ο στρεπτόκοκκοςΤι είναι η λεπτοσπείρωσηΤι είναι το 1237Τι είναι τα κιμπούτςΤι είναι το ΆσπεργκερΤι είναι το τόφουΤι είναι η προσωπική διαφορά στις συντάξειςΤι είναι η ΧαμάςΣτην πρώτη θέση των «γιατί» των χρηστών βρίσκεται η ερώτηση «γιατί» ηλεκτρίζονται τα μαλλιά μου. Ακολουθούν τα ερωτήματα γιατί πετάμε χαρταετό, γιατί δακρύζουν τα μάτια, γιατί γίνεται πόλεμος στο Ισραήλ και γιατί... είναι μαύρα τα βουνά να κεντρίζουν εξίσου το ενδιαφέρον των χρηστών.Γιατί ηλεκτρίζονται τα μαλλιά μουΓιατί πετάμε χαρταετόΓιατί δακρύζουν τα μάτιαΓιατί γίνεται πόλεμος στο ΙσραήλΓιατί είναι μαύρα τα βουνάΓιατί νυστάζω συνέχειαΓιατί καθυστερεί η περίοδος μουΓιατί μουδιάζουν τα δάχτυλα των χεριώνΓιατί νηστεύουμεΓιατί στεγνώνει το στόμα μουΣτην τελευταία κατηγορία αναζητήσεων βρίσκονται τα «πότε» των χρηστών με κορυφαία αναζήτηση να είναι: πότε αλλάζει η ώρα. Έπειτα ακολουθούν οι ερωτήσεις: πότε παίζει η ΑΕΚ είναι η Black Friday και πότε είναι οι δημοτικές εκλογές.Πότε αλλάζει η ώραΠότε παίζει η ΑΕΚΠότε είναι η Black FridayΠότε είναι οι δημοτικές εκλογέςΠότε ανοίγει το τριώδιοΠότε ανοίγουν τα σχολείαΠότε έγινε η ναυμαχία της ΝαυπάκτουΠότε είναι το halloweenΠότε μπαίνει το market passΠότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στο ΚαζακστάνΡοκ συγκρότημα: The BeatlesΚαλλιτέχνης: Λεονάρντο ντα ΒίντσιΑθλητής: Κριστιάνο ΡονάλντοΝικητής Grammy: BeyonceFashion icon: RihannaΤραγουδίστρια: Taylor SwiftΆθλημα: ΠοδόσφαιροΒιντεοπαιχνίδι: MinecraftΈργο τέχνης (εξαιρούνται θεατρικά έργα): Μόνα ΛίζαΑκτιβίστρια: Γκρέτα Τούνμπεργκ