ΗΠΑ: Νέο εμπόδιο στην γιγαντιαία εξαγορά της Activision Blizzard με 70 δισ. από την Microsoft

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε χθες Τρίτη τη Microsoft να μην οριστικοποιήσει την εξαγορά του στούντιοτουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση από τη δικαιοσύνη προσφυγής εναντίον της συναλλαγής που κατέθεσε η αρχή προστασίας του ανταγωνισμού (FTC).Η FTC ζήτησε προχθές Δευτέρα από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο να αναστείλει προσωρινά την εξαγορά έναντι 68,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων , που είχε αναγγελθεί πριν από ενάμισι χρόνο, καθώς ανησυχούσε πως οι δύο αμερικανοί όμιλοι θα ολοκλήρωναν τη δοσοληψία αυτή παρά τις ανησυχίες διαφόρων εποπτικών φορέων.ενέκρινε τον περασμένο μήνα αυτή την εξαγορά, που θα μετατρέψει τον γίγαντα της πληροφορικής στον τρίτο σημαντικότερο παίκτη της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. Όμως αντίθετα η βρετανική αρχή ανταγωνισμού πρόβαλε βέτο στο όνομα της προστασίας του ανταγωνισμού στην αγορά τουMicrosoft και η Activision δεν πρέπει να οριστικοποιήσουν την προταθείσα συναλλαγή (...) προτού παρέλθουν πέντε εργάσιμες ημέρες αφού το δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή της FTC», αποφάνθηκε ο δικαστής Έντουαρντ Ντάβιλα χθες Τρίτη, σύμφωνα με την ετυμηγορία που συμβουλεύθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.Η FTC είχε ήδη κινήσει διοικητική διαδικασία για να εξακριβώσει αν και ποιοι κίνδυνοι εγείρονται από την εξαγορά αυτή και μια πρώτη ακροαματική διαδικασία αναμένεται να γίνει στις αρχές Αυγούστου, όμως δημοσιεύματα του Τύπου «υποδεικνύουν ότιεξετάζουν σοβαρά την οριστικοποίηση της εξαγοράς» παρά τη συγκεκριμένη διαδικασία και την απαγόρευση της CMA, της βρετανικής αρχής, σημειώνεται στο αίτημα που υποβλήθηκε προχθές. Ζήτησε έτσι ακροαματική διαδικασία για να αποφασιστεί προσωρινή απαγόρευση. Αυτή αναμένεται να γίνει την 22η και 23η Ιουνίου στο Σαν Φρανσίσκο.Η κίνηση που έχει προταθεί «θα επιτρέψει στη Microsoft να συνεχίσει να παίρνει τον έλεγχο βιντεοπαιχνιδιών μεγάλης αξίας», επιχειρηματολόγησε η FTC. «Ελέγχοντας το περιεχόμενο της Activision η Microsoft θα μπορούσε, και θα είχε συμφέρον, να περιορίσει το περιεχόμενο αυτό, ή να μειώσει την ποιότητά του κατά τρόπο που θα έπληττε τον ανταγωνισμό μεταξύ άλλων σε όρους ποιότητας, τιμών και καινοτομίας», σύμφωνα με την ανεξάρτητη ομοσπονδιακή αρχή.Από την πλευρά τους, η Microsoft και η Activision αντιτείνουν πως η συγχώνευση αυτή θα φέρει «περισσότερες επιλογές» και», προς όφελος των παικτών, των θέσεων εργασίας και των μετόχων τους. Οι επικεφαλής των δύο εταιρειών τόνισαν προχθές πως υποδέχονται θετικά την παρέμβαση της FTC, αφού κατ’ αυτούς θα επιταχύνει τη διαδικασία.«Προτιμάμε πάντα εποικοδομητικές μεθόδους, φιλικές, με τις κυβερνήσεις αλλά έχουμε αυτοπεποίθηση και αδημονούμε να παρουσιάσουμε τα δικά μας επιχειρήματα» στο δικαστήριο, ήταν η αντίδραση μέσω Twitter του Μπραντ Σμιθ, του προέδρου της Microsoft, η οποία διαθέτει στην αγορά την κονσόλα Xbox για πάνω από είκοσι χρόνια και έχει ήδη αποκτήσει διάφορα στούντιο που παράγουν βιντεοπαιχνίδια.Ενώ για τον Μπόμπι Κότικ, τον γενικό διευθυντή της Activision Blizzard, η εξαγορά θα επιτρέψει «στις δύο αμερικανικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν καλύτερα τους διεθνείς αντιπάλους τους που κυριαρχούν στη βιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα». Στηνανήκουν βιντεοπαιχνίδια-φαινόμενα (όπως τα Call of Duty, Candy Crash, World of Warcraft, Diablo και Overwatch).«Αν γίνει» η εξαγορά αυτή, θα είναι «και στην ιστορία της Microsoft», κατά την άποψη της FTC. Ηκαι ηκυριαρχούν στην αγορά των βιντεοπαιγνιδιών στην Ασία –και όχι μόνο– χάρη κυρίως στη Riot Games, δημιουργό της παγκόσμιας επιτυχίας League of Legends για τον κινεζικό γίγαντα, και της κονσόλας PlayStation για τον ιαπωνικό κολοσσό.