Apple Watch: 7 μυστικά για να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές του στο maximum

Όσο το φοράς το ερωτεύεσαι! Δεν είναι μόνο ένα κοινό ρολόι που σου δείχνει την ώρα. Τοείναι το απόλυτο gadget.Γνωρίζεις όμως πώς μπορείς να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις δυνατότητές του; Το Apple Watch διαθέτει μια ευρεία γκάμα από ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας, οι οποίες σε βοηθούν να αξιοποιήσεις στο έπακρο τη συσκευή σου.Εμείς ψάξαμε, τις βρήκαμε και σας τις παρουσιάζουμε:Κάθε φορά που κουνάς το χέρι σου το Apple Watch σου δείχνει αυτόματα την ώρα. Αν εσύ θέλεις να βλέπεις την εφαρμογή που χρησιμοποίησες τελευταία, μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις επιλέγοντας On Screen Raise Show Last.Με την ρύθμιση αυτή θα βλέπεις απευθείας χάρτες, μουσική, podcasts, προπόνηση και άλλες εφαρμογές.Μπορεί η οθόνη να είναι μικρή και να μη σε βολεύει να βλέπεις καλά το μέγεθος των κειμένων. Τώρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μεγαλώσεις τις γραμματοσειρές, προσαρμόζοντας τις στις διαστάσεις που σε βολεύουν.Εχεις meeting και θέλεις τονα είναι «ήσυχο» για την επόμενη ώρα; Εύκολο! Μπορείς να καλύψεις την οθόνη με το χέρι σου για 3 δευτερόλεπτα και θα μπει σε αθόρυβη λειτουργία. Αρκεί να έχεις ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις My Watch > Sounds & Haptics > Cover to Mute.Αν ακούμπησες κάπου το κινητό, αλλά δεν θυμάσαι που το είδες τελευταία φορά, κανένα πρόβλημα. Το Apple Watch σε βοηθάει να το εντοπίσεις. Απλά άνοιξε το κέντρο ελέγχου και πάτησε το σύμβολο του κινητού με δόνηση. Το iPhone σου θα ακουστεί, ακόμα και αν είναι σε αθόρυβη λειτουργία.Πλέον μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις screenshot. Πίεσε ταυτόχρονα το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα και η οθόνη θα αναβοσβήσει και θα αποτυπώσει το στιγμιότυπο που θες.Η λειτουργία crash detection που είναι διαθέσιμη στο Apple Watch Series 8, είναι πολύ βοηθητική για σένα. Σε περίπτωση που σου συμβεί κάποιο τροχαίο στο δρόμο, το ρολόι εντοπίζει μέσω του GPS την τοποθεσία και γνωρίζει αν τράκαρες μπροστά, στο πλάι ή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Έπειτα, καλεί τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να έρθουν να σε βοηθήσουν.Όταν νιώσεις αδιαθεσία, το Apple Watch Series 8 θα το εντοπίσει και θα μετρήσει τη θερμοκρασία σου. Με τους δύο αισθητήρες που διαθέτει, όπου ο ένας βρίσκεται στην οθόνη και ο άλλος στον καρπό σου, καταγράφει με ακρίβεια αν έχεις πυρετό με διαφορά μόνο 0.1°C, ώστε να ξέρεις ανά πάσα στιγμή αν είσαι άρρωστος/η. Επιπλέον, σε ενημερώνει πότε θα ξεκινήσει η περίοδός σου ή στοιχεία που αφορούν τον κύκλο σου, συγχρονίζοντάς το και με το κινητό σου για περισσότερες λεπτομέρειες.Αν δεν έχεις ακόμα το δικό σου Apple Watch ή θέλεις να αποκτήσεις το τελευταίο μοντέλο της σειράς στοθα τα βρεις όλα σε μοναδικές τιμές και αυτό θα έρθει στη πόρτα σου σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι.Ειδικά τώρα που τρέχουν οιμπορείς να αγοράσεις το δικό σου Apple Watch όσο και αν αυτό κοστίζει