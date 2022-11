Nintendo Switch: Ποιο μοντέλο να διαλέξω;

Κλείσιμο

Σε αντίθεση με άλλες κονσόλες της αγοράς, το Nintendo Switch πρόκειται για υβριδική κονσόλα, χαρακτηριστικό που την κάνει να ξεχωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το συνδέσετε στην τηλεόραση για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες διασκέδασης μαζί με τους αγαπημένους σας ή να το χρησιμοποιήσετε ως ασύρματη συσκευή χειρός για ατομικό παιχνίδι. Με άλλα λόγια, το Switch προσφέρει το καλύτερο και από τους δύο κόσμους: Την δυνατότητα να παίζετε παιχνίδια ενώ απολαμβάνετε τα γραφικά τους στην τηλεόρασή σας καθώς και τη δυνατότητα να παίζετε τα ίδια παιχνίδια εν κινήσει.Σε αυτές τις δυνατότητες, έρχονται να προστεθούν και οι αμέτρητες επιλογές σε παιχνίδια αλλά και τα διαφορετικά μοντέλα του, που μπορείτε να βρείτε στην απεριόριστη ποικιλία του, σε τιμή που σας συμφέρει ενώ θα το παραλάβετε στην πόρτα σας, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη παράδοση της πλατφόρμας.Κι αν περιμένετε τηνγιασε έκπτωση, πολύ καλά κάνετε, αφού το SHOPFLIX.GR θα συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στη Black Friday, με ακόμα πιο δυνατές προσφορές σε τεράστια ποικιλία προϊόντων.Αν δεν γνωρίζετε ποιο μοντέλο από όλα να επιλέξετε, σας έχουμε την λύση. Για να σας βοηθήσουμε, φτιάξαμε ένα σύντομο οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε την καλύτερη επιλογή. Κονσόλα Nintendo Switch Γκρι Joy-Con 32GB (HAD - New 2019 Version)



Είτε στο σπίτι είτε έξω, με το Nintendo Switch απολαμβάνετε μια πλήρη εμπειρία παιχνιδιού οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε καθώς δεν συνδέεται μόνο με την τηλεόραση στο σπίτι, αλλά μετατρέπεται άμεσα σε φορητό υπολογιστή με χρήση της οθόνης 6,2 ιντσών.Επιλέξτε μία από τις τρεις διαφορετικές gaming λειτουργίες. Με το TV Mode απολαμβάνετε το παιχνίδι στην τηλεόρασή σας και παίζετε με όλους, με απόδοση εικόνας έως και έως 1080p60. Με το Tabletop Μode δίνετε το ένα Joy-Con στον φίλο σας και παίζετε απευθείας στην οθόνη του Nintendo Switch.Με το Handheld Μode συνδέετε τα χειριστήρια στην οθόνη της κονσόλας και συνεχίζετε- εν κινήσει – το ίδιο ακριβώς παιχνίδι που μόλις αφήσατε. Nintendo Switch Lite Coral



Μικρό και ελαφρύ με κομψό σχεδιασμό, το Nintendo Switch Lite έχει σχεδιαστεί για παίκτες εν κινήσει. Διαθέτει ενσωματωμένα controllers για παιχνίδι χειρός και η αριστερή πλευρά διαθέτει ένα + Control Pad.Απολαμβάνετε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, όπως Mario Kart, Super Mario World, NBA 2K και The Elder Scrolls, μεταξύ άλλων, με κορυφαία οπτικοακουστική ποιότητα, είτε στο σαλόνι σας, είτε εν κινήσει!