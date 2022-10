Xbox Game Pass Update: Scorn και Plague Tale στη λίστα του Halloween

Κάθε gamer ξέρει ήδη πολύ καλά ότι ο Οκτώβριος κατέφτασε φορτωμένος με νέες κατηγορίες -και το, η συνδρομητική υπηρεσία gaming της Microsoft, όχι απλώς δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά γίνεται ένα από τα αγαπημένα μας παραδείγματα σε αυτό τον κανόνα. Μέσα στο μήνα, εννιά ολοκαίνουργια παιχνίδια περιμένουν τους κατόχους Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S και τους PC gamers -πολλά εκ των οποίων δένουν άψογα με το spooky κλίμα του Halloween.Σε περίπτωση που δεν έχεις ακόμη εγγραφεί στη συνδρομητική υπηρεσία, ίσως είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνεις (αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείς να πληρώσεις εξαργυρώνοντας κάποια) για να παίξεις κι εσύ στην κονσόλα ή το PC σου το διάσημο Chivalry 2 και να παλέψεις για τη ζωή σου στις μεσαιωνικές αρένες, αλλά και για να μην χάσεις ούτε μια μέρα συναρπαστικού gameplay από τις πολυαναμενόμενες αφίξεις των επόμενων ημερών.Ομολογούμε ότι δε βλέπουμε την ώρα για τις 14 Οκτωβρίου, όταν στο Xbox Game Pass καταφτάνει το gory horror παιχνίδι Scorn, που αντλεί την έμπνευσή του από την αισθητική του H.R. Giger, του καλλιτέχνη που δημιούργησε την αισθητική των ταινιών Alien. Στις 18 Οκτωβρίου, στη λίστα των παιχνιδιών του Xbox Game Pass προστίθεται και το A Plague Tale: Requiem, συνέχεια του βραβευμένου A Plague Tale: Innocence που μας έκανε να κολλήσουμε πριν τρία χρόνια. Αυτή τη φορά, τα αδέρφια Amicia και Hugo ταξιδεύουν νότια για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, με την ελπίδα ότι ο Hugo θα καταφέρει να ελέγξει την κατάρα του.Chivalry 2 (Cloud, Console & PC) ) – ΔιαθέσιμοMedieval Dynasty (Xbox Series X|S) – ΔιαθέσιμοThe Walking Dead: The Complete First Season (PC) – ΔιαθέσιμοThe Walking Dead: Season Two (PC) – ΔιαθέσιμοCostume Quest (Cloud & Console) – ΔιαθέσιμοEville (Console & PC) – 11 Οκτωβρίου (Day One)Dyson Sphere Program (PC) – 13 Οκτωβρίου (Day One)Scorn (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 14 Οκτωβρίου (Day One)

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 18 Οκτωβρίου (Day One)Εξίσου σημαντικό: Στις 15 Οκτωβρίου οι παρακάτω τίτλοι θα αποχωρήσουν από τον κατάλογο -όμως μέχρι τότε, αν είσαι συνδρομητής Xbox Game Pass, μπορείς να τους αποκτήσεις με 20% έκπτωση για να συνεχίσεις να παίζεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια:Bloodroots (Cloud, Console, and PC)Echo Generation (Cloud, Console, and PC)Into The Pit (Cloud, Console, and PC)Ring of Pain (Cloud, Console, and PC)Sable (Cloud, Console, and PC)The Good Life (Cloud, Console, and PC)Όπως καταλαβαίνεις, ο Οκτώβριος είναι ένας εξαιρετικά δυνατός μήνας. Για να τον ζήσεις όπως του αξίζει, σκέψου μήπως ήρθε η ώρα να αναβαθμίσεις την κονσόλα σου -και αν κάποιος φίλος συμβαίνει να έχει σύντομα γιορτή ή γενέθλια, δεν μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερο δώρο από μιαή των, για να μπει κι εκείνος στο club του Xbox Game Pass., αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεσαι για να σπάσεις κάθε ρεκόρ, θα βρεις σε εξαιρετικές τιμές στην ατέλειωτη ποικιλία τουσεκαι. Από τη στιγμή που θα ολοκληρώσεις την παραγγελία σου, η πλατφόρμα θα εξασφαλίσει ότι όλα θα φτάσουν άμεσα στην πόρτα σου, για να μην χρειαστεί να φας τον χρόνο σου στις αναμονές. Και αν χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία, θα παραλάβεις τα πάντα σε μια αποστολή, για να χαρείς το upgrade σε όλο του το μεγαλείο.Αν, πάντως, «βγάζεις» τον Οκτώβριο άνετα με τον παλιό σου εξοπλισμό, σκέψου σοβαρά και το σενάριο να κάνεις υπομονή μέχρι τη Black Friday για τις επόμενες μεγάλες gaming αγορές σου. Ακούμε ότι-κυρίως, όμως, με τις… πολύ χαμηλές τιμές.