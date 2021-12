Games για να streamάρεις φέτος τα Χριστούγεννα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εσύ δηλαδή μπορεί να παίζεις από την άνεση του καναπέ ή της gaming καρέκλας σου και την ίδια στιγμή δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες άτομα από κάθε γωνία του πλανήτη -ή έστω της Ελλάδας- να σε παρακολουθούν να διαπρέπεις online! Ποια είναι όμως τα πλέον περιζήτητα παιχνίδια για να streamάρει κανείς αυτές τις γιορτές; Έλα να τα ανακαλύψουμε παρέα.Το Counter-Strike: Global Offensive ή CS:GO εν συντομία είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει να βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και… δεκαετίες και τα πράγματα είναι σχεδόν έτσι, αφού εμφανίστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2012. Ο τίτλος των Hidden Path Entertainment και Valve βασίζεται επάνω σε ένα κόνσεπτ που όλοι ξέρουν εξίσου καλά: κλέφτες κι αστυνόμοι. Μια ομάδα τρομοκρατών κοντράρεται με ένα γκρουπ της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας: οι μεν προσπαθούν να «φυτέψουν» μια βόμβα, οι δε να την απενεργοποιήσουν σώζοντας παράλληλα τους ομήρους των πρώτων. Έλα, παραδέξου το: αν ήταν ταινία θα καθήλωνε κόσμο. Γιατί όχι και το video game;Αν είσαι λάτρης των card games, τότε το Hearthstone είναι κατά γενική ομολογία μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις. Δεν είναι μόνο ότι θα σου προσφέρει μία σούπερ εμπειρία gameplay αλλά αποτελεί παράλληλα και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέαμα για εκείνους που θα συντονιστούν στο stream σου. Είναι free-to-play, κάτι που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορείς να παίξεις ακόμα και εντελώς δωρεάν, αν και για να είμαστε ειλικρινείς, αν θες να έχεις ελπίδες διάκρισης στα leaderboards του, θα πρέπει να δώσεις το κατιτί σου για να ενισχυθείς σχετικά. Σημείωσε ότι το Hearthstone αριθμεί πάνω από 100 εκατ. παίκτες οπότε αν μη τι άλλο απευθύνεσαι σε ένα ευρύτατο κοινό.Ένας τίτλος που κυριαρχεί στο ιντερνετικό στερέωμα εδώ και χρόνια, το League of Legends είναι από τα παιχνίδια που τα μαθαίνεις σε ένα απόγευμα αλλά χρειάζονται μήνες για να τελειοποιήσεις την τεχνική σου. Με έναν γιγαντιαίο αριθμό από ήρωες για να διαλέξεις, gameplay που μπορεί να φαντάζει απλοϊκό όμως εξαρτάται και από την παραμικρή λεπτομέρεια και interface που διατίθεται και στα Ελληνικά, το League of Legends είναι ένας τίτλος που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις απ’ έξω κι ανακατωτά τους ήρωες της επιλογής σου, έτσι ώστε να γίνεις ο φόβος και ο τρόμος των lanes ή της ζούγκλας!Ρωτάς αν αξίζει να streamάρεις ένα παιχνίδι οκτώ και βάλε χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία; Αν μιλάμε για το Grand Theft Auto V της Rockstar, τον τίτλο που έχει πουλήσει πάνω από 155 εκατ. αντίτυπα και που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ξανά σε PS5 και Xbox Series X|S, τότε ναι, ξεκάθαρα ναι. Η περίπτωση του Grand Theft Auto V είναι μοναδική στα χρονικά αφού οι streamers δεν ασχολούνται τόσο με το παιχνίδι αυτό καθαυτό αλλά με το online μέρος του το οποίο είναι απλά χαοτικό αφού προσφέρει δυνατότητα για απίθανες καταστάσεις role playing!Το Fortnite δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο τίτλος της Epic κάνει θραύση τα τελευταία χρόνια και η… μπογιά του δε λέει να περάσει. Τουναντίον μάλιστα, με τον καιρό ενισχύει τη θέση του καθώς ο κόσμος του καλωσορίζει κάθε λογής brand -από τους Avengers και τον Marshmello, μέχρι το Star Wars και τα Air Jordan! Το Fortnite έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα απλό battle royale, παρ’ ότι στην καρδιά του παραμένει ένα απίστευτα διασκεδαστικό παιχνίδι -που μάλιστα ίσως να είναι διασκεδαστικότερο (και σίγουρα πιο χαλαρό) να παρακολουθεί κανείς απ’ ό,τι να παίζει. Βεβαιώσου μόνο ότι μπορείς να κοντράρεις τον ανταγωνισμό…Πριν έναν περίπου χρόνο, η Riot ανακοίνωσε μια σειρά από νέα πρότζεκτ και το VALORANT ήταν ένα εξ αυτών. Πρόκειται για ένα FPS (first-person shooter) το οποίο μάλιστα είναι και free-to-play, οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις άφοβα χωρίς να σου κοστίσει το παραμικρό. Στο κυρίως mode του παίζεις σε ομάδα των πέντε, με τον κάθε χαρακτήρα από τους 16 συνολικά να έχει τα δικά του abilities. Ανάλογα με τις επιδόσεις σου θα αγοράζεις όπλα και χρήσεις για τα προαναφερθέντα abilities. Σαν gameplay, το VALORANT έχει στοιχεία από CS:GO και Overwatch, έχοντας ήδη κατορθώσει να συσπειρώσει μια δυναμική κοινότητα γύρω του.Ναι, ΟΚ, για να είμαστε ειλικρινείς, το Escape from Tarkov δε συγκαταλέγεται στους «μεγάλους» τίτλους της αγοράς. Το δημιούργημα της Battlestate Games όμως δεν παύει να είναι αρκετά δημοφιλές στους κύκλους των streamers και του κοινού τους. Πρόκειται για ένα multiplayer FPS που διαδραματίζεται στην -φανταστική- περιοχή Norvinsk, εκεί όπου δύο εταιρείες πολέμου (οι USEC και BEAR) επιδίδονται σε έναν πόλεμο δίχως τέλος. Οι παίκτες μπαίνουν στη μία εκ των δύο ομάδων παίρνοντας μέρος σε επιδρομές, προκειμένου να βρουν πολύτιμα αντικείμενα, φαγητό και εν τέλει να δραπετεύσουν. Αυτό που κάνει το Escape from Tarkov μοναδικό όμως είναι ο… θάνατος: σε περίπτωση που ο χαρακτήρας σου πεθάνει, χάνεις ό,τι έχεις μαζέψει με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αντέχεις;Ξεκίνησε σαν community mod για το Warcraft III: Reign of Chaos, ωστόσο εξελίχθηκε σε ένα stand-alone παιχνίδι με απίστευτα μεγάλο κοινό. Η Dota 2 είναι ο τίτλος που καθιέρωσε το είδος των multiplayer online battle arena (MOBA) στρώνοντας τον δρόμο για μετέπειτα κυκλοφορίες όπως το League of Legends. Κάθε παρτίδα περιλαμβάνει δύο ομάδες των πέντε παικτών με την καθεμία να καλείται να καταστρέψει την αντίπαλη βάση (τους Ancients), ενώ παράλληλα περιφρουρεί τη δική της. Ο κάθε παίκτης χειρίζεται τον δικό του ήρωα έχοντας πρόσβαση σε διαφορετικά αντικείμενα που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του. H Dota 2 είναι ακόμα και ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στον χώρο των esports με μεγάλο αριθμό τουρνουά ανά τον κόσμο.Κακά τα ψέματα, το FIFA 22 είναι το δημοφιλέστερο sports game που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά -μέχρι να κυκλοφορήσει το FIFA 23 ή όπως θα λέγεται ο διάδοχός του. Σε τελική ανάλυση, σε ποιον δεν αρέσει να αράξει αναπαυτικά στον καναπέ ή την καρέκλα του και να παρακολουθήσει έναν ωραίο αγώνα. Αν εκείνος που παίζει μάλιστα ξέρει τι κάνει, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν το ματς διεξάγεται στα ψηφιακά γήπεδα του τίτλου της EA Sports! Διάλεξε ομάδα, τελειοποίησε τις κινήσεις σου και ρίξου στη μάχη: με τόσα modes που έχεις στη διάθεσή σου, οι προοπτικές δεν έχουν όρια!Οι μυημένοι στον κόσμο του gaming δεν αιφνιδιάστηκαν από την επιτυχία του Apex Legends. Την ανάπτυξή του υπογράφει η Respawn, η ομάδα που μας χάρισε τα Titanfall και δημιουργήθηκε από τους Jason West και Vince Zampella, το δίδυμο που είναι υπεύθυνο για τη σειρά Call of Duty! Αν αναρωτιέσαι τι είναι το Apex Legends, πρόκειται για ένα shooter battle royale. Οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες των δύο-τριών, επιλέγουν χαρακτήρες και κατόπιν ρίχνονται όλοι μαζί στη μάχη (μιλάμε καταστάσεις με 20 και 30 ομάδες στον ίδιο χάρτη) με στόχο -τι άλλο- να είναι το τελευταίο γκρουπ που θα μείνει ζωντανό. Φοβερή δράση με φρενήρη ρυθμό, το πιστολίδι να πηγαίνει σύννεφο και τα kills να πέφτουν βροχή!