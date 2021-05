«Arcane»: Το League of Legends γίνεται animated σειρά στο Netflix

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα από τα διασημότερα διαδικτυακά παιχνίδια το(LoL) μεταφέρετε από το ερχόμενο φθινόπωρο στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω του. Το παγκόσμιο φαινόμενο όπως αποκαλούν το LoL, το οποίο καθιέρωσε ένα καινούργιο είδος παιχνιδιού το λεγόμενο ΜΟΒΑ (Multiplayer Online Battle Arena) θα μεταφερθεί και στην μικρή οθόνη με τη σειρά κινουμένων σχεδίων Arcane. Η Netflix συνεργάστηκε με την εταιρεία του παιχνιδιού Riot Games και θα είναι η πρώτη σειρά της εταιρείας διαδικτυακών παιχνιδιών στην τηλεόραση.Με επίκεντρο την παγκοσμίως δημοφιλή μυθολογία του League of Legends, το Arcane είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων, σε ανάπτυξη και παραγωγή της Riot Games με τη συνεργασία της Fortiche Productions. Η ιστορία που διαδραματίζεται στην περιοχή του ουτοπικού Πιλτόβερ και στα καταπιεσμένα βάθη του Ζάουν, ακολουθεί την προέλευση δύο εμβληματικών Ηρώων του League και τη δύναμη που θα τους χωρίσει για πάντα.Σε δηλώσεις του ο, διευθυντής αυθεντικών Animation για τη Netflix ανέφερε: «Το League of Legends έχει εμπνεύσει πάθος και υποστηρίζεται παγκοσμίως από εκατομμύρια παίκτες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φιλοξενήσουμε την πρώτη τηλεοπτική σειρά που διαδραματίζεται σε αυτό το σύμπαν, την Arcane. Η σειρά υπόσχεται ότι θα είναι οπτικά εντυπωσιακή και συναρπαστική και θα καθηλώσει τους θεατές». Ενώ από την πλευρά της η, διευθύντρια ψυχαγωγίας στη Riot Games ανέφερε: «Το Arcane δημιουργήθηκε ως απάντηση στα εκατομμύρια των παικτών και θαυμαστών μας οι οποίοι μας ζητούσαν κινηματογραφικές εμπειρίες, για να "βυθιστούν" στους κόσμους και στους ήρωες του League of Legends. Η Netflix, με την απίστευτη παγκόσμια επωνυμία και τον κοινό στόχο να προσφέρει κορυφαίο περιεχόμενο εξαιρετικής ποιότητας, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη που θα μας βοηθήσει να κάνουμε διαθέσιμο το Arcane σε παίκτες σε ολόκληρο τον κόσμο».Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιντεάκια που ανεβάζει από το παιχνίδι η εταιρεία έχουν συγκεντρώσει πάνω από 14 δισεκατομμύρια προβολές, ενώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Leaque of Legends του 2020 σημειώθηκε ρεκόρ. Ο τελικός αγώνας κατέγραψε μέση τηλεθέαση ανά λεπτό (AMA) 23,04 εκατομμυρίων θεατών, ενώ σημειώθηκε ρεκόρ μέγιστου αριθμού ταυτόχρονων θεατών (PCU) με 45 εκατομμύρια θεατές.Να πούμε ότι, η Riot Games ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ανάπτυξη, την κυκλοφορία και την υποστήριξη των πιο επικεντρωμένων στους παίκτες παιχνιδιών στον κόσμο. Το 2009, η Riot κυκλοφόρησε το πρώτο της παιχνίδι με τίτλο League of Legends και έλαβε παγκόσμια αναγνώριση.Καθώς το LoL μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία του, η Riot εξακολουθεί να εξελίσσει το παιχνίδι ενώ προσφέρει και νέες εμπειρίες στους παίκτες, με το Teamfight Tactics, το Legends of Runeterra, το VALORANT, το League of Legends: Wild Rift και διάφορους τίτλους που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, ενώ παρέχει και εξερεύνηση του κόσμου της Γης των Ρούνων μέσω πρότζεκτ πολυμέσων με μουσική, βιβλία κόμικ και πολλά άλλα. Η Riot έχει ήδη θέσει σε λειτουργία έναν εκδοτικό όμιλο, τη Riot Forge που συνεργάζεται με τρίτους προγραμματιστές σε άλλα παιχνίδια τα οποία διαδραματίζονται στο σύμπαν του League. Ο πρώτος τίτλος του Forge, Ruined King: A League of Legends Story είναι ένα παιχνίδι ρόλων (RPG) που παίζεται σε γύρους, από την Airship Syndicate. Η Riot ιδρύθηκε από τους Brandon Beck και Marc Merrill και λειτουργεί υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Nicolo Laurent. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ενώ η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 3.000 Rioters σε πάνω από 20 γραφεία παγκοσμίως.Τον Σεπτέμβριο του 2019 η Ελλάδα φιλοξένησε στο Ο.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» τους τελικούς του LEC (League Of Legends European Championship), δηλαδή το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του League of Legends. Να φανταστείτε τη δυναμική του συγκεκριμένου παιχνιδιού το οποίο μπορεί να παίξει κανείς δωρεάν αν το κατεβάσει στον υπολογιστή του, το ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα λειτουργεί στα πρότυπα του ΝΒΑ. Δέκα ομάδες έχουν «αγοράσει» τη θέση τους και δεν υποβιβάζονται. Στην εκδήλωση που είχε γίνει στην Αθήνα το 2019 οι επισκέπτες μπορούσαν να μιλήσουν ακόμα και να παίξουν με τους αγαπημένους τους παίκτες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, καθώς η κάθε ομάδα είχε το δικό της booth όπου ο καθένας μπορούσε τόσο να αγοράσει προϊόντα της ομάδας, όσο και να μιλήσει με ιθύνοντες των οργανισμών, οι οποίοι είχαν ως στόχο να φέρουν την ομάδα πιο κοντά στο fan base της.