Facebook Get Digital: Πώς διαγράφηκαν 1,3 δισ. fake προφίλ για λόγους ασφαλείας

Tι είναι το Get Digital

Το πρόγραμμα των webinars για το Get Digital έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα Get Digital χωρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με αφορμή την παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας τουγια την διάδοση της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και ταμιλώντας στοο κ.Επικεφαλής Κοινωνικής Πολιτικής του Facebook γιακαιεξήγησε πώς το μέσον προχώρησε στη μαζική διαγραφή 1,3 δισ. ψεύτικων προφίλ κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2020, για λόγους ασφαλείας.Όπως είπε ο κ. Mazzetti «στην περίοδο της πανδημίας, η δραστηριότητα στα social media σχεδόν διπλασιάστηκε. Το γεγονός αυτό κατέστησε ακόμη πιο επιτακτική την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνει το Facebook, ώστε κάθε χρήστης -και ιδιαίτερα τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι κ.ο.κ.- να μην διατρέχουν κανέναν κίνδυνο και να μην νιώθουν ανασφάλεια. Φυσικά, είχαμε ήδη αρχίσει να σχεδιάζουμε την πρωτοβουλία Get Digital για την εξοικείωση των χρηστών με τα εργαλεία ασφαλείας του Facebook. Ταυτόχρονα, όμως, διεξήχθη μια πολύ μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εξουδετέρωσης ψεύτικων λογαριασμών. Ο συνολικός αριθμός των fake προφίλ που διαγράφηκαν, κατά το πλείστον πριν καν ενεργοποιηθούν και εμφανιστούν στο Facebook, ήταν της τάξης του 1,3 δισ»Ο κ. Angelo Mazzetti εξηγεί ότι ο εντοπισμός των εν δυνάμει κακόβουλων προφίλ γίνεται με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, λόγω του τεράστιου πλήθους των δεδομένων. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα ρομπότ αυτά που αποφασίζουν για το μπλοκάρισμα και τη διαγραφή των fake προφίλ. Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, στο σχέδιο εκκαθαρίσεων του Facebook από τα παράσιτα συμμετείχαν 35.000 εργαζόμενοι. Τότε, εκτός από τους ψεύτικους λογαριασμούς, είχαν διαγραφεί και 12 εκατ. στοιχεία (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ) τα οποία διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και, κατά τους ειδικούς, διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες για την Covid-19.Τοεγκαινιάζει τοστην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στη χώρα μας σε σχέση με μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, στην οποίαν και θα αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα. Σε άμεση συνεργασία με την οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού» το Facebook ξεκινά μια συστηματική και σύνθετη πρωτοβουλία που θα βοηθήσει γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.Με ολοκληρωμένους και εύχρηστους οδηγούς και με ένα κύκλο δωρεάν σεμιναρίων που οργανώνονται από το «Χαμόγελο του Παιδιού» προωθείται η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την εκπαίδευση ενήμερων ψηφιακών πολιτών. Για τη συμμετοχή στο Get Digital, δεν απαιτείται να είναι κάποιος χρήστης του Facebook, του Instagram ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Δεν απαιτείται καν να γνωρίζει τη χρήση υπολογιστή.Χάρη στη συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, το Get Digital προσφέρει ευκαιρίες για συναντήσεις με ειδικούς οι οποίοι, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 5 δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων, θα μοιραστούν συγκεκριμένες συμβουλές και θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.Τα διαδικτυακά σεμινάρια ξεκίνησαν από τις 16 Απριλίου και θα πραγματοποιούνται για πέντε εβδομάδες κάθε Παρασκευή από τις 12 μ.μ. έως τη 1 μ.μ. (εκτός της Μεγάλης Εβδομάδας), ζωντανά, μέσω της σελίδας του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook. Όποιος δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει ζωντανά, θα βρει διαθέσιμες μαγνητοσκοπημένες τις παρεμβάσεις από την ίδια πηγή.Οι διαδικτυακές αυτές συναντήσεις είναι μια σημαντική ευκαιρία για να τεθούν προς επεξεργασία μερικά από τα πιο ευαίσθητα και επίκαιρα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση γονείς και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι σε διάδραση με τους νέους: Cyberbullying, εξάρτηση από βιντεοπαιχνίδια, ρητορική μίσους, ρατσισμός έως και ακραίες προκλήσεις.1 στις 16/4: «Πόσο ασφαλής είμαι τελικά στο διαδίκτυο;»2 στις 23/4: «Τρόποι καλής συμπεριφοράς. Ισχύουν στο Internet;»3 στις 07/5: «Όταν το bullying δεν γίνεται μόνο στο σχολείο. Τι πρέπει να γνωρίζω;»4 στις 14/5: «'Ψαρεύοντας' στα νερά του Internet»5 στις 21/5: «Σεξουαλική Κακοποίηση μέσω του Internet. Αλήθειες και μύθοι»Όπως ανακοινώθηκε από τοκατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας μέσω τηλεδιάσκεψης, η υλοποίηση τουκαι στηντελεί υπό την αιγίδα τουΠρόκειται για ένα διεθνές έργο, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ενημέρωση, προτάσεις και εξειδικευμένους πόρους ώστε να βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους νέους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να γίνουν συνειδητοί και υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες και να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία και τις διαδικτυακές πλατφόρμες σωστά και με ασφάλεια.α) Τις ψηφιακές βάσεις, β) την ψηφιακή ευεξία, γ) την ψηφιακή ενδυνάμωση, δ) την ψηφιακή αλληλεπίδραση και ε) τις ψηφιακές ευκαιρίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν ειδικά για γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους (με έτοιμα μαθήματα για διδασκαλία).Αυτοί οι πόροι έχουν αναπτυχθεί από το Facebook μαζί με διεθνείς ειδικούς του ψηφιακού κόσμου, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την παροχή έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων, που υποστηρίζονται από την πιο σύγχρονη έρευνα που εφαρμόζεται, όχι μόνο στις πλατφόρμες του Facebook, αλλά και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Μεταξύ των διεθνών εταίρων του έργου, ξεχωρίζουν γίγαντες της παγκόσμιας εκπαίδευσης, οργανισμοί όπως τα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και Γέιλ, αλλά και η UNESCO.Για το ελληνικό λανσάρισμα, το Facebook αποφάσισε να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού». Όπως επισήμανε ο κ. Angelo Mazzetti, «τον τελευταίο χρόνο οι ζωές όλο και περισσότερων νέων έχουν στραφεί στον ψηφιακό κόσμο. Το να ανοίξουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο μαζί τους, συζητώντας, τόσο για τις ευκαιρίες, όσο και για τους κινδύνους του διαδικτύου είναι προτεραιότητα για εμάς και αυτός είναι και ο λόγος που λανσάρεται το πρόγραμμα ασφαλούς πλοήγησης Get Digital. Και βεβαίώς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το 'Χαμόγελο του Παιδιού'».Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ.δήλωσε: «Είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το Facebook σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα, όπως το Get Digital, που εφοδιάζει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (νέους, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς) με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να κινούνται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Για 'Το Χαμόγελο του Παιδιού' τα θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου αποτελούν βασική προτεραιότητα και η σχετική εκπαίδευση, όπως και η ανάπτυξη συνεργασιών και νέων πρωτοβουλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η σχεδόν καθολική χρήση του διαδικτύου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για παιδιά και νέους, καθιστώντας την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος πολύτιμη, και πιο αναγκαία από ποτέ. Μέσω της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Academy που έχουμε ιδρύσει στο 'Χαμόγελο του Παιδιού' θα προωθήσουμε το μήνυμα του Get Digital σε όλη τη χώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Facebook που μας αναγνωρίζει ως στρατηγικό συνεργάτη και μας επιλέγει να υλοποιήσουμε το διεθνές πρόγραμμα Get Digital στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνει τη δυνατότητα, εργαζόμενοι από κοινού με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο την εκπαίδευση ψηφιακά ενήμερων πολιτών».Το Digital Launch Event τουπραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,Παρουσιάστρια και συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος