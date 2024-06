Ρώσος Μίδας χρεώνει «χρυσάφι» την ελληνική κουζίνα... πειραγμένη από Νιγηριανό σεφ

Κλείσιμο

Ο κριτικός εστιατορίων του «Observer», Τζέι Ρέινερ, δεν τα βάζει με την ελληνική κουζίνα, αλλά πνέει μένεα για την εστιατορική σκηνή του Λονδίνου

Το πολυδιαφημισμένο εστιατόριο «Gaia» στο Μέιφερ του Λονδίνου αυτοδιαφημίζεται ως ο απόλυτος πρέσβης της μοντέρνας ελληνικής γαστρονομίας

Η Ελλάδα είναι σέξι - αν όχι στα μάτια ημών των αυτοχθόνων που τη ζούμε καθημερινά, τουλάχιστον σ’ εκείνα των επισκεπτών της. Αυτών που εκπληρώνουν με θρησκευτική ευλάβεια και συνέπεια ελβετικού κούκου το ταξιδιωτικό τους τάμα στα μέρη μας, ειδικά στην postεποχή. Καταρχάς το λένε οι αριθμοί.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του(Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), μόνο το 2023 στη χώρα μας έφτασαν 32,73 εκατομμύρια ταξιδιώτες, δηλαδή σχεδόν οι διπλάσιοι απ’ όσους είχαν επιλέξει για τις διακοπές και τον παραθερισμό τους την Ελλάδα το μακρινό -και μνημονιακό- 2011.Μάλιστα οι οιωνοί για το μέλλον φαντάζουν ακόμα καλύτεροι, αφού σε ανάλυση της Fitch Solutions, η οποία δημοσιεύτηκε μόλις στις αρχές Μαΐου, προβλέπεται ότι οι τουριστικές ορδές θα συνεχίσουν να αυξάνονται γεωμετρικά έως το 2028, όταν και ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών υπολογίζεται πως θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια - ναι, ίσως οι γηγενείς δεν καταφέρουμε να δούμε ποτέ ξανά νησί, παρά μόνο σε καρτ ποστάλ, αλλά αυτό είναι μια άλλη (πονεμένη) ιστορία.Σε κάθε περίπτωση εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να βάλει κανείς κάτω τους αριθμούς για να καταλάβει τη μετεωρική άνοδο του brand «Ελλάδα» στο τουριστικό συλλογικό ασυνείδητο. Φτάνει η μπακαλίστικη εμπειρική παρατήρηση. Το λένε τα ξενοδοχεία που ορθώνονται πιο γρήγορα κι από τη Μονόπολη κάτω από τον αττικό ουρανό, το λένε τα πούλμαν που προκαλούν καθημερινά κυκλοφοριακό έμφραγμα στην πόλη παρκαρισμένα φαρδιά πλατιά έξω από το Καλλιμάρμαρο, το προσυπογράφουν οι τιμές των ενοικίων που νοηματοδοτούν από την αρχή τον αγνώστου πατρός αμερικανικό αφορισμό «the sky is the limit», προσδεμένα στο άρμα του Airbnb. Η χώρα μας έχει την τύχη ή την ατυχία -εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπει και το ζει κανείς- να συνιστά τάση. Και ως γνωστόν, κάθε τάση είναι καταδικασμένη να εκφυλίζεται.Μπορεί ως λαός να έχουμε περίφημη τεχνογνωσία στην αυτο-δυσφήμηση του προϊόντος (εν προκειμένω του τουριστικού) που παράγουμε, όμως αυτή τη φορά τον ρόλο να λαβώσει το brand «Ελλάδα» ανέλαβε ο -έμπειρος και απολαυστικά χολερικός- κριτικός εστιατορίων του «Observer». Προς Θεού, ο άνθρωπος δεν έχει κάτι με τη χώρα μας, ούτε με τα γαστρονομικά ήθη και έθιμα του τόπου μας.Δεν χρειάστηκε μάλιστα καν να πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος για να γευτεί νέα, σοφιστικέ ελληνική κουζίνα και κατόπιν να ψάχνει ως άλλος θαλασσοδαρμένος επιβάτης του «Δημητρούλα» σακούλα λόγω τάσης προς έμεση. Στην πραγματικότητα δεν είχε καν ένσταση για τη γεύση της ελληνικής γαστρονομίας που απόλαυσε (not) στο πολυδιαφημισμένο εστιατόριο «Gaia» στοτου Λονδίνου.Αλλά είχε πάρα πολλά να καταγράψει και μάλλον πολύ περισσότερα να σκεφτεί για το concept ενός εστιατορίου που δημιούργησαν ένας Ρώσος επιχειρηματίας και ένας Νιγηριανός σεφ με οιονεί άρωμα Ελλάδας και τιμές Μονακό. Την εμπειρία του μάλιστα φρόντισε να κάνει με κάθε τρόπο σαφή και ξεκάθαρη από τον τίτλο και μόνο της κριτικής του, το εξόχως δραματικό «Nosebleedingly Expensive» (σε ελεύθερη μετάφραση τόσο ακριβό που προκαλεί ρινορραγία).