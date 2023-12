«Ντιμπέιτ» για την κάνναβη: Μας ηρεμεί ή μεγαλώνει το άγχος μας;

Κλείσιμο

Έχουν εκπονηθεί, γραφτεί και δημοσιευτεί εκατοντάδες μελέτες γύρω από τιςκαι των υποπροϊόντων της. Η CBD -δηλαδή η ουσία που βρίσκεται στη μαριχουάνα και δεν περιέχει ψυχοδραστικά συστατικά- ωφελεί τον ύπνο, τα νεύρα, την αρτηριακή πίεση, μειώνει τις φλεγμονές, θεραπεύει τις γαστρεντερικές διαταραχές και καταπολεμάει τον καρκίνο, από την ανακούφιση των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας, έως την αποτροπή της κυτταρικής του ανάπτυξης.Πολλοί επίσης επισημαίνουν ότι η χρήση της βοηθάει στην ανακούφιση από χρόνιους πόνους, στη μείωση του σωματικού βάρους και στην θεραπεία για το γλαύκωμα. Ίσως όμως μια από τις πιο σημαντικές τις θεραπευτικές ιδιότητες είναι εκείνη πουΗ CBD φαίνεται να βοηθάει στην πρόληψη επιληπτικών κρίσεων, στη ΔΕΠΥ και την διαχείριση της κατάθλιψης. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι και η THC -η ψυχοδραστική ουσία που βρίσκεται μέσα στο φυτό τηςτους βοηθάει για να αντιμετωπίσουν το άγχος και ιδιαίτερα εκείνους που πάσχουν από διαταραχή κοινωνικού άγχους.Αν και για χρόνια λοιπόν υπήρχε η πεποίθηση ότι το να καπνίζεις τσιγάρα που περιλαμβάνουν μαριχουάνα ήταν ταυτόσημο με μια χαλαρή κατάσταση του οργανισμού, αυτό τελικά δεν ισχύει για όλους. Η THC συγκεκριμένα φαίνεται να μειώνει το άγχος σε χαμηλότερες δόσειςσύμφωνα με έκθεση από το Πανεπιστήμιο της Washington και το Ινστιτούτο Κατάχρησης Αλκοόλ και Ναρκωτικών. Ηαντιθέτως φαίνεται να μειώνει το άγχος σε όλες τις δόσεις που έχουν δοκιμαστεί, εξηγεί η συγκεκριμένη μελέτη.Κανένα προϊόν που προέρχεται από κάνναβη δεν έχει εγκριθεί από τον FDA - την- για τη θεραπεία του άγχους ή άλλων καταστάσεων ψυχικής υγείας. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ενώσεις που βρίσκονται στην κάνναβη, συμπεριλαμβανομένων της THC και της CBD, μπορεί να προσφέρουν κάποια οφέλη για την ψυχική υγεία, με ορισμένες διαφορές.Αρχικά, οι ειδικοί λένε ότι ο τύπος της κάνναβης, η ποσότητα που λαμβάνεται και ο τρόπος χρήσης της - για παράδειγμα το κάπνισμα, το άτμισμα ή η κατανάλωση - καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον οργανισμό του καθενός. Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Η κάνναβη πιο συγκεκριμένα, περιέχει διαφορετικά επίπεδα διαφορετικών ενώσεων. Η, ή δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη, είναι το συστατικό τηςπου ευθύνεται για την ευφορία που προκαλεί το χόρτο. Η CBD, ή κανναβιδιόλη, φαίνεται να λειτουργεί μέσω διαφορετικών υποδοχέων στον εγκέφαλο και δεν οδηγεί στην ίδια υψηλή κατάσταση. Η κάνναβη έτσι, έχει διαφορετικές επιδράσεις σε χαμηλότερες δόσεις από ό,τι σε υψηλές δόσεις. Γενικά,, διεγείροντας την απελευθέρωση ντοπαμίνης, ενώ οι υψηλότερες δόσεις THC μπορεί να προκαλέσουν στους ανθρώπους άγχος, δήλωσε ο Peter Grinspoon, γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και συγγραφέας του βιβλίου "Seeing Through The Smoke", το οποίο εξετάζει την τελευταία ιατρική έρευνα για την κάνναβη, στην Washinghton Post.